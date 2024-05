Foto: Divulgação/AdobeStock Errar não é o contrário de acertar

Tenho muito orgulho de minhas experiências de trabalho. Elas formam um pouco do que me tornei como profissional. Algumas curiosas, como quando fui vendedor de elepês na 25 de março, diga-se de passagem, dos bons; mas, vendi assistência funeral e não me saí tão bem e fui demitido; mais tarde, montei uma corretora de seguros e quebrei; montei um bar, mas essa mistura de lazer e empreendedorismo nem sempre dá certo. Na publicidade, fui redator, planejamento, dei aula em faculdades, também tive escritório de advocacia durante 15 anos e somente aos 34 anos, descobri que o meu negócio eram projetos em veículos de comunicação.

As experiências são camadas nas quais os arqueólogos e geólogos da alma humana conseguem explicar o que somos. Todos os meus projetos fracassados e exitosos formaram um "bolo de rolo" do que sou em finas camadas. Todos somos assim e isso permite que a nossa assinatura seja única. Um redator ou um diretor de arte, um atendimento, um mídia, todos carregam centenas de referências pessoais para seus ofícios. Um jornalista carrega no seu matulão sem fundo, uma penca de informações que, a medida de suas necessidades ela vai lá, mete a mão, saca uma palavra, revela uma nova pauta. Em todos os casos, nossa metafórica sala de troféus deveria abrir espaços entre as vitórias e ter um lugar especial para nossos erros. Eles são os presentes estranhos da vida e essenciais para construir o que somos. Em tempo, o título acima não é meu, é do educador Paulo Freire, que ousou escrever um livro sobre a pedagogia do erro.

Novas gerações

A agência Next assina a campanha de reposicionamento da Caramelos Embaré, empresa do Grupo Alvoar Lácteos. "Dê play no momento Caramelover" marca um rejuvenescimento da marca para uma maior conexão com as novas gerações de consumidores. "A ideia é mostrar que os Caramelos Embaré não são apenas doces, mas sim catalisadores de momentos especiais", afirma Marcelo Conduru, CEO da Next.

Foto: Divulgação/Next Nova identidade visual da Caramelos Embaré assinada pela agência Next

A comunicação busca enaltecer uma conexão especial com os consumidores, despertando sentimentos de nostalgia e prazer por meio dos famosos quadradinhos de Caramelos Embaré. A ação funciona como uma lembrança dos bons e velhos tempos, enquanto tenta atrair e construir novos momentos com uma nova geração de aficionados pelo doce. A nova identidade visual da marca será implementada nas peças de comunicação online e offline, além de redes sociais.



"A campanha foi criada para mostrar que os Caramelos Embaré não são apenas doces, mas, sim, catalisadores de momentos especiais e felizes. Queremos que os consumidores de todas as gerações sintam que são protagonistas de histórias deliciosas e afetivas", afirma Marcelo Conduru, CEO da Next.



FICHA TÉCNICA

Diretor da Unidade de Negócios: Eduardo Diehl

Direção de Criação: Fábio Onofre

Criação: Inacio Ramos, Caroline Vieira, Vicente Monteiro e Igor Brum

Conteúdo: Luma Dantas e Manu Lusquinhos

Motion: Pedro Paiva

Planejamento: Jean Falcão

Atendimento: Juliana Benbassat, Gabriela Linhares e Viviane Sade

Revisão: Nivaldo Lemos

Mídia: Gabriel Guerra, Pedro Sousa, Bruno Luz e Leandro Dupin



IA na política

A Acesso Estratégia Criativa fechou parceria com a Mining Metrics para entregar trabalhos com Inteligência Artificial. O objetivo é elaborar insights para os clientes sobre identidade de marca, mapeamento de perfil de consumidores e reputação. Atualmente, as duas agências estão trabalhando nas estratégias para as campanhas das Eleições Municipais de outubro.

Um dos fundadores da Mining Metrics, Delano Lima, esclarece que essa mineração de dados é toda feita respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “Nosso trabalho vai muito além do recorte em tempo real, como outras ferramentas de monitoramento. O nosso algoritmo é programado para fazer o rastreamento de todas as menções das marcas contratantes, seja comercial ou pessoal de algum candidato, por exemplo. Dessa forma, analisamos e contribuímos com grandes mudanças de estratégias”, afirma ele.

