Feira na Rosenbaum chega a Fortaleza

A Feira na Rosenbaum se prepara para integrar a comunidade de artesãos, designers, artistas e arquitetos do Ceará com a chegada da Feira na capital Fortaleza.

A programação do evento conta com 58 criativos vindos de diferentes regiões do país, sessões de talks com especialistas no campo do design autoral e artesanato local, música, vinhos, comidinhas e cafés vindos de pequenos produtores regionais.

O projeto Feira na Rosenbaum é um projeto itinerante de quatro dias que acontece em diferentes cidades culturalmente importantes, como Manaus, Goiânia, Recife e Olinda, Maringá, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e agora em Fortaleza.

A Feira tem com objetivo levar o melhor do design brasileiro para diferentes estados do país, além de incentivar e celebrar a diversidade da produção autoral local e promover o fortalecimento da economia criativa e do desenvolvimento sustentável nesses locais.

Para este primeiro encontro, o local escolhido é o Museu da Indústria, localizado no corredor histórico do Centro de Fortaleza que possui vista privilegiada para os principais cartões postais da cidade, como o Passeio Público, o Forte Nossa Senhora de Assunção e o Complexo Cultural Estação das Artes.



Idealizada por Cristiane Miranda Rosenbaum, fundadora e curadora de design e pelo co-fundador e arquiteto Marcelo Rosenbaum, a Feira na Rosenbaum traz o propósito de expor a alma brasileira, criando uma atmosfera multisensorial, que inclui uma narrativa visual, sabores, música, cheiros e encontros em uma energia de casa e de acolhimento.

“A identidade singular de Fortaleza, com essa mistura única de influências indígena, portuguesa e africana, faz com que a capital do Ceará se torne um caldeirão de culturas, com novos talentos emergindo todos os anos em diferentes campos de atuação. Estamos ansiosas para reunir essas pessoas e vivenciarmos isso de perto, ainda mais nesse lugar incrível que é o Museu da Indústria”, comenta Cristiane Miranda Rosenbaum, curadora e idealizadora da mostra.

Estarão presentes na feira designers, artistas e artesãos que expõem criações autorais com identidade singular, que ajudam a contar a diversidade dos saberes e das riquezas culturais do Brasil.

A programação inclui ainda, sessões de talks com o coletivo Kuya (Centro de Design do Ceará) na sexta, um outro com o comunicólogo e ativista de sustentabilidade, Jackson Araújo, com os designers de Fortaleza e da periferia da cidade no sábado de manhã, e happy hours com música que vão acontecer todos os dias durante o anoitecer.

Para chegar na Feira na Rosenbaum no Museu da Indústria, a organização disponibilizou serviço de vallet service durante o horário de funcionamento, seguranças do evento e ainda um bicicletário localizado no belíssimo corredor histórico de Fortaleza, que fica a poucos metros da instituição.

Confira abaixo a relação completa dos criativos confirmados para esta primeira edição em Fortaleza:

EXPOSIÇÃO DESIGNERS

Tulio Paracampos - CE

Leo Ferreiro - CE

Camila Fiuza Objetos - CE

Bruno Camarotti - CE

Ígor sabá - CE

Érico Gondim - CE

Felipe Gradvohl - CE

Heitor Olar Olaria (a confirmar)



BIJOUX

Azulerde - PE

Carlos Penna - MG

Silene Iole - SP

Le Tolentino - SP

Camila Romero - SP

Nathalia Canamary - CE

Carola - CE

Bárbara Muller - PA

Atravessei - CE

Elemento Fio - CE

Leo Ferreira - CE

Caxo Cria - CE

Tatxoz - RJ

THE-MORAIS - CE



CERÂMICA

Sagrado Barro - AC

Ana Santiago - PE

Misino - CE

Oficina Olaria - PE

Bone Ceramics - CE



OBJETOS

Estúdio Cruzeta - SC

Alumiar Design Luminárias - CE

Roberto Dias - CE

Voador Tecelagem - RJ

Ser.tao - CE

3 pontos - SP

Mario Sanders - CE

Atelier João Ellery - CE

Holi Home - RJ

Greghi Design - SP

Celio f.sousa arte em madeira - CE



MODA E ACESSÓRIOS

Zsolt - RJ

Estúdio Matulão - CE

Sacola Tropical - SP Ong

SAU - CE

Tela Studio - SP

Catarinamina - CE

Formosa Bandida - CE

Vitalina - PE

Mariá - CE

Açude - CE

CÏCLOarte - RJ

OcO club - CE

Terra da Luz - CE

Trama Afetiva - SP



BEM ESTAR

Saboaria Brasil - SP

Pavio de Vela - SP

Bycos - SP



COMIDINHAS

Bistrot Aconchego - CE

Sorvete da Reserva - CE

MOA Chocolates – CE



SERVIÇO:

FEIRA NA ROSENBAUM PELO BRASIL EM FORTALEZA-CE

13 A 16 DE JUNHO | DAS 11H ÀS 20H

MÚSEU DA INDÚSTRIA | RUA DR. JOÃO MOREIRA, 143 – CENTRO - Fortaleza, CE

Entrada gratuita |