Não vamos nos f**der não, Seu Musk!

Foto: Adobe Stock Liberdade de expressão

Há pouco tempo, o polêmico Ellon Musk mandou a indústria publicitaria se f**er. Asteriscos à parte, ele colocou um bode sentado nas poltronas das agências de publicidade. O bode é que, segundo Ellon, a posição do mercado anunciante diante do conteúdo editorial e, principalmente, diante das “redes sociais”, muitas vezes é de controle e censura, motivo pelo qual ele, de forma verborrágica, mandou o mercado às favas. Proponho aqui nos abstermos de uma opinião mais aprumada e ojerizas ao bilionário e focarmos no que existe de interessante no que ele vociferou.

A indústria publicitária no mundo, incluindo os “stakeholders” do segmento, representam e reproduzem as tendências. Ocorre que, no meio desse balaio, encontramos pautas de costumes e compreensões deformadas da tal liberdade de expressão, daí o útero que gesta todas as discordâncias bipolares. Quando Musk defende o que ele acha que seja livre expressão, no fundo não se refere a uma visão de mundo. O que emana de sua fala são apenas palavras em defesa de seu negócio. Na visão dele, o que ele considera como censura é exercida por um anunciante catequisado pelas tendências. Ora, esquece o novo paladino que não se trata de defender proibições e sim de responsabilizar excessos, afinal só existe liberdade com limites de onde termina e começa o espaço do outro. Sendo assim, Mr. Musk, não vamos nos f**der, não! Vamos continuar a reverberar e traduzir tendências sem que sejamos, aí sim, censurados.

Pessoal do Ceará

Inspirada pelo "Pessoal do Ceará", um dos mais importantes movimentos da música contemporânea cearense, a Granja Regina apresenta hoje no Cantinho do Frango um novo produto no mercado, em parceria com o próprio Cantinho e Mercadinhos São Luiz. Trata-se do tradicional frango desossado do Cantinho para ser feito em casa. O convite para este evento especial chegou em um kit com a música de Ednardo e a mensagem de que quando o pessoal do Ceará se junta sai muita risada, boa música e deliciosa receita, agora para ser preparada em casa.

Foto: Divulgação/Granja Regina Novo produto da Granja Regina e Cantinho do Frango

Alegria de crescer



A EBMQUINTTO lançou a nova campanha publicitária do Banco do Nordeste focada nos programas de microcrédito, que impulsionam a economia dos pequenos negócios. O trabalho destaca a diversidade e a alegria dos empreendedores que sonham alto. A trilha sonora é composta pela música "Feira de Mangaio", de Sivuca e Glorinha Gadelha, interpretada pela cantora paraibana Lucy Alves. Eles celebram os programas do BNB Agroamigo e Crediamigo por sua relevância no apoio aos microempreendedores.



"Essa música é um dos maiores hinos das festas de São João. Usar a composição e uma artista do mesmo estado dá ainda mais representatividade para toda a riqueza cultural do Nordeste", afirma Duda Brígido, Sócio-Diretor da EBMQUINTTO.



São João de cinema

Foto: Arquivo pessoal Thalita Barreto, gerente regional da Ambev

A Brahma está levando para Maracanaú a maior parte de seus investimentos no marketing de São João com os elementos da campanha que marca sua parceria com o filme “O Auto da Compadecida 2”. Durante os eventos programados para este mês, a estética do filme de Guel Arraes e Flavia Lacerda, estará presente em uma grande estrutura com 100m2 de área, inspirada no bar que será visto no filme.



“A Brahma tem uma forte ligação com as celebrações de São João e valoriza esse encontro incrível da diversidade cultural nordestina. São João é a maior festa popular brasileira, é quando a multidão se diverte e manifesta uma das tradições brasileiras mais fortes”, afirma Thalita Barreto, gerente regional da Ambev.

Seja com ações de visibilidade de marca ou de experiência para os consumidores, a Brahma será vista em festas públicas e privadas do Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, é o que garante Thalita Barreto gerente regional da Ambev.



Costumes saudáveis

O Mercadinhos São Luiz anunciou para 2024 a fusão dos seus dois festivais anuais. Costume Saudável e Gourmet agora se chamam Festival Costumes. Entre os dias 8 e 10 de novembro, o estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, será o palco de palestras, talks, estúdio de podcast, espaço de gastronomia, área kids, happy hour e diversas ativações de marcas.



