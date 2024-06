Natura desembarca no São João de Uruoca

Foto: Divulgação / Natura Tuk Tuk customizado da Natura em Uruoca

A Natura escolheu a cidade de Uruoca no Ceará para celebrar o São João com o patrocínio de um dos maiores festivais de Quadrilhas do Nordeste. Com o convite “E se seu cheiro fizesse uma festa?”, a Natura estará presente em Uruoca com diversas ativações, ações de interação para tirar fotos e experimentar os perfumes e maquiagens das linhas Kaiak, Luna, Humor, Una e Faces. Quem passar pelo espaço da Natura poderá ter a aplicação de uma tatuagem temporária com o tema da festa e dos seus produtos.



Agenor Leão, vice-presidente de Negócios da Natura e Avon no Brasil, que tem origem nordestina (é baiano, da cidade de Santa Bárbara), compartilha a importância estratégica da presença da marca nesses espaços: "O Nordeste é um mercado prioritário para a Natura e, por isso, queremos nos aproximar ainda mais das conversas e vivências dos nossos clientes, marcando presença onde a marca ganha sua materialização. Também é importante ressaltar que detemos a liderança hegemônica em venda direta na região. Dessa maneira, os festejos juninos são uma oportunidade única de nos conectarmos com a essência do Nordeste e fortalecermos nosso vínculo com o público através de nossas marcas", revela.



"Por meio de experiências marcantes, encantadoras e surpreendentes, geramos conexão emocional com a Natura", diz Denise Coutinho, Diretora de Marketing da marca. “Celebramos, em São João, essa conexão com nossos clientes nordestinos - uma região mega importante para nós. Serão dias de encontros que estimulam as pessoas a ampliarem seus olhares e emoções através das nossas experiências e dos nossos produtos”, finaliza.



Para materializar as cores, os cheiros e as memórias afetivas que os festejos evocam, a Natura convidou Joana Lira, artista visual pernambucana, para ilustrar a campanha da marca para o São João 2024. "A parceria com a Natura me instigou a mergulhar em um processo criativo suscitado por imagens que nascem a partir de emoções causadas por cheiros. Dessa inspiração, inventei o cheiro de espírito livre, o de dengo na poesia, o de coração que voa e o de brilho no forrobodó. Fiquei tão satisfeita com o resultado que eu mesma agora desejo tilintar com o cangote cheiroso dançante na profusão desses desenhos", explica a artista.



Além de Uruoca, a marca também estará presente no São João de Campina Grande, na Paraíba, em Amargosa e Irecê, na Bahia, além de Gravatá, em Pernambuco. "Acreditamos que essas festas têm o poder de criar momentos memoráveis para nossos clientes. Nosso objetivo é proporcionar experiências surpreendentes e encantadoras, prestando um tributo à rica diversidade e à vitalidade cultural de diferentes cantos do Nordeste brasileiro”, conclui Leão.