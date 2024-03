O voo das aves publicitárias

Foto: Divulgação Fachada do MIS que completa 2 anos de reabertura neste domingo, 31/03

Quinta passada, 21, tivemos uma reunião no Museu da Imagem e do Som em torno da história da publicidade cearense. Na pauta, a efeméride de 50 anos da Layout, este espaço editorial onde nos encontramos semanalmente aqui nas plataformas do O POVO. Presentes, além do anfitrião, Silas de Paula, diretor do MIS, grandes nomes do mercado da propaganda do Ceará: Evandro e Eliziane Colares, da Advance; Paulo Fraga, da Íntegra; André Mota, da Bolero; Duda Brígido, da EBM Quintto; Paulo Henrique Donato, da PHD; Thiago Façanha, da Mulato; Giacomo Brayner, da Bando; e Rudney Feital, executivo do Sinapro.

A noite começou com um voo no magistral "Aves do Ceará", exibido na sala imersiva do museu. Nenhum prelúdio seria mais feliz. O MIS é a casa da publicidade cearense, e mais, é a casa que naturalmente deve acolher a memória da comunicação. Falo isso pois não sei se adotei o espaço ou fui adotado por ele. Gravei mais 40 entrevistas em suas instalações para o projeto Memória O POVO e considero que o cinquentenário da Layout deva ser celebrado na casa que leva o nome do lendário Chico Albuquerque. Então, o convite foi plenamente aceito pelo Sinapro e pelas principais agências do Ceará. Um marco histórico que será percebido pelo próprio mercado daqui a alguns anos. Elevar a linguagem publicitária e do marketing ao patamar de arte como um traço de nossa cultura. O traço que nos define como povo dentro de um museu único. Um museu que une tecnologia e afeto.

O olhar é humano



A DZ Estúdio lançou novo posicionamento e identidade visual. O conceito "digital que robô não faz" traduz a crença de que o futuro do digital é humano. "Robôs podem fazer quase tudo no mundo digital, mas certas coisas sempre vão precisar do olhar humano", afirma Davi Neves, CEO da DZ Estúdio. O novo conceito também tem vídeo de apresentação.

Para conferir o vídeo clique aqui.

Ficha técnica:

Cliente: DZ Estúdio

Agência: DZ Estúdio

Direção de Criação: José Pedro Paz

Criação: José Pedro Paz, Gustavo Mini, Marcelo Armesto e Rodrigo da Silva Oliveira

Head de Criação: Marcelo Armesto

Head de Planejamento: Gustavo Mini

Head de Atendimento e Operações: Luana Olave

Head de Produção: Fernanda Knijnik

Produtora: Rising Directors

Atendimento da produtora: Andressa Cardoso

Produtora de Áudio: Paloma Audio

Identidade Visual do Projeto: Estúdio de Design Sweety & Co

Evoluindo



A EBM Quintto assina o trabalho de criação da nova marca institucional da GFT Credmais, empresa especializada em crédito consignado. O novo logo adota as cores azul claro e escuro em formas arredondadas e, segundo a empresa, reflete seu compromisso em evoluir e se adaptar constantemente. .

abrir (Foto: Divulgação)Rebranding da GFT Credmais assinada pela EBM Quintto. (Foto: Divulgação)Rebranding da GFT Credmais assinada pela EBM Quintto. (Foto: Divulgação)Rebranding da GFT Credmais assinada pela EBM Quintto. (Foto: Divulgação)Rebranding da GFT Credmais assinada pela EBM Quintto.

Mar adentro

A Mulato Comunicação tem novo cliente na carteira. A multinacional APM Terminals escolheu a agência para desenvolver sua estratégia de comunicação no Brasil. Braço de logística do grupo Maersk, a APM está presente em 42 países, em 4 continentes. Opera em 75 terminais e conta com 22 mil colaboradores. Para a assessoria de imprensa, a empresa escolhida foi a LET´S COM.

Memória para o futuro

E falando no MIS, o museu comemora neste domingo, 31 de março, dois anos desde sua reabertura, após a reforma do Casarão e a construção do Anexo. No total, são 44 anos de existência preservando e difundindo as imagens e sons do Ceará, um patrimônio do Brasil. A programação começa às 15h com a visita mediada "Casarão por dentro e por fora". Às 17h, tem roda de capoeira com Mestre Urso Preto e às 18h, a solenidade institucional. Fechando o evento, às 19h, o som bem mixado de música antiga e contemporânea nordestina com a apresentação do Grupo Syntagma.