“Os dois festivais, Costume Saudável e Costume Gourmet, estarão unidos dentro do Festival Costumes e vamos celebrar esta união entendendo que temos públicos distintos, mas com muitas interseções entre os dois universos. Acreditamos que o equilíbrio é fundamental para nossas vidas, mostrando que é sim possível ser saudável e gourmet ao mesmo tempo”, explica Ana Luiza Ramalho, diretora de marketing do Grupo São Luiz.

Para Fernando Ramalho, presidente do Grupo São Luiz, o Festival Costumes carrega os valores do Mercadinhos São Luiz. “O Festival é uma grande celebração com os nossos clientes e consumidores. É um evento de experiências formatado a partir dos nossos valores, focados em gente, confiança, união, felicidade, transparência e aperfeiçoamento. Em 2024 teremos nossa maior edição, com o Festival Costumes abrangendo o Festival Costume Saudável e Gourmet”, destaca.



Em 2023, os festivais, juntos, reuniram mais de 59 mil pessoas, com o novo formato neste ano, a expectativa é atrair ainda mais visitantes. O Festival Costumes terá palestras, talks, estúdio de podcast, espaço de gastronomia, Clubinho São Luiz, área kids, happy hour e diversas ativações de marcas.



Igual e diferente

Foto: Divulgação/Ana Couto Novo logo da Mota Machado

O escritório de design Ana Couto assina o rebranding da construtora Mota Machado, o primeiro em 56 anos de atuação. Com a mudança, a Mota Machado espera refletir seu futuro, reforçando seu legado e fortalecendo a inovação através de novos posicionamentos. Com o slogan “A Mota Machado mudou, mas continua igual a você: diferente”, a construtora reforça seus principais pilares: sustentabilidade e proximidade com clientes, parceiros e comunidade.



A identidade conversa sobre uma evolução de propósito, e o reforço da personalidade única da empresa, trazendo quatro diretrizes estratégicas: Capricho por todo o caminho; ASG é nossa bússola; Evoluímos a partir das pessoas e Ecossistema robusto, a partir de qual a construtora inicia uma nova página da sua história.

“A Mota Machado é uma empresa que tem alma, ela é autêntica, sensível, inquieta e responsável. Nossa decisão para o rebranding foi baseada nesse constante desejo de aprimorar nossa atuação e fazer ainda melhor para o mercado e todos os envolvidos”, destaca Rafaela Machado, segunda geração da construtora e diretora de marketing, inovação e sucesso do cliente.



“Nossa visão madura nos levou a este momento, a um legado único, onde sabemos onde queremos chegar e que nada seria possível se não tivéssemos ao nosso lado esse tempo todo nossa equipe de profissionais qualificados e experientes. Essa é a base do nosso sucesso, e a eles dedico o nosso mais profundo agradecimento”, comentou Assis Machado, presidente da Mota Machado.



A construção do novo posicionamento estratégico dialoga com uma marca que está em constante ascensão e movimentação, onde a identidade visual precisa caminhar junto e resumir o novo momento que a empresa está passando. Entre as características, estão a permanência da cor vermelha, já consolidada com a marca, trazendo-a em dois tons diferentes. Agora, os dois MM se complementam, entrelaçados um ao outro. “Cada sobrenome da marca carrega uma força, e essas duas forças se complementam, para construir relacionamentos duradouros”, é o que explica o material da nova identidade.



Último dia para visitar a exposição Territórios no MFF!

Foto: Divulgação/Museu da Fotografia de Fortaleza Último dia para ver a exposição de Walter Carvalho

Organizada em núcleos, a exposição Territórios apresenta registros realizados durante os mais de 50 anos de carreira do fotógrafo e cineasta Walter Carvalho. Entre fotografias de alegorias de carnaval, fragmentos de corpos de estátuas e homens e imagens dentro de imagens, viajamos através do olhar atento e perspicaz de Walter por janelas em forma de fotografias que se abrem umas para as outras, revelando o sensível e o absurdo do cotidiano e dos territórios que nos cercam. A curadoria da mostra é de Eder Chiodetto.

Não perca a chance de explorar diferentes lugares pelas lentes de Walter Carvalho. A exposição Territórios pode ser visitada até esta quinta, 20/06.

Serviço: Exposição Territórios.

Horário de visitação: 12h às 17h.

Local: Museu da Fotografia Fortaleza - Rua Frederico Borges, 545, Varjota.

Entrada gratuita.