O enigma da criatividade (versão tecno)

Uma das melhores metáforas que tomei conhecimento sobre caráter foi de meu sogro, Marco Antonio Vazzoler.

Ele é Físico e, como bom homem de exatas, me soltou uma pérola: “as pessoas cometem deslizes na vida e isso pode ser classificado como um problema de software. Agora, se for uma questão de caráter, ah, aí não, aí é um problema de hardware”.

Considero essa pequena parábola um tesouro, até por que ela me permite outras leituras como a que usei em sala de aula (sim, já fui professor!) quando questionado sobre o que é necessário para ser criativo.

Lembrando da metáfora do hardware, parodiei meu sogro e soltei: “ser criativo é ter um bom HD e, principalmente, um excelente processador”.

Um HD com todo um repertório cultural, repleto de experiências de vida e, é claro, um processador para conectar e recombinar todos esses conteúdos de forma criativa.

Todo profissional de marketing e publicidade devem ter um HD robusto e um processador veloz. Uma ferramenta precisa da outra.

O conjunto destas habilidades, ou mais precisamente, o combo destas características formam a combinação ideal para um criativo.

Levando-se em conta que a criatividade não se resume a redatores e diretores de arte geniais. Todo publicitário deve ser criativo, independente se está no atendimento, na produção ou no planejamento de mídia. A criatividade é a essência de nossa atividade, o resto, bem, o resto são secos e molhados.



Com muito orgulho

A Bando Propaganda dedicou o mês de junho para reforçar seu compromisso com a diversidade.

O Bando em Cores, campanha interna do orgulho LGBTQIAPN+, promoveu a importância do reconhecimento desta comunidade, garantindo que todos tenham voz e visibilidade.

Entre as ações especiais foram destaque um podcast feito especialmente para seus colaboradores, debates, um presskit com cartilha educativa e brindes e a 2ª parada LGBT da Bando, uma prova contundente de que o respeito à diversidade começa dentro de casa.



Foto: Divulgação/Bando Propaganda Kit do orgulho da Bando Propaganda

É tetra!

Pelo quarto ano consecutivo, a parceria entre a agência Leme Digital e a Unimed Ceará rendeu troféus no Prêmio Juan Vazquez, promovido pela Associação Cearense dos Agentes Digitais (ACADi).

A empresa recebeu dois ouros pelas categorias Customer Experience e Produção de Conteúdo Audiovisual Web, e um bronze na categoria Solução em Aplicativo.

Considerada a maior premiação estadual do mercado publicitário, a quinta edição do Juan Vazquez teve quase 140 cases inscritos, 15 agências participantes e 29 jurados espalhados por todo o Brasil.

A campanha de Dia das Mães com a influenciadora Mila Costa (@nocasomila) garantiu o primeiro lugar em Audiovisual Web e o app Cliente Unimed Ceará garantiu o primeiro e terceiro lugares em Customer Experience e Solução em Aplicativo, respectivamente, para a operadora de saúde.

“Estamos muito felizes de ver como o trabalho realizado entre os times de marketing, atendimento e TI da Unimed Ceará, junto à Leme, foram decisivos para trazermos esses prêmios para casa”, pontua Larissa Macedo, coordenadora de marketing da operadora de planos de saúde.

“Estar entre os ganhadores do Prêmio Juan Vazquez é só mais um sinal de que nossa parceria com a Unimed Ceará é firme e de que estamos no caminho certo”, complementa Leonardo Leitão, diretor da Leme Digital.

Foto: Divulgação/Unimed Ceará Equipes da Leme Digital e da Unimed Ceará celebram os troféus no Prêmio Juan Vazquez

Forró pé de serra + picolés



Nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho, a Couro Fino realizará uma ação de marketing especial para os turistas nordestinos em sua loja matriz, localizada na Rua Abílio Martins, 567, no bairro Parquelândia, oferecendo forró pé de serra e picolés, das 9h às 12h.

"Recebemos este mês, em média, 25 ônibus de excursão, totalizando 80 grupos, o que representa cerca de 4.400 pessoas visitando nossa loja. Durante esse período, registramos um aumento de 70% no número de excursões e percebemos um aumento de 50% nas nossas vendas", afirma Fred Soares, CEO da Couro Fino.

Além da animação com música ao vivo, a loja oferece descontos atrativos de 20% em itens de coleção e brindes aos motoristas e coordenadores das excursões.

Durante o mês de julho, a loja registra um expressivo crescimento nas vendas, impulsionado pela chegada de ônibus de excursões, quando recebe um aumento significativo no número de turistas vindos de todo o Nordeste do Brasil.

Feira de novidades



A Alvoar Lácteos, dona das marcas Betânia, Embaré e Camponesa foi até a 13ª Super Bahia, Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores, para apresentar novidades em seu portfólio.

Como destaque estão o novo posicionamento da Camponesa, com novo design e novas embalagens, e a ampliação da linha Betânia Kids com os novos sabores uvinha e goiabinha, da linha Merendinha.

Outro grande lançamento focado no público que busca uma alimentação mais saudável e funcional, a Alvoar Lácteo lança o iogurte proteinado sabor morango, da Yobem.

Disponível nas embalagens pouch e garrafa, o produto contém 15g de proteínas, com zero lactose, zero adição de açucares e baixo teor de gordura.



De acordo com a diretora executiva de Marketing da Alvoar Lácteos, Cynthia Serreti, a escolha da feira para os lançamentos reflete a importância do estado para a empresa.

“Reconhecemos a influência e o potencial de mercado da Super Bahia, por isso iremos lançar em primeira mão o novo posicionamento da nossa marca estratégica Camponesa, além dos lançamentos das nossas marcas de grande sucesso (Yobem e Betania Kids) para o público qualificado do evento”.



Educação, segurança e afeto

O Colégio Multiverso Passaré e sua agência de comunicação interna lançaram uma campanha para reforçar o início do próximo semestre letivo.

Com o claim "Mais que um colégio, uma rede de apoio", a instituição pretende transmitir a ideia de contar com um ambiente seguro e afetuoso para as crianças.

Angela Brito, diretora pedagógica da instituição, destaca a singularidade da metodologia da rede:

"Acreditamos na importância da parceria entre escola e famílias para fortalecer a educação, atuando sempre em escolas de porte médio para manter um relacionamento próximo e pessoal com os alunos e suas famílias, um dos nossos diferenciais".