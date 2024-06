O fim do "Para inglês ver"

Foto: Divulgação/AdobeStock ESG Ambiental Social Governança, desenvolvimento sustentável e avaliação de investimentos. Negócios éticos e verdes, preservando recursos, reduzindo CO₂, cuidando dos funcionários.

O mundo corporativo vive de ciclos. Alguns desses são movimentos cenográficos, outros não, são estruturais e mudam a direção do que entendemos como branding. Atualmente, vivemos o ciclo do ESG, em inglês Environmental, Social and Corporate Governance. Trocando em miúdos, "Governança ambiental, social e corporativa". Hoje não existe uma grande empresa que não esteja parcialmente ou completamente comprometida com os eixos da sigla e, é claro, nenhuma grande marca está dissociada desta nova (?!) realidade. Alguns críticos afirmam que não existe novidade e que várias marcas investem há anos em pautas classificadas como ESG. No entanto, esses críticos estão errados. As práticas do ESG são, na essência, aferíveis. Esta é a base do conceito, visto que torna tangíveis os números frios dos relatórios ou os dados volúveis das apresentações.

Quando transportamos o conceito para o marketing e a publicidade, concluímos facilmente que o consumidor não se satisfaz mais com mensagens e trocadilhos vazios. A sociedade quer saber sobre cadeia produtiva e práticas de comércio justo. O mercado se interessa, sim, se uma empresa utiliza mão de obra análoga à escravidão. O mercado de capitais, então, é extremamente sensível, e aqui reside, talvez, a grande motivação para que uma marca seja receptiva às práticas ESG, afinal o que uma gigante como a Gerdau tem a ver com diversidade de gênero? Resposta fácil: Tudo. Tudo se resume a reputação, um diamante onde brilham marcas e empresas.

Músculos 3D

O escritório de design Alberto Gadanha assina a nova identidade visual do Grupo AYO, especializado no segmento de saúde e bem-estar em Fortaleza. A ideia, segundo Gadanha, foi brincar com o símbolo da AYO, desconstruindo e apresentando algo novo sobre o que já estava consolidado. Trata-se de um visual 3D, como fibras de músculos, que expressam o negócio da AYO.

’’Desde do início pensamos na AYO como um local para conectar pessoas através da atividade física, sendo um local que fosse além da musculação, mas um espaço para cuidar da mente também. Estamos completando 13 anos de mercado sendo uma das academias mais inovadoras do Brasil”, comenta Sasha Reeves, CEO da AYO.



Outras fronteiras

A Mulato Comunicação foi escolhida para gerenciar a comunicação da tradicional marca de laticínios paraibana Tri LEBOM, antiga LEBOM Alimentos. A agência cuidará da comunicação full de todos os produtos da marca. Uma equipe da Mulato está viajando esta semana para a capital Campina Grande para visitar a fábrica e as rotas comerciais da companhia com a equipe de vendas da Tri LEBOM.

Foto: Divulgação/Mulato Identidade visual da tradicional marca de laticínios paraibana Tri LEBOM, nova cliente da Mulato Comunicação.

Com seu novo cliente na Paraíba, a Mulato amplia sua presença com campanhas fora do Ceará, como faz para clientes como Minalba, Indaiá e Hapvida.

Agenda ecológica

Na Semana do Meio Ambiente, o Beach Park está promovendo uma série de atividades de educação ambiental voltadas, principalmente, para os estudantes da rede pública e sua equipe de colaboradores. Palestras, rodas de conversa, capacitação e distribuição de brindes, como chinelos produzidos a partir de boias inutilizadas, são alguns destaques desta programação ecológica.

As atividades começaram no último dia 28, com uma roda de conversa com os colaboradores sobre as atividades ambientais desenvolvidas pelo Beach Park e onde eles receberam chinelos produzidos a partir de boias inutilizadas do parque aquático.

Nesta terça-feira (4/06), às 9h, os colaboradores participaram de uma capacitação em primeiros socorros de mamíferos marinhos, com o tema: “O que fazer quando encontrar mamíferos marinhos na praia?”, o facilitador foi Saulo Castro, da Ong Aquasis. “Muitas vezes encontramos mamíferos marinhos que precisam de algum tipo de ajuda. Já temos colaboradores treinados para esses primeiros socorros em nossa equipe, mas queremos capacitar ainda mais pessoas para saber agir nessas situações”, destaca Raíssa Bisol, gerente de Sustentabilidade do Beach Park.

