Não vamos nos f**** não, Seu Musk!

Há pouco tempo, o polêmico Elon Musk mandou a indústria publicitária se f****. Asteriscos à parte, ele colocou um bode nas poltronas das agências de publicidade. O bode é que, segundo Musk, a posição dos anunciantes diante do conteúdo editorial e, principalmente, das "redes sociais", muitas vezes é de controle e censura, motivo pelo qual ele mandou o mercado às favas. Proponho aqui nos abstermos de ojerizas e focarmos no que existe de interessante no que ele vociferou.

A indústria publicitária no mundo, incluindo os "stakeholders" do segmento, representam e reproduzem tendências. Ocorre que, no meio desse balaio, encontramos pautas de costumes e compreensões deformadas da tal liberdade de expressão, daí o útero que gesta todas as discordâncias bipolares. Quando Musk defende o que ele acha que seja livre expressão, no fundo, não se refere a uma visão de mundo. O que emana de sua fala são apenas palavras em defesa de seu negócio. O que ele considera como censura é exercida por um anunciante catequizado pelas tendências. Ora, esquece o novo paladino que não se trata de defender proibições e sim de responsabilizar excessos, afinal só existe liberdade com limites de onde termina e começa o espaço do outro. Sendo assim, Mr. Musk, não vamos nos f****, não! Vamos continuar a reverberar e traduzir tendências sem que sejamos, aí sim, censurados.

Igual e diferente

O escritório de design Ana Couto assina o primeiro rebranding da construtora Mota Machado, em 56 anos de atuação. Com a mudança, a Mota Machado quer refletir seu futuro, fortalecendo a inovação com novos posicionamentos. O slogan "A Mota Machado mudou, mas continua igual a você: diferente", reforça seus pilares de sustentabilidade e proximidade com clientes, parceiros e comunidade.

Último dia

Organizada em núcleos, a exposição Territórios apresenta no Museu da Fotografia registros dos mais de 50 anos de carreira do fotógrafo e cineasta Walter Carvalho. Entre fotografias de alegorias de carnaval, fragmentos de corpos de estátuas e homens e imagens dentro de imagens, viajamos através do olhar atento e perspicaz de Walter.

São João de cinema

A Brahma está levando para Maracanaú grande parte de seus investimentos no marketing de São João, com os elementos da campanha que marca sua parceria com o filme "O Auto da Compadecida 2". A estética do filme de Guel Arraes e Flavia Lacerda estará presente em uma grande estrutura com 100m2 de área, inspirada no bar que será visto no filme.

Pessoal do Ceará

Inspirada pelo "Pessoal do Ceará", um dos mais importantes movimentos da música contemporânea cearense, a Granja Regina apresenta hoje no Cantinho do Frango um novo produto no mercado, em parceria com o próprio Cantinho e Mercadinhos São Luiz. Trata-se do tradicional frango desossado do Cantinho para ser feito em casa. O convite para este evento especial chegou em um kit com a música de Ednardo e a mensagem de que quando o pessoal do Ceará se junta sai muita risada, boa música e deliciosa receita, agora para ser preparada em casa.

Costumes saudáveis

O Mercadinhos São Luiz anunciou para 2024 a fusão dos seus dois festivais anuais. Costume Saudável e Gourmet agora se chamam Festival Costumes. Entre os dias 8 e 10 de novembro, o estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, será o palco de palestras, talks, estúdio de podcast, espaço de gastronomia, área kids, happy hour e diversas ativações de marcas.