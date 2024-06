A comunicação é mais eficiente quando nos pega desprotegidos. Receber flores num dia comum é mais emocionante que no Dia dos Namorados. Ser surpreendido por uma campanha que fala da maternidade sem estar atrelada ao mês de maio é inusitado e, na minha opinião, mais crível. As peças publicitárias de calendário parecem, em sua grande maioria, aqueles vídeos políticos mostrando crianças indígenas do Oiapoque, o Olodum no Pelourinho e um gaúcho com chimarrão no Chuí.

Um anúncio ou uma campanha publicitária devem, antes de tudo, seduzir o receptor. Um texto previsível no período natalino é um banho de água fria para quem quer emocionar o consumidor. Encontrar um Papai Noel numa quadrilha junina é muito mais interessante que numa fábrica de panetone. O elemento surpresa sempre será um poderoso recurso para um alto índice de recall. Ainda hoje, um anúncio do Gelol, um aerosol para lesões musculares, continua a emocionar ao ponto de virar, como reflexão, um reposicionamento do papel de um pai na relação com o filho. O conceito: "Não basta ser pai, tem que participar" virou um aforismo repetido por gerações, mesmo sem estar atrelado a agosto ou ao Dia dos Pais. Um clássico da história de nossa propaganda que nos ensina que o inusitado é, na verdade, uma ferramenta que deveria ser, paradoxalmente, usual entre nós, profissionais da comunicação.

Tecnologia humana

Acontece hoje no Teatro RioMar Fortaleza a 16ª edição do Café com RH, da Unimed Fortaleza. O evento deste ano traz o tema "A tecnologia do futuro é humano" e reunirá grandes nomes da Gestão de Pessoas e Negócios para discutir tendências, liderança, inovação, gestão estratégica de pessoas e o futuro do trabalho, entre outros assuntos. Saiba mais na versão online da Layout no O POVO+

Na defesa

A EMBQUINTTO ganhou 1 Ouro nacional no Prêmio Colunistas com a campanha "#EuTôNaDefesa", uma iniciativa do Governo do Ceará contra o assédio e a violência às mulheres, na categoria de relações públicas nacional. A campanha envolveu o Fortaleza e o Ceará e o Clássico-Rei de março do ano passado, colorindo o Castelão com frases contra a violência machista.

Sobre duas rodas

A 99Moto está investindo no São João nordestino, com destaque para a festa de Maracanaú. A empresa é a patrocinadora do show do cantor Nattan que acontece amanhã na Cidade Junina Maracanaú, montada este ano em novo local, na Av. Wilson Camurça, no Distrito Industrial, em um terreno de 80 mil m², com infraestrutura, drenagem e pavimentação.

Desejo de mudança

A agência Nômade assina a primeira campanha da Mood, nova empresa da construtora Moura Dubeux, focada no mercado de classe média. O mote das peças é o desejo de mudança. Segundo a Mood, por entender que o novo consumidor do mercado imobiliário busca valor agregado, seus empreendimentos oferecerão diferenciais, como a valorização de áreas externas contemplativas, áreas comuns com espaço gourmet e academias bem equipadas. A campanha abrange peças em Mídia Digital Out of Home, Busdor, Outdoor e painéis de led. Estão previstas ainda inserções em Rádio e TV.

Nova comunicação

O Grupo Aço Cearense tem novo Coordenador de Comunicação. Salmo Euzébio assume o cargo, depois de 9 anos trabalhando na companhia. Entre os desafios está o de criar estratégias para comunicar os movimentos do grupo. Segundo a Aço Cearense, "Salmo traz uma vasta experiência e um profundo entendimento da cultura organizacional e dos objetivos estratégicos da companhia".