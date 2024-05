Escultura a várias mãos

Foto: Divulgação/AdobeStock Aniversário de 50 anos Layout

O 11 de maio de 1974. O Brasil tinha Ernesto Geisel no Palácio do Planalto, Cesar Cals no Abolição, Belchior lançava "Na hora do almoço" e na página 27 do jornal O POVO um conteúdo chamava a atenção dos leitores; A "Leiaute", escrita assim mesmo, aportuguesada. Como primeira titular da coluna, a jornalista Lêda Maria, que assumiu sob livre e espontânea pressão do então diretor comercial do O POVO, Francisco Ribeiro. De lá pra cá, 50 anos se passaram. À frente do espaço, passaram grandes nomes como Caio Quinderé, Nivaldo Rangel, Paulo Linhares, Jocélio Leal, Laurisa Nutting, Marcos Tardin, Osvaldo Lima, Ivonilo Praciano, Lúcia Galvão e Joelma Leal. Em julho do ano passado, fui convidado para assumir o desafio e colocar também a cara à tapa.

A Layout é uma construção coletiva. Como se fosse um grande coral. Algo como uma obra com vários estilos esculpidos numa linha do tempo. Cada um dos seus titulares imprimiu uma assinatura única para a coluna. Este, talvez, seja o segredo da longevidade e, principalmente, da vitalidade do espaço. A Layout celebra 50 anos, jovem e experiente, alinhada ao futuro que virou presente e honrando o passado que virou repertório. A coluna é a própria síntese do mercado cearense: conterrânea com os pés nas dunas do Ceará e global com o farol mirando a linha do horizonte atlântico.

A nossa campanha

Uma série de campanhas promoverá os 50 anos da Layout até o fim do ano. Na primeira fase, teremos os profissionais de marketing dos principais anunciantes do mercado. Neste recorte, a referência estética adotada foi a de Piet Mondrian, o gênio da pintura abstrata. Na segunda etapa, os homenageados serão publicitários locais, emoldurados nas cores e formas do cearense Antonio Bandeira, um dos maiores nomes das artes plásticas no Brasil. Na terceira fase, os grandes designers do Ceará terão a companhia da inesquecível Tarsila do Amaral, a dama do modernismo. A criação é do marketing de marcas do Grupo de Comunicação O POVO.

Mentoria:

Cliff Villar

Gerente Executiva:

Juliane Pereira

Direção de Arte:

Renata Viana

Analista de Marketing:

Patrícia Alencar, Ari Santos

Analista de Relacionamento:

Ingrid Jales

No balanço das ondas

Layout nas ondas do rádio. Na verdade, das rádios. Na O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, na edição do AGIR às sextas feiras, o conteúdo será veiculado em entrevistas exclusivas com executivos do mercado de propaganda e marketing no mercado cearense. A coluna também estará na programação da Nova Brasil a partir de 13 de maio. O conteúdo será formatado em programetes de 60s (pílulas).

ENTREVISTA

A Primeira-Dama

Ela foi a primeira jornalista a comandar a Layout, plantou um sucesso e consolidou relevância e credibilidade.

Como foram seus primeiros anos na Layout?

Lêda Maria: Assumi com total apoio, incentivo e benefícios este universo da publicidade. A turma das agências nos recebeu com alegria, simpatia, e ali nascia a coluna e uma Lêda Maria em um novo cenário da comunicação, fazendo um verdadeiro Layout para experiências apaixonantes, entre pessoas apaixonantes.

Como se consolidou seu método de produção?

Lêda Maria: A produção da coluna era simples. Pautávamos os assuntos junto com o Francisco Ribeiro (criador da coluna). Acompanhávamos as campanhas e datas promocionais para o incentivo de anúncios de jornal e criações das agencias. Tínhamos fotógrafo, diagramador e redator, além de bons "informantes" dos acontecimentos e "causos".

Que papel a Layout deveria exercer nos seus próximos 50 anos?

Lêda Maria: As agências do Ceará sempre foram modelos, valiosas, formadas por pessoas altamente qualificadas. A coluna deve enfatizar essa conquista, assim como enfocar a modernidade dos veículos de comunicação. Também considero importante uma aproximação com as universidades. Tem muita coisa acontecendo nos cursos que a gente não fica sabendo. Assim estaremos valorizando a criação, a produtividade e o universo da comunicação.

Parceiros naturais

O Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro) se uniram à coluna para celebrar os 50 anos da Layout. A ideia abraçada é a de uma exposição sobre a história da publicidade e propaganda do Ceará: publicitários, agências, campanhas, prêmios. A mostra está planejada para acontecer no próximo mês de novembro deste ano, no Museu da Imagem e do Som - Chico Albuquerque. Um marco para o nosso mercado.

A Layout e vocês

Com a palavra, o mercado

Chancela de qualidade

"A Layout sempre foi um espaço diferenciado e vanguardista, desde seu surgimento, e manteve essa linha editorial conectada com as tendências e com a valorização dos talentos e do mercado cearense nas áreas de marketing, publicidade, jornalismo e comunicação corporativa." Mauro Costa, diretor da AD2M

Janela para o leitor

"A habilidade de conectar marcas e pessoas, gerar relevância e disseminar tendências, abordando produtos e inovações, transforma essa coluna em uma janela para o leitor. Com um olhar de profissional de marketing, sinto orgulho ao ver as campanhas da Unimed Fortaleza sendo apresentadas ao mercado publicitário." Maria Tereza Ramos, gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Fortaleza

Diário de bordo

"A Layout tem a importância para a propaganda feita no Ceará como um diário de bordo para um navio. É o relato fidedigno das tempestades, das ondas, das ilhas, dos portos seguros e também dos naufrágios daqueles que têm a coragem de navegar. E todos nós sabemos que navegar é preciso." Paulo Fraga, CEO da Íntegra

Insights valiosos

"Para nós, profissionais da área, a Layout traz insights valiosos, tendências de mercado e cases de sucesso que não apenas informam, mas também servem de inspiração, aprendizado e benchmarking. Para essa celebração de 50 anos, desejamos ainda mais sucesso, bons desafios, conquistas e ampliação da atuação." Michele Ribeiro, gerente de Marketing do RioMar Fortaleza.

Amplitude e provocação

"Aqui está a história da publicidade cearense. Nossas vitórias e nossas dores. Ao longo de 50 anos, a Layout trouxe um olhar que sempre foi além da cobertura jornalística, promovendo um ambiente que elevou os acontecimentos do mercado a um patamar superior de profissionalismo, provocando os players e trazendo a merecida amplitude para as grandes estratégias de marketing das nossas marcas e agências." Eliziane Colares, CEO da Advance

