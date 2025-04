A educação financeira

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Dinheiro na mão. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)

O endividamento das famílias é sempre um tema em destaque no Brasil, parte decorrente da extrema desigualdade de renda e parte como consequência da falta de educação financeira.

Em um cenário de inflação mais elevada e com a pressão nos preços concentrada nos alimentos, transportes e serviços, passa a se externalizar a necessidade de intensificar as ações de educação financeira.

Nenhuma família conseguirá prosperidade com endividamento crescente e gastando mais do que arrecada. O que fazer para tentar reverter essa situação de endividamento no orçamento familiar da maior parte dos brasileiros?

O primeiro passo é elaborar a relação completa de todas as receitas, despesas, dívidas, aplicações e patrimônio da família. Assim será possível realizar o diagnóstico da situação financeira atual com precisão.

O Fluxo de Caixa familiar normalmente apresenta oscilações ao longo do ano. Enquanto, em dezembro, a maior parte dos trabalhadores recebe o 13º salário, em janeiro, ocorre o contrário, devido ao acúmulo de contas. Em cada período do ano existem fatores específicos que provocam muitas destas oscilações, sem falar nos "imprevistos" que são constantes.

Para o crescente número de empreendedores, onde a remuneração depende do resultado do negócio, a recomendação é ser muito prudente e parcimonioso, evitando desfalcar o capital de giro da empresa com as contas pessoais.

Os indicadores dos primeiros meses de 2025 mostram que mais de 70% das famílias brasileiras encontram-se endividadas, assim as dívidas com familiares, com agiotas, com o consignado, etc., passam a ser fontes de financiamento para cobrir as despesas que a renda mensal já não consegue pagar. Este é o cenário que mostra a necessidade da universalização da educação financeira de forma integral nas escolas e nas empresas.

Limitar os gastos prioritários, como educação, transporte, cultura, saúde e alimentação, à média de receitas mensais, reduzir drasticamente todas as demais despesas e adiar investimentos são medidas duras, mas necessárias para equilibrar o orçamento, diminuir o endividamento e devolver à família uma perspectiva de prosperidade futura.