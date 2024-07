Cassoulet é o sarrabulho deles

Foto: Adobe Stock Quase a metade dos cearenses não sabe distinguir um autentico sarrabulho de um cassoulet falsificado

Na minha, nada humilde, opinião, o que mais alegoriza a ideia de globalização é a praça de alimentação de um shopping. Esses espaços repletos de franquias pausterizam nossos olhares e paladares. Tanto faz você entrar num shopping em Salvador ou Manaus, lá estarão os manjados fast-foods e aquele jeitão de comida congelada.

Pensando bem, a padronização dos shoppings transborda para outras áreas e respinga em nós, profissionais de comunicação. A estética e conceito de marcas e produtos, virou uma espécie de esfiha de 0,90 centavos. Um traço do consumo de massa. Tudo voltado para ter escala, e na esteira da linha de montagem, o autoral se perde e fica obsoleto, mas pensando bem, vira um tesouro também.

A publicidade e o marketing também se alimentam nessas mesmas praças, mas os poucos que se arriscam a traduzir as particularidades de um mercado acabam por erguer uma relevância que transcende os limites de um letreiro ou de um anúncio.

Um exemplo disso são as marcas apontadas na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind na categoria "marcas que representam o Ceará". Na ordem, Fábrica Fortaleza, São Geraldo e Ypióca. As três, símbolos de cearensidade, mas o que chama a atenção é o crescente percentual de aculturamento apontado pela pesquisