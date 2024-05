Que diabo é Ikigai?

Foto: Divulgação/AdobeStock Ikigai - Filosofia japonesa e estilo de vida - uma razão de ser ou uma razão para acordar.

Você sabe o que é "Ikigai"? Eu, confesso, nada sabia até ver um vídeo numa rede social. Esses tesouros que só quem tem insônia topam assim no meio da madrugada. O dito cujo é uma combinação dos termos japoneses "iki", vida, e "gai", valor.

Unindo peças, Ikigai é uma espécie de propósito, mas, cuidado, não estamos falando daquele propósito das palestras dos coaches. Ikigai é mais que um propósito, é, na verdade, uma retribuição pelo talento ao universo, na visão dos polirreligiosos ou, dado por Deus, na visão monoteísta. Mas, o que tem a ver "Ikigai" com marketing? Resposta: tudo.



O branding é uma espécie de laboratório para revelarmos valores e missões de uma marca. Pois bem, no "Ikigai" todos estes atributos têm uma etapa extra, o ciclo do "devolver à sociedade". Funciona assim: uma marca de cosméticos que utiliza insumos da flora amazônica coloca a preservação do bioma como uma tatuagem conceitual da marca e, claro, comunica isso ao mercado. Pensando bem, o branding com o Ikigai acaba por aperfeiçoar um tipo de psicanálise publicitária. Antes, a marca tinha seu propósito voltado para o seu próprio ego, o próprio umbigo e posicionamentos vazios, hoje não, elas precisam ter uma relação verdadeira com o cliente, o mercado, e entender que a vida na publicidade, assim como na vida real precisa ser sinérgica, sem trocadilhos, circular e, óbvio, honesta!

Cafezinho e carpe diem

A cearense Montenegro Design ficou com ouro no Prémios Lusófonos da Criatividade, de Portugal, com um trabalho realizado para o Café Soul. O Grande desafio do projeto, vencedor na categoria Design, foi elaborar um design pensando no consumidor. O resultado foi a entrega de um conceito baseado no "carpe diem", viver bem, em harmonia, sem levar as coisas tão a sério. "No setor de cafés sempre percebemos um padrão mais voltado para plantas, grãos e processos. Decidimos então focar no consumidor" afirma Mateus Montenegro, diretor da agência.

A Montenegro Design foi fundada no Ceará há 15 anos e trabalha com clientes locais, nacionais e internacionais.

Boas energias



A Engaja Comunicação ampliou sua carteira de clientes de assessoria de imprensa e redes sociais com a conquista da conta da multinacional dinamarquesa European Energy, especialista em energias renováveis, com parques eólicos em Pernambuco e na Paraíba. "Estamos preparados para impulsionar seu alcance e a relevância no setor de energia", afirma Adriano Muniz, diretor da Engaja.



89 velinhas

A FB Ideias lançou a campanha de 89 anos da Organização Educacional Farias Brito. O trabalho, realizado pela house agency da instituição, captura sua evolução, desde os primeiros movimentos em 1935, com o curso preparatório para o Exame de Admissão. As imagens revelam a evolução do grupo com o surgimento do Ginásio, Colégio e Faculdade Farias Brito, e outras marcas como Instituto Farias Brito e FBJ Turismo.

Foto: Divulgação/ FB ideias Nova campanha, FB ideias sobre os 89 anos da Organização Educacional Farias Brito

Novo patrocínio

A Beats, marca da Ambev de bebidas prontas em diversos sabores, é a nova patrocinadora do Fortal 2024. Os produtos da marca Beats Tropical, Senses, GT e CaipiBeats estarão presentes na festa, que este ano ocorre em novo endereço, próximo ao Aeroporto de Fortaleza, depois de 19 anos no bairro Manoel Dias Branco. O Fortal 2024 acontece de 18 a 21 de julho.

Durante os quatro dias do Fortal 2024, a avenida será palco de uma variedade de blocos, com destaque para o "Bloco do Vale", liderado por Alinne Rosa, e o "Bloco Largadinho", com a presença de Claudia Leitte. Para celebrar os 10 anos de carreira solo de Bell Marques, o "Bloco Siriguella" promete agitar os foliões em uma passagem histórica e memorável.

No Camarote Mucuripe, da Beats, os participantes desfrutarão uma experiência premium com Full Open Bar e shows grandiosos. Com um line-up diversificado, o camarote receberá artistas renomados como MC Daniel, Banda Eva, Wesley Safadão, Dennis, entre outros, proporcionando uma mistura de ritmos que inclui axé, forró, funk, eletrônico e pagode para garantir a diversão durante os quatro dias de festa.

Foto: Divulgação/Skol Beats Beats patrocinadora oficial do Fortal 2024.

Bom apetite



O Beach Park tem novo Chef Corporativo. Ivan Prado, um dos mais premiados profissionais gastronômicos do Ceará comanda agora as operações de todos os restaurantes do empreendimento. Ivan vai renovar os cardápios do Beach Park priorizando os ingredientes brasileiros, principalmente os provenientes dos biomas do Ceará. Os novos cardápios serão inseridos gradualmente ao longo do ano, começando pelo Restaurante de Praia.



Ivan é graduado pelo Senac São Paulo, com certificação ProChef pelo The Culinary Institute of America (CIA) dos Estados Unidos. Ao longo dos seus 15 anos de carreira, Ivan trabalhou com grandes nomes da gastronomia mundial, como os chefes Alex Atala, Alberto Langard, Flávia Quaresma, entre outros.

Em Fortaleza, foi Chef Executivo do Zoi, Grupo Colosso, eleito entre os 100 melhores restaurantes do Brasil pela Revista Exame em 2023.