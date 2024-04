Brasília precisa conhecer o Brasil (de verdade)

Foto: Leonardo Sá/Agência Senado Congresso Nacional

Toda gestão pública tem seu mote. No Lula 3 temos o binômio "União e Reconstrução". Até aí tudo bem, sem entrar em discussões ideológicas paroquiais. Ocorre que, apesar de utilizar a expressão "União" a política de comunicação de Brasília não contempla a equidade de verbas entre as regiões. Isso não é obra exclusiva dos atuais estrategistas da Secom. Isso é um traço de décadas de concentração dos investimentos públicos em publicidade no Sudeste. Concentração inexplicável e injusta. Injusta e vazia de uma inteligência de se comunicar num país continental. O Brasil e sua multiplicidade cultural se expressa em diversos sotaques, possui termos e gírias que só os nativos compreendem. O que estamos falando é o óbvio, mas o Governo Federal, que no passado foi um "Brasil, um país de todos", não pensa, e muito menos contempla esse "todos".

Fazer comunicação com uma única lente não vai fazer um governo ser de "União". Fazer comunicação tendo uma miopia como verdade não vai fazer um governo ser de "Reconstrução". O desequilíbrio não une, muito menos reconstrói. Talvez esse seja o motivo da baixa popularidade da atual gestão, mesmo diante dos escombros de uma gestão trágica que a antecedeu. Porque em comunicação precisamos comunicar onde o povo brasileiro está. E o Brasil é mais que São Paulo, Rio, Minas e muito mais que Brasília. E uma última dica, como versa a poesia, ficar de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.

Na pauta, a Democracia

O Ecossistema Sinapro Fenapro (Sindicato de Agências de Propaganda do Ceará e Federação Nacional das Agências de Propaganda) está em todo o país. Entre capítulos estaduais, estruturas atendidas, todos os estados da federação estão abrangidos. Existem, no Brasil todo, 1.128 agências aptas para participar de editais públicos. Daí a necessidade de democratizar o investimento da comunicação pública. Além da eficácia de comunicar com a representatividade e sotaques regionais, essencial para uma boa comunicação, existe a promoção da redução das desigualdades econômicas de um país continental.

Desequilíbrio cultural

Um exemplo de concentração de verba é a Lei Rouanet. A Região Sudeste captou 57% dos recursos beneficiados pela renúncia fiscal. Renúncia que atinge o bolso de todos os contribuintes do país. Pois bem, mesmo com a mudança de gestão do Ministério da Cultura, a histórica e injusta distribuição é mantida. O Nordeste, por exemplo, só foi contemplado com 6,1% dos recursos incentivados.

Todos por um

O Sinapro Ceará, em parceria com a Fenapro, está articulando uma frente em defesa da distribuição proporcional da verba pública para comunicação. Eliziane Colares, Conselheira da Fenapro, defende este posicionamento para que agências, veículos, produtoras e todos as empresas e profissionais da comunicação no Ceará vistam essa camisa. A Layout está junto com o mercado nessa luta.

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA,CE, BRASIL, 10.04.2023: Eliziane Colares, Proprietaria da agência Advance. Projeto Legados. (Foto: Aurélio Alves)

Move, cria e emprega

Poucos sabem, mas a indústria da comunicação é um dos mais importantes vetores do que chamamos de economia criativa. O setor movimenta quase R$ 50 bilhoes em investimentos publicitários, possui mais 125 mil empresas, destas mais de 24 mil empresas tem CNAE de "agência". Estamos falando de uma atividade que gera empregos para mais de 400 mil pessoas no Brasil.

A Lei do Retorno



Recentemente, um estudo realizado pela Deloitte, a pedido do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) revelou que cada R$ 1 investido em publicidade gerava R$ 8,54 para economia brasileira. Segundo levantamentos sobre investimento publicitário, no ano passado, houve um crescimento de 10% na compra de mídia.

Nova Caramelo



Para celebrar seus 15 anos de operação, a Caramelo Comunicação realizou um rebranding de sua marca. A nova identidade visual preserva elementos da estrutura original, trazendo ao símbolo mais clareza na leitura da letra "c" que, segundo a empresa, remete à comunicação, criatividade, colaboração, comunidade, comprometimento e senso de casa. O laranja perde o degradê, oferecendo uma experiência mais clean ao símbolo, que vem acompanhando de uma tipografia especialmente desenvolvida para a marca, ganhando mais curvas e movimento.



Foto: Divulgação/Caramelo Comunicação Rebranding de sua marca Caramelo Comunicação em celebração de seus 15 anos de atuação.

"Essa é a primeira interferência que fazemos na identidade visual da Caramelo em 15 anos. Reconhecemos esse como o melhor momento para isso, porque celebra a consolidação da nossa marca, que segue atenta ao mercado e em constante evolução", explica Morena Garcia, diretora de criação da Caramelo.



A Caramelo Comunicação é fruto da sociedade entre o jornalista, mestre em Comunicação Estratégica e professor universitário, Paulo Jr. Pinheiro, e a designer e publicitária, Morena Garcia. Entre as soluções oferecidas estão assessoria de imprensa, relações públicas, design gráfico e marketing digital a organizações de diferentes segmentos. A empresa está entre as mais influentes do Nordeste em quatro edições consecutivas do prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa.

Novo conceito



Grupo Turatti anunciou detalhes da reformulação que está executando em seu restaurante da Varjota. O grupo deixa o conceito de cervejaria artesanal para se transformar em um restaurante com foco em parrilla, junto a um exclusivo PUB inglês de dois andares. Junto ao grupo, com o trabalho de comunicação está a agência Casco.

