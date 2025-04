Fortaleza: 299 Anos de luz, mar e resistência

Foto: Acervo O POVO/Data.doc Baobá do Passeio Público.

No horizonte o sol nasce dourado e o mar beija a areia com devoção, Fortaleza respira história. São 299 anos tecendo memórias que se entrelaçam como os fios de uma rede de pescador. A cidade que cresce entre ventos fortes e sorrisos largos, carrega no nome a força de um povo.

Seu coração pode ser visto nas feiras livres, no colorido das coisas — artesanatos, roupas, casas, gestos — tudo que é alegórico, é verdade sobre nós.

Eternamente praiana, aqui o mar não é apenas a paisagem que encanta, mas o abraço que acolhe o cansaço e celebra os encontros de muitas tribos, classes, e quase nos convence de que ali, na areia, a equidade é possível, uma vez que todos precisam desse aconchego do mar.

Fortaleza é feita de contrastes muitos, sim! Uns não desejados como a desigualdade social, mas há contrastes que refletem a nossa riqueza cultural, o que torna o conjunto todo muito original.

Somos originalmente diversos como povo. Um pedigree complexo e valioso, que tem nos levado muito aquém. Povo sabido e alegre, mesmo em um meio tão adverso as vezes.

Fortaleza, suspeito que sua alma é inquebrantável. Vejo nos olhos dos moleques, nas mãos femininas que transformam linhas em arte, na resiliência das comunidades ameaçadas todos os dias, há um murmúrio persistente: cada dia se reinventa forte. Porque tem vários tipos de força: tem a força da raiz que não se arranca nunca, tem a força da maleabilidade com os novos tempos, tem a força da simpatia desinteressada, aquele mistério do riso frouxo. A força de abrandar extremismos com piada, sem perder a seriedade.

Neste aniversário de 299 anos, imaginei a cidade se olhando no espelho do tempo, ainda uma menina réa, mas uma grande guerreira que aprendeu a dançar sob o sol forte.

Que seu horizonte siga sendo desenhado por mãos que acreditam em justiça, em beleza e em um amanhã onde todos possam sentir o cheiro bom do mar que nos cuida.

Parabéns, Fortaleza: que tua luz nunca se apague, e que teus passos, guiados pelo amor de quem te chama de lar, sigam construindo um lugar onde a vida não apenas aconteça, mas floresça, intensa e plena, como tua própria existência.