A VERDADE É UM DETERGENTE

A essência da publicidade é a venda. Ninguém contesta essa máxima, mas, afinal, existe ou não limite nesta essência? Alguns dos colegas (dos bons) vão folhear o "velho testamento" da bíblia da propaganda e pregar que exerçamos a nossa função genética: vender produtos, serviços, discursos, marcas, posicionamentos. No entanto, isso pode não ser exatamente assim e, sendo mais claro, não é. O conceito da publicidade consiste em entregar os atributos que uma peça/campanha/conceito prometem. Esse é o "novo testamento" da mesma bíblia: falar a verdade é a melhor estratégia, focar em diferenciais reais. Não camuflar, muito menos dourar a pílula como vender achocolatado como uma coisa saudável. Na minha infância quando queríamos dizer que uma pessoa era forte falávamos, "criada no Toddy", ah, como éramos inocentes!

Utilizar a "verdade" como atributo parece uma blasfêmia para os patriarcas de nossa profissão. Ainda mais em tempos de IA, em que a tentação da maquiagem adquiriu patamares inimagináveis alguns anos atrás. As imagens artificiais estão cada vez mais reais e, contraditoriamente, tornando o ideal uma espécie de usurpador da realidade. A velha verdade é a grande novidade na contramão desta pasteurização do mercado e da nossa vida. A verdade é incômoda mas agrega valor. A verdade gera um engajamento. A verdade é atemporal, como se fosse um Caetano Veloso ou uma Maria Bethânia. Elaborados e sofisticados, mas capazes de lotar estádios Brasil afora.

Saúde e poesia

A agência Leme Digital lança em maio uma nova campanha publicitária para a Unimed Ceará com o poeta e escritor Bráulio Bessa, garoto-propaganda da marca. As gravações foram realizadas nas dependências da Clínica de Atenção Integral à Saúde, em Fortaleza, dando visibilidade ao espaço que traz um novo conceito de cuidado. A produção é da Voar Filmes.

“Bráulio traz muito do nosso jeito e conversa com o Ceará como ninguém, de maneira simples, acessível e com muita poesia. Sua personalidade marcante reflete a essência da Unimed Ceará, daí a importância dessa parceria muito bem-sucedida”, afirma Larissa Macedo, coordenadora de Marketing da Unimed Ceará.

abrir (Foto: Divulgação/Agência Leme)Bráulio Bessa e Unimed Ceará (Foto: Divulgação/Agência Leme)Larissa Macedo e Bráulio Bessa em nova campanha para Unimed

Ficha Técnica

Produtora audiovisual: Voar Filmes

Direção: Arthur Rodrigues

Direção de Fotografia: Uirá Dantas

Produção: Hadji Aires

Operador de som: Lucas Sabino

Assistente 01: Cicinho

Assistente 02: Tubarão

Maquiagem: Li Coelho

Figura pública: Bráulio Bessa

Agência de comunicação: Leme Digital (Humberto Queiroz, Milla Prado, Joelma Sousa, Leonardo Leitão)

Marketing Unimed Ceará: Larissa Macedo

Coordenação: Larissa Macedo e Monalisa Araújo

Imagem moderna

A agência Being assina a nova identidade visual do escritório de advocacia Armando Costa. Segundo Elias Hissa, sócio-diretor da Being, a nova imagem preserva a identidade histórica do escritório, com uma abordagem moderna, alinhada ao crescimento da empresa.

Com 30 anos de existência, o escritório de advocacia Armando Costa atende empresas do ramo financeiro, associações, indústrias, empresas comerciais, construtoras, entre outras.

abrir (Foto: Divulgação/Being Marketing)Rebranding visual do escritório Armando Costa, assinado pela Being Marketing (Foto: Divulgação/Being Marketing)Rebranding visual do escritório Armando Costa, assinado pela Being Marketing

Sorvete Top 5

A cearense Frosty entrou para o Top 5 de marcas mais compradas em autosserviços no Brasil. Estudo divulgado pela Scanntech Brasil em parceria com a SuperVarejo, em sua 18ª edição, coloca a Frosty como a primeira do Nordeste e a quinta do Brasil. "Isso é prova do nosso compromisso com a excelência e com a satisfação dos nossos clientes", festeja a diretora de marketing, Vanda Monte.

Sabor de saudade

Sucesso no mercado de bolos, a Nosso Bolo resolveu investir em um rebranding, desenvolvido pela agência Leader. O trabalho, realizado por Douglas Almeida, foi concebido a partir do saudosismo das antigas casas de bolo, utilizando conceitos visuais da década de 60 para levar os clientes a sentirem uma experiência retrô e para trazer uma ideia de amizade, afeto e relacionamento. O novo logo é formado por um monograma das letras iniciais da marca. Criada em Fortaleza, em 2019, a marca pretende abrir 12 franquias este ano em todo o Nordeste.

Foto: Divulgação/Agência Leader Nova logo da Nosso Bolo assinada pela Agência Leader

Água de beber

Uma ação social da Diageo, dona da marca Ypióca, está fazendo a diferença na vida de moradores de Manoel Dias e Serra Verde, em Redenção; e Choró Pedra Redonda, em Cascavel. A empresa tem fornecido 11 mil metros cúbicos de água tratada por mês na torneira de cada casa destas localidades. Agora em 2024, o Projeto Águas chega a Forquilha e Bebedouro.

“O projeto Águas é uma ação transformacional que impacta o planeta Terra, indo desde a esfera social até a ambiental. A frente proporciona o uso racional da água nas comunidades através de educação ambiental e de tecnologias de tratamento de água”, pontua Jorgeana Morais, gerente de Meio Ambiente da Diageo.

“A ação está alinhada com a proposta global da Diageo em devolver ao meio ambiente e às comunidades toda a água que utiliza em suas operações localizadas em áreas consideradas de estresse hídrico até 2026, parte da estratégia ‘Sociedade 2030: Espírito do Progresso’ da companhia”, comenta Gabriel Marin Prudlik, head de ESG da Diageo.



Profissional do ano

A diretora financeira do grupo cearense Supermercado Pinheiro, Gerivane Apolinário, ganhou o Prêmio Profissionais do Ano da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) na categoria Financeiro. Ela se destacou entre profissionais de redes de supermercados de todo o país em votação popular. O grupo opera há 32 anos no Ceará e, além de 23 lojas, possui um centro de distribuição, 13 salas de cinema, seis parques infantis e um shopping center.