Vale ressaltar que apesar de serem empresas parceiras, os clientes da Acesso Estratégia Criativa e da Mining Metrics podem ter entregas complementares ou independentes uma da outra. Quem confirma isso é a CEO da Acesso, Ana Celina Bueno: “É ótimo quando conseguimos vincular nossa equipe de Estratégia e Criação aos insights da Mining Metrics. No entanto, também oferecemos a possibilidade para aqueles que não sejam nossos clientes em publicidade ou do marketing digital terem a entrega pontual de um relatório completo sobre a saúde da marca”.



Ceará digital

A Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid) chegou ao Ceará para ampliar sua presença regional. Fundada em 2022, a partir de um movimento de líderes empresariais de diferentes lugares do Brasil, a associação trabalha para valorizar e preservar o ecossistema digital brasileiro. Raquel Batista, da Audaces, assume como presidente no Ceará; e Chateaubriand Arrais, da Tatics, como vice.

"A criação de regionais é um movimento importante não apenas para os associados da AnaMid, mas para o fortalecimento e o desenvolvimento do mercado digital como um todo. É uma maneira eficaz de garantir que a diversidade e a inovação continuem sendo pilares fundamentais do setor, proporcionando benefícios concretos para todas as partes envolvidas", explica o presidente nacional da entidade Rodrigo Neves, também CEO da VitaminaWeb.

No Ceará, a AnaMid desembarca já selando uma importante parceria com a ACADi. As duas entidades se uniram e criaram um plano diferenciado para que os mais de 30 associados da ACADi possam também se associar à AnaMid e ampliarem seus benefícios.

"É com imensa alegria que recebemos a AnaMid no Ceará, com a certeza de que essa união potencializará ainda mais o mercado digital em nosso Estado e oportunizará às agências locais, que já possuem autoridade e protagonismo proporcionados pela ACADi, inúmeras novas oportunidades de conhecimento e atuação Brasil afora", destaca Mário Acioli, presidente da ACADi e CEO da Relevante.

"Temos muito a construir juntos em nosso Estado, ampliando todas as grandes conquistas da ACADi, agora com uma visão nacional através da AnaMid. E quem mais ganha com tudo isso são os nossos associados", concluiu a presidente regional Raquel Batista.



São João na lata

A agência Bando é a responsável pela criação das latinhas temáticas de São João, da Cajuína São Geraldo, em homenagem aos nove estados nordestinos. O lançamento faz parte da campanha "No São João, a gente veste o Nordeste". "As latas trazem ilustrações que retratam os artistas, os personagens, a arquitetura e os símbolos que representam toda a riqueza cultural presente na região", afirma Giacomo Brayner, diretor de criação da Bando. O trabalho tem TV, Rádio, Outdoor, Painéis de LED e redes sociais. Saiba mais sobre a campanha na versão online da Layout no O POVO

Foto: Divulgação/Bando Propaganda Novas latinhas temáticas de São João da cajuína São Geraldo assinadas pela Bando Propaganda.

Além de serem colecionáveis, as latinhas estão presentes no conto junino apresentado pela campanha: “Se Avexe Sim”, uma divertida e bonita história de São João. A campanha deve rodar na TV (CE), Rádio, Outdoor (CE), Painéis de LED (CE) e redes sociais.

Segundo Brayner, da agência Bando, o objetivo da campanha é “contar uma história que remetesse ao cordel, aos contos e lendas que envolvem a cultura popular, em que as latinhas e os personagens fossem decisivos para que a noite de São João fosse uma beleza só”.

O Gerente de marketing da São Geraldo, Tiago Caldas completa: “Nós nos vestimos literalmente de Nordeste. Inclusive, nossa lata adere ao traje para a ocasião especial. Também criamos um conto para ilustrar o porquê do noivo, no casamento nas quadrilhas juninas, sempre aparecer com a roupa remendada nas festas juninas e como ele conseguiu os remendos”.

