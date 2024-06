Mais que uma obra de arte

O Anuário do Ceará será lançado nesta segunda, dia 1º de julho de 2024. No entorno da publicação mais antiga do Estado, o Ceará se encontra diante de um espelho. As páginas do Anuário são como camadas de um tecido social que explica muito do que somos, de onde viemos e, é claro, quais rumos desejamos. Nas páginas do grande livro, um extenso trabalho de pesquisa, análises de dados, reportagens e artigos. Tudo dentro da primorosa edição do jornalista Jocélio Leal, um projeto gráfico magnífico concebido por Andrea Araujo e laureado pelas ilustrações do genial Carlus Campos. O Anuário do Ceará é uma obra de arte. Mais do que isso, é um documento que reporta o nosso tempo. Folhear seu conteúdo nos faz tatear os pontos cardeais de nossa cultura, de nossa economia. Percorrer seus capítulos revela a nossa própria cearensidade.

Uma publicação como o Anuário reflete as conexões sociais construídas por décadas. Este ano, a homenagem é especialíssima. A Universidade Federal do Ceará celebra 70 anos e é, digamos, a estrela da publicação, e como uma estrela no firmamento, a UFC se apresenta como uma instituição de todos os homens e todas as mulheres do Ceará.

Retomando o tema e refletindo em caracteres desta Layout, o Anuário é mais do que uma peça de arte, ele é na verdade um símbolo onde estão preservadas para sempre as impressões digitais de gerações, numa linha do tempo bordada por uma rendeira. Nada mais Ceará que isso.