As joias da Coroa

A pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind divulgada na semana passada traz um valioso estudo sobre marcas cearenses. Um material que amplia muito mais do que conceituamos como índice de lembrança. Um conteúdo que, devidamente analisado, constrói diagnósticos e aponta caminhos para nós, profissionais de comunicação. Ao todo, o Datafolha pesquisou marcas de 25 categorias de produtos e serviços. Destaque para a categoria "Marca que representa o Ceará", vencida pela M. Dias Branco e Fábrica Fortaleza, denominações gêmeas de uma mesma empresa. Chama a atenção o share da Cajuína São Geraldo, segunda neste ranking afetivo.

Uma pesquisa de recall de marca é um importante indicativo para os profissionais de branding. Uma marca é muito mais que um ativo de comunicação. Uma marca é um ativo cultural relevante para a comunidade onde ela habita o imaginário coletivo. A Ypióca, por exemplo, é mais do que uma aguardente, assim como O POVO é mais do que um jornal. A histórica cachaça e o quase centenário veículo de comunicação são ingredientes de nossa epiderme telúrica. Compreender isso é estar à frente de uma comunicação que vai muito além do óbvio. Decodificar o que hoje já faz parte da memória afetiva de uma população é muito mais do que uma simples fatia de mercado, muito mais do que uma pesquisa de índice de lembrança, trata-se de fazer parte da vida das pessoas, e isso é a pedra mais preciosa do que fazemos como profissionais de marketing e publicidade.

Terrazo de prata

O Terrazo Shopping conquistou o Prêmio Abrasce 2024, que reconhece os melhores e mais inovadores projetos desenvolvidos pelo setor. O Terrazo Shopping, maior centro comercial do Eusébio, recebeu o troféu prata na categoria Tecnologia e Campanhas Digitais, com a Campanha de Comunicação Terrazo Shopping 100% Digital.

Essa Fanta é caju

Com lançamento exclusivo para o Nordeste, a Coca-Cola criou a Fanta Caju, o mais novo refrigerante da família Fanta. "O novo sabor foi criado para proporcionar aos consumidores jovens de espírito uma experiência verdadeiramente divertida através de um sabor tradicionalmente brasileiro", afirma Ted Ketterer, head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Foto: Divulgação/Acesso Estratégia Criativa Nova campanha institucional da Unimed Fortaleza

Grande plano

A Acesso Estratégia Criativa lançou a nova campanha institucional da Unimed Fortaleza. "Um grande plano em todos os detalhes" tem o objetivo de reforçar o compromisso da empresa em cuidar da saúde das pessoas sob vários aspectos. A campanha conta com dois filmes de 30 segundos para televisão. Conheça a campanha na versão online da Layout no O POVO

Foto: Divulgação/StarMKT Novo comercial de TV do Assaí Atacadista em homenagem ao futebol

Coração a mil

A agência StarMKT, in house do Assaí Atacadista, assina a nova campanha que marca o novo posicionamento para a sua estratégia de patrocínio do futebol. Com o conceito criativo "Pensou Assaí, Pensou Futebol", a campanha apresenta um comercial de TV veiculado nos intervalos de jogos de futebol na TV aberta. Produzido pela Paprika Filmes, a peça traz uma divertida brincadeira em uma loja do Assaí. O tradicional "bipe" da passagem dos produtos é editada de maneira a remeter à vinheta de introdução de TV dos jogos da Seleção Brasileira.

Novo marketing do bom vizinho

O Supermercado Pinheiro tem novo gerente de Marketing. Micael Azevedo assume o posto levando na bagagem 12 anos de experiência no setor de varejo. Sua chegada faz parte da estratégia da companhia de ampliar sua presença omnichannel, aprimorar a experiência do cliente e fortalecer a imagem da marca, conhecida historicamente como "Bom Vizinho".