Acesse a programação aqui.

Foto: Fernanda Barros Evento de lançamento da primeira temporada da série Memória O POVO no MIS

Presente de aniversário

Um dos maiores grupos supermercadistas do Litoral Leste e Vale do Jaguaribe, o Super MiniBox, fundado na cidade de Fortim, foi um dos destaques no apoio da festa de comemoração dos 36 anos de emancipação da cidade. Com uma série de ativações para o público, o Grupo apoiou as principais atividades realizadas durante a programação de aniversário da cidade, como a travessia do Rio, a corrida de rua e a tradicional Regata de Jangadas.

’’É muito significante poder estar contribuindo com a cidade onde se originou toda a história de 30 anos do Super MiniBox. Nada melhor que poder contribuir para o aniversário de Fortim, que sempre nos acolheu tão bem’’, comenta Léa Porto, diretora do Grupo Super MiniBox.

De Fortaleza para o Brasil

Consolidada no mercado de live marketing desde 2014, a “Pronto! Agência” celebra 10 anos de trajetória reunindo cases de sucesso. Fundada por Rafael Barroso, a empresa tem como propósito encantar os clientes com as melhores experiências inesquecíveis, que englobam eventos presenciais e digitais, ações de endomarketing, ativações em shows e festivais, PDV’s, entre outros projetos.

Com uma vasta experiência no setor de live marketing, o profissional destaca que sua atuação longeva no mercado o encorajou a liderar o que é hoje seu grande projeto profissional. “Já havia atuado como produtor executivo, gerente de produção e diretor de produção nas maiores agências do país. Porém, senti que estava na hora de dar um passo maior”, avalia Barroso.

Com projetos para a Tetra Pak, Brf Pet e Kwai, o catálogo da “Pronto!” é composto por uma diversidade de clientes e dialoga com grandes marcas nacionais, desenvolvendo estratégias e soluções que alavancam as marcas atendidas. Assaí Atacadista, Casas Bahia, Bosch, Carrefour, Enel, Ifood e Votorantim são alguns dos clientes que trabalham com o dinamismo da agência.

Em suas entregas mais recentes, estão projetos desenvolvidos para Tetra Pak, empresa líder no mercado de soluções de processamento e envase de alimentos; e Kwai, rede social de vídeos curtos que despontou nos últimos anos. Para a Tetra Pak, foi desenvolvido o “Círculo de conhecimento, aliado ao seminário técnico”, evento que contou com palestras de Rony Meisler da Reserva e Luiza Trajano do Magazine Luiza. “Montamos todo o planejamento do evento e a estratégia de comunicação. Nossas entregas vão desde a sugestão do espaço, brindes, atrações até a criação de toda a comunicação do evento. Estamos sempre atentos para garantir que o evento seja encantador e aconchegante do início ao fim”, destaca Dinho, gerente de operações da Pronto!.

abrir (Foto: Divulgação)Evento da Tetra Pak promovido pela Pronto! Agência (Foto: Divulgação)Fórum Brasil China SHINE23 promovido pela Pronto! Agência (Foto: Divulgação)Evento da BRF Pet 2024 promovido pela Pronto! Agência (Foto: Divulgação)Fórum Brasil China SHINE23 promovido pela Pronto! Agência

O SHINE23 marcou a parceria entre “Pronto!” e Kwai. O evento, realizado em São Paulo, reuniu lideranças para falar sobre tendências do mercado de economia criativa sino-brasileira. A estratégia englobou toda a comunicação do evento, credenciamento e ativações o Spin 360º.

Com sedes em São Paulo e Fortaleza, hubs nos Estados Unidos e Portugal, a agência celebra dez anos de fundação em agosto. Atento às transformações do setor e as novas tendências, Rafael, sócio-proprietário da “Pronto!”, fala com otimismo sobre o futuro da agência. “Durante esses anos, cumprimos com eficiência a missão de atender demandas de todo o Brasil. Visamos ampliar ainda mais os espaços alcançados e encarar novos desafios”, projeta.