Além de fortalecer os laços com os consumidores, a São Geraldo quer valorizar ainda mais vários símbolos que fazem da cultura nordestina rica e potente.

Em comemoração ao período junino, a São Geraldo estará com um carro temático em cidades de sete estados nordestinos. Na programação, uma banda de forró deve animar o público e além de várias ativações da marca com trocas de brindes. Locais: 31 e 1 - Juazeiro do Norte (CE); 4 e 5 - Mossoró (RN); 7 e 8 - Natal (RN); 11 e 12 - Caruaru (PE); 14 e 15 - Campina Grande (PB); 18 e 19 - Teresina (PI); 21 e 22 - Fortaleza (CE); 23 e 24 - Maracanaú (CE); 26 e 27 - Maceió (AL) e 29 e 30 - Aracaju (SE).



Festa do interior

A agência After está produzindo o Festival Cidade Junina no RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. A festa, que vai até domingo, conta com uma programação com música, quadrilhas, comidas regionais e uma cidade cenográfica para transportar os participantes a um ambiente de festa do interior.

Hoje, dia 30, a Cidade Junina do RioMar Fortaleza recebe a banda Noda de Caju, uma das mais tradicionais da cidade, e Luiz Poderoso Chefão. Já amanhã, dia 31, a animação fica por conta da Lagosta Bronzeada e São 2. No sábado, Mara Pavanelly e Igor Guerra sobem ao palco do “Festival Cidade Junina”. E para encerrar o evento em grande estilo, o público vai conferir os shows de Kelvy Pablo e Balancear.

Os ingressos para o Festival Cidade Junina já estão disponíveis na loja oficial do evento, em frente ao Clube das Estrelinhas, no Piso E2 do RioMar Fortaleza, e no site da Balada APP. Os preços são a partir de R$ 40, garantindo acesso a um dos maiores e mais animados festivais juninos da região. Mais informações aqui.



Amor, I love you

Com a proximidade do Dia dos Namorados, a Ferrovia Solar & Grau, conhecida por suas campanhas de marketing inovadoras, está lançando uma campanha irresistível para os apaixonados. Sob o lema "Mostre quem é a sua Casca de Bala", a marca desafia os casais a se expressarem de maneira criativa, participando de uma promoção única nas redes sociais.

A proposta é simples: os interessados devem compartilhar seus momentos mais românticos, divertidos ou memoráveis, utilizando a hashtag #CasalCascadeBala e #PromoFerroviaFortaleza, através de um reels usando o filtro produzido exclusivamente para esta promoção. A ideia é mostrar como cada relacionamento é único, assim como cada peça produzida pela Ferrovia.

A Ferrovia Solar & Grau decidiu presentear o participante com a publicação que conquistar mais visualizações/ engajamento a cada semana da campanha com um prêmio especial: um almoço exclusivo no restaurante Coco Bambu, localizado no North Shopping ou no Iguatemi. É a oportunidade perfeita para os casais desfrutarem de um momento íntimo e saboroso, cercados pela atmosfera encantadora do Dia dos Namorados.

Foto: Divulgação/Ferrovia Solar ENTITY_amp_ENTITYGrau Nova campanha de Dia dos Namorados "Mostre quem é a sua Casca de Bala" da Ferrovia Solar ENTITY_amp_ENTITYGrau

Para participar, basta postar um reels criativo utilizando a hashtag oficial, usar o filtro da promoção, seguir e marcar o instagram @ferroviaeyewear e torcer para que seu romance seja o mais admirado pelos usuários das redes sociais. A competição promete ser acirrada, mas também repleta de amor e diversão.



"Estamos muito animados para ver como nossos clientes vão expressar seu amor e criatividade durante esta campanha", compartilha Clecilda Beserra, diretora da Ferrovia Solar & Grau.

Com uma proposta inovadora e saborosa, a Ferrovia Solar & Grau espera transformar este Dia dos Namorados em uma experiência ainda mais memorável para todos os apaixonados. Então, prepare-se para mostrar quem é a sua casca de bala e deixe o amor brilhar nas redes sociais!