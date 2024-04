Onde o pneu é um pneu

Foto: Divulgação/Gerardo Bastos Identidade visual Gerardo Bastos

O uso de bordões sempre foi um traço marcante na linha do tempo da propaganda. Na vera, os bordões são ganchos sensoriais na comédia, na política e, claro, na literatura. Aqui entre nós, o recurso é usado, sem concessões, em campanhas e estratégias. O velho e bom bordão se veste num moderninho blazer e se apresenta "prazer, sou o posicionamento". A bem da verdade, bordões são a versão popular dos aforismos. Mas um aforismo cheio de intenções, como a de nos vender algo.

Nos aforismos, temos os intelectuais (ou os metidos a) que desfilam inteligência como na frase "a vida é muito importante para ser levada a sério", de Oscar Wilde. Nos bordões publicitários temos por exemplo a "bonita camisa, Fernandinho", "não basta ser pai" e o "nem a pau, Juvenal". Os bons redatores, que eu já chamei aqui na Layout de "rinocerontes brancos", usam os bordões para fixar uma mensagem e gerar um recall utraestimulado, mas como tudo na vida de um publicitário, um recurso mal utilizado pode ter efeito contrário. O caso clássico, campeão do "troféu tiro no pé" foi a campanha do cigarro Vila Rica, nos anos 1980: o título era "Pra quem gosta de levar vantagem". Ficou conhecida como Lei de Gérson, alusão ao ex-jogador de futebol que era garoto propaganda do cigarro. Entre nós, o bordão mais emblemático da propaganda cearense é genial e à prova de tolos, "Gerardo Bastos, onde um bordão é um bordão".

O melhor lugar

A Acesso Estratégia Criativa assina o planejamento e posicionamento da nova identidade visual da SJ Imóveis, que celebra seus 42 anos de operação no mercado cearense. Criado pela Ovo de Colombo, house agency, o logo traz outro claim para a marca: "O melhor lugar para achar o seu lugar". O movimento faz parte da nova fase da SJ, que pretende se conectar ainda mais com o seu público.

Ronaldo Moura, diretor de mercado da SJ Imóveis, explica como foi todo o processo: “Para essas mudanças, foi realizada uma análise e também alguns alinhamentos entre os desafios da marca, do negócio, da comunicação e o desejo de crescimento da SJ, fazendo link com o valor que a empresa quer transmitir. O primeiro passo, foi trabalhar no posicionamento que era ‘quem é especialista aluga mais’, e que alteramos para ‘o melhor lugar para achar o seu lugar’. O que reforça nossa característica de líder no mercado, com um time qualificado e dedicado a achar o melhor local para o nosso cliente morar ou montar seu negócio, reforçando a verdade da marca. Já no universo verbal, trouxemos uma comunicação mais coloquial, descontraída e bem-humorada. E no visual, criamos uma paleta de cores que permite a personalização da mensagem que será direcionada de acordo com cada perfil de cliente ou prospect”.

Moura detalha as mudanças que ocorreram na marca: “A nossa marca precisava transmitir a ideia de expansão, crescimento e adequação aos desejos dos nossos públicos, mas sem perder nossas raízes, já que temos mais de 40 anos no mercado. As mudanças foram sutis, porém significativas. Crescemos a marca e abrimos o “elo”, além de afinar um pouco mais as bordas para passar mais delicadeza e requinte a logo. O objetivo das mudanças, além de focar na relação com o cliente, também reforça nossa autoridade de marca como uma empresa especialista em locação para público que busca morar bem (SJ Morar) ou montar seu negócio (SJ Negócios) explica o executivo que está à frente das áreas de Inteligência de Mercado, Marketing e Comunicação das Empresas SJ.



Impulsionando

No mês em que celebra seus 13 anos de vida, em 28 de abril, a Impulsione Comunicação, conquista um novo cliente. O grupo Clay de medicina e estética agora faz parte do portfólio da empresa das sócias Isabella Purcaru e Camila Andrade. A Impulsione atende os segmentos de saúde, varejo, associativismo e alimentação, realizando Relações Públicas, Marketing de Influência, Produção de Conteúdo e Assessoria de Imprensa.

Foto: Ricardo Alencar Equipe Impulsione Comunicação

Novos sócios

A LEAN Agency amplia seu quadro de sócios com a chegada de Danilo França, que assume como VP de Estratégia e Dados; Rodrigo Ramos, novo VP de Atendimento e Operações; e Nilo Thiago, VP de Criação. Eles se juntam a Newton Neto, CEO, e Lucas Gasull, Sócio Diretor. O foco da agência para este ano é fortalecer o segmento de inteligência em processos criativos para soluções baseadas em dados.



Foto: Ricardo Nigro Na foto Danilo França (VP de Estratégia e Dados), Rodrigo Ramos (novo VP de Atendimento e Operações), Nilo Thiago (VP de Criação), novos sócios da LEAN Agency que se juntaram a Newton Neto (CEO), e Lucas Gasull (Sócio Diretor).