O investimento total nas obras de reforma no espaço e instalação do PUB no imóvel atinge a cifra de R$ 3,5 milhões, segundo o proprietário do Grupo Turatti, Lissandro Turatti.

"O Grupo Turatti é o aglomerado econômico que mais cresce no Nordeste e esse novo projeto arquitetônico em nossa principal loja nos deixa extremamente animados e bastante ansiosos para compartilhar este emocionante novo capítulo com nossos clientes e amigos. Estamos investindo cerca de R$ 1,5 milhão na reforma da cervejaria e mais R$ 2 milhões para instalar o PUB. Este novo espaço foi projetado para ser o local perfeito para reunir amigos, celebrar momentos especiais e estender a alegria em um ambiente acolhedor e contemporâneo, com o nosso estilo Turatti", salienta.

O novo projeto arquitetônico da Cervejaria Turatti representa um retrofit total no espaço de 1.000 m² e é assinado pelo arquiteto Carlos Otávio. A nova estrutura inclui banheiros mais confortáveis, um bar renovado com mais inovação, um palco moderno e uma fachada que destaca a nova marca. Inclusive, a parrilla da Cervejaria Turatti oferece carnes nobres com os melhores cortes Angus, possui 6 metros, sendo uma das maiores do estado. A estrutura nova também ganha espaço para eventos corporativos.

O exclusivo PUB no estilo inglês, a ser instalado na Cervejaria Turatti, será totalmente climatizado, com dois andares e oferecerá excelente gastronomia, bebidas, drinks e um palco para muita música boa. Com o novo projeto arquitetônico, espera-se atrair um aumento no público da Turatti, no bairro Varjota, com previsão de cerca de 30% na frequência de clientes.

A Turatti RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Turatti Cambeba continuam funcionando normalmente.

Foto: Carlos Otávio Reformulação do restaurante Turatti na Varjota.

Rota de contatos

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB/CE) realiza na próxima terça-feira no Vistta Rooftop, em Fortaleza, a Rota do Networking, um evento dedicado a unir empresários para promover oportunidades de networking. Na programação, um bate-papo com Daniel Meireles, CEO do Grupo Austin.



A Rota do Networking é um evento chave na entidade, que visa proporcionar aos participantes uma experiência única de aprendizado, troca e conexão com líderes de várias entidades parceiras, como AMCHAM Brasil, ACADi, ACI, FIEC, CDL Jovem, entre outras.

Rodrigo Bitar, presidente da ADVB Ceará, compartilha sua visão: “Em um mundo onde os negócios se transformam rapidamente, a capacidade de criar conexões autênticas nunca foi tão essencial. A Rota do Networking não é apenas um evento, é um catalisador para o crescimento e uma celebração do potencial ilimitado do nosso ecossistema empresarial”.

Agenda

Evento: Rota do Networking

Data: 9 de Abril

Local: Vistta Rooftop

Público-alvo: Empresários convidados e membros associados da ADVB Ceará

Clique aqui para se inscrever.



Poder do sabor



A Mulato Comunicação desenvolveu a campanha de lançamento dos novos sabores do energético Night Power de 2 litros, frutas tropicais, melancia e maçã verde. A chegada dos novos sabores vem acompanhada pela estreia do patrocínio do Night Power ao squad de e-gamers New Icons, time referência em e-sports no Brasil.



Foto: Divulgação/Mulato Comunicação Campanha de lançamento dos novos sabores do energético Night Power desenvolvida pela Mulato Comunicação.

O New Icons vai promover a marca em suas redes sociais e durante lives no aplicativo Twitch. O lançamento também será acompanhado de uma forte campanha nas redes sociais, material de trade (PDV) e eventos.



Nacional Gás reforça diretoria com a chegada de novo executivo

A Nacional Gás, empresa de energia do GEQ, uma das maiores distribuidoras de GLP do Brasil, anuncia a chegada de Pedro Henrique Brito a seu quadro de executivos. O profissional assumiu como Diretor de Marketing e Inteligência de Mercado da distribuidora.

Pedro Henrique Brito é graduado em administração pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com MBA em Finanças e Operações pela Fundação D. Cabral e em Economia e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sua trajetória profissional foi trilhada em companhias como Ambev, Avine e Natural One, onde assumiu posições estratégicas nas áreas comercial, marketing, operações e gestão de pricing.

Como Diretor de Marketing e Inteligência de Mercado, o executivo será responsável pelo planejamento estratégico das áreas de marketing, inteligência de mercado, pricing e inovação da empresa.

WR Engenharia ganha nova identidade visual

A WR Engenharia celebra 37 anos e lança nova marca. Assinada pelo escritório paulista especialista no setor, Brands for Buildings, a identidade visual traduz o novo momento da WR, que expande seu market share em Fortaleza, com mais lançamentos - dentre eles o Granvista, no Parque do Cocó -, sem perder de vista o legado deixado na construção civil em quase quatro décadas, já tendo atuado em oito estados brasileiros.

“Mais contemporânea, consistente, orgânica e moderna, a nova marca privilegia o design limpo e simplificado, para atrair e estabelecer confiança junto aos públicos de interesse da WR, porque é de fácil identificação”, explica Mauro Clark, diretor comercial e de marketing da WR Engenharia. A identidade visual, que poderá ser vista nas diferentes frentes de comunicação e relacionamento com os clientes, acompanha os recentes investimentos feitos pela WR no setor de marketing, que conta ainda com a cearense Caramelo Comunicação na assessoria de imprensa e a curitibana Box Imobi na estratégia digital.