Já na quarta-feira (5/06), às 09h30, ocorre o lançamento do projeto “Mãos à horta”, com a presença dos alunos da Escola Municipal Maria Façanha de Sá, de Aquiraz. “Montaremos uma horta em nosso Pátio de Compostagem que será utilizada em atividades de educação ambiental com estudantes e colaboradores. Além disso, nossos funcionários poderão retirar gratuitamente verduras e ervas cultivadas no local para o seu consumo”, explica Raíssa.

Outro momento de destaque que irá acontecer essa semana é a Solenidade de Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o novo parque do Beach Park, o Arvorar, e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O parque, que será inaugurado em breve, assumirá o compromisso de cuidar dos animais apreendidos destinados pela SEMACE. A solenidade será realizada nesta quinta-feira (6/06), às 10h, na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O evento não é aberto ao público.

No mesmo dia, a partir de 10h, o Beach Park irá promover para os estudantes da Escola Municipal Professora Josefina Parente de Araújo, de Fortaleza, uma roda de conversa sobre o cuidado com o meio ambiente, que será mediada pelo analista ambiental do destino, Rubson Carvalho.



Na sexta-feira (7/06), é a vez das crianças da Associação de Educação Infantil Primeiros Passos do Porto das Dunas, receber a equipe de Sustentabilidade do Beach Park para aprender mais sobre o meio ambiente no contexto do projeto Mãos à Horta. No mesmo dia, um grupo de colaboradores do complexo irá participar de uma apresentação sobre o Projeto “Mãos à Horta” e sobre o Pátio de Compostagem, inaugurado no dia 17 de maio. “Esse Pátio é muito emblemático para nós, uma conquista muito importante, que nos torna autossuficientes no gerenciamento dos nossos resíduos orgânicos, transformando-os em adubo para uso nas áreas verdes e jardins do complexo”, destaca Raíssa.

Ainda na sexta-feira, haverá uma apresentação para os colaboradores e clientes sobre a conquista e a importância do selo “Protetor serra das Almas - Categoria Onça Parda”, ofertado pela Associação Caatinga ao Beach Park pela adoção de 20 hectares da Reserva Natural Serra das Almas, considerada a maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do Ceará.

“Nesta semana, nosso foco principal são as atividades de educação ambiental junto às crianças e colaboradores. De forma lúdica e divertida, queremos incentivar o cuidado com o nosso meio ambiente”, finaliza a profissional.



Saiu na frente

A EBMQUINTTO está em primeiro na corrida pela conta do Banco do Nordeste. A agência lidera o ranking da primeira fase da concorrência divulgada pelo Banco. Com 91,67 pontos na etapa técnica, a EBMQUINTTO está bem perto de manter o cliente que atende desde 2017. A próxima fase da disputa consta de avaliação de preço e de habilitação. A verba do BNB este ano para publicidade é de R$ 60 milhões, quase o dobro da licitação anterior que havia sido de R$ 35 milhões. Segundo o edital, o desafio das agências será o de "mostrar que o Nordeste e o Banco mudaram ao longo dos anos".

Foto: Divulgação/EBMQUINTTO Logo da agência EBMQUINTTO

Nova liderança

A Unichristus e o Colégio Christus têm nova Head de Marketing. Leandra Vasconcelos assume a função depois de seis anos trabalhando como superintendente da área. Leandra é graduada em Jornalismo, com MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e Mestrado em Administração com foco em marketing.

Segundo Leandra, um dos seus objetivos é ampliar o reconhecimento das duas marcas em seus 30 anos de existência.

Cartas de amor



Para celebrar o Dia dos Namorados, a agência in-house da Diamantes, marca cearense de moda íntima, está resgatando as já esquecidas cartinhas de amor. O insight para sua nova coleção, “Cartas de Amor”, inspirada na data, inclui camisolas e roupa interior com frases de amor em formato de carta, como “Eu te amo, como o brilho dos Diamantes”, em inglês, francês, japonês, além do português.

O POVO fazendo sua parte



O Grupo de Comunicação O POVO está recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A fim de auxiliar nas necessidades da população gaúcha, estão sendo coletados alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal (como fraldas infantis e geriátricas, absorventes femininos, sabonetes líquidos, xampus, escovas de dente e cremes dentais).

As doações podem ser entregues na Recepção do O POVO (Avenida Aguanambi, 282 - José Bonifácio. Fortaleza/CE), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Todo o contingente reunido será entregue pelo O POVO aos Correios, que disponibilizaram toda a sua malha logística nacional para distribuição de doações, direcionando os donativos para uma centralizadora e encaminhando ao Rio Grande do Sul.