Para ver as estrelas

Inaugurado em 1999, o Planetário Rubens de Azevedo, parte do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, completa 25 anos no próximo domingo. E para celebrar a data traz duas sessões acessíveis em Libras, de quinta a domingo: "Passaporte para o Universo" e "A Lenda da Princesa Acorrentada". Além disso, as sessões do domingo serão gratuitas, com a retirada de ingresso, até dois por CPF, com distribuição iniciada uma hora antes de cada sessão.

Hoje (25) e na sexta (26) serão exibidas a infantil "Viagem no Foguete de Papel", às 18h, e a juvenil-adulta "Passaporte para o Universo", às 19h. No sábado (27) e no domingo (28), a programação começa a partir das 17h, com uma sessão a cada hora: "Sessão Viagem no Foguete de Papel" (infantil), "A Lenda da Princesa Acorrentada" (infanto-juvenil) às 18h, "Passaporte para o Universo" (juvenil-adulta) às 19h, e "Explore: da Astronomia dos povos antigos ao III Milênio" (juvenil-adulta) às 20h. Os ingressos para as sessões de quinta a sábado custarão R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira, podem ser adquiridos no site da Sympla Bileto e na bilheteria física no Dragão.

No domingo (28), às 16h, acontece mais um Música nas Estrelas, programa de sessões especiais que combinam projeções em fulldome com trilhas musicais. Desenvolvidas pela equipe do Planetário Rubens de Azevedo, as sessões conduzem o público a uma viagem imaginária pelo tempo e pelo espaço, entre nebulosas, galáxias, constelações, exoplanetas e muito mais, ao som de encantadoras músicas. O acesso é gratuito, sendo necessário retirar convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário, sendo disponibilizados 50 lugares por sessão.

E finalizando a agenda do Curso Popular de Astronomia em abril, neste sábado (27), às 15h30, na sede do Planetário, a professora de Física e planetarista Sthephany Ruivo falará sobre "A percepção do Céu a partir das Civilizações Mesoamericanas - Maias", civilização que, mesmo com pouco aparato tecnológico, impressiona até hoje com a precisão das suas descobertas. A formação é indicada para pessoas interessadas em Astronomia e Ciências afins, com idade a partir de 12 anos. Gratuitas, as inscrições estarão disponíveis abertas sempre na quarta-feira anterior à aula da semana, a partir das 12h, no site do Dragão do Mar.



Memória afetiva

Lançado pela Coca-Cola como uma grande sacada de marketing, os Foodmarks são lugares especiais onde a cultura, a culinária e a própria Coca se encontram. Tudo começou com uma foto de Cazuza dos anos 80 em uma pizzaria do Baixo Leblon, no Rio. Agora, a marca convidou celebridades de diferentes estados para indicar o seu Foodmark. Do Ceará, o escolhido foi o produtor e influencer Yarley Ara, indicado pela revista People como Influenciador do Ano no Brasil em 2022. Yarley apontou o Cantinho do Frango como o seu Foodmark em Fortaleza.

“Coca-Cola para mim significa família, pois sempre esteve presente em todos os momentos felizes da minha vida, principalmente com minha família e amigos em Fortaleza, Ceará, a terra que eu nasci e que está no meu coração! Quando eu lembro de Fortaleza eu lembro logo da minha boa panelada com arroz, cuscuz, cheiro verde e é claro a minha Coca-Cola bem gelada. Colecionar momentos é muito bom, mas eternizá-los acompanhado de uma Coca-Cola é melhor ainda! Esse é o meu Foodmarks: Fortaleza + panelada + Cantinho do Frango + Coca Cola = perfeição”, diz o influenciador, Yarley Ara.

Conheça mais sobre a campanha aqui e aqui.





Foto: Divulgação/Coca-Cola Foto da campanha FoodMarks da Coca-Cola

Você conhece bem a sua mãe?

Para o Dia das Mães deste ano, a Natura preparou uma ativação em Fortaleza para apresentar as sugestões de presentes da marca. A ação voltada para o consumidor acontece entre amanhã (25) e 28 de abril no shopping Iguatemi Bosque.

Nesta data especial, a Natura quer ir além do ato de presentear, fazendo um convite para todos os filhos e filhas: “E se você conhecesse sua mãe como ela conhece você?”. A ideia é instigar as pessoas a olharem para as mães para além da maternidade, descobrindo o que ela realmente gosta e o que lhes faz bem, transformando esse afeto em presente.

Na ativação, totalmente gratuita, haverá um espaço exclusivo, a presença de um gazebo personalizado da marca, localizado em uma área estratégica do shopping, onde internamente será possível conferir os presentes Natura para o Dia das Mães, que estarão em exposição, e viver experiências como massagens e um jogo especial com retirada de brindes – que podem chegar a presentes completos. Por meio de um quiz, mães e filhos podem descobrir o quanto conhecem de cada um, podendo garantir um mimo de Natura Tododia Cereja e Avelã ou até levar um presentão Natura Ekos Castanha*. O jogo é dedicado às mães em especial, mas quem for em dupla por lá poderá participar também. A ativação, no entanto, é aberta para quem quiser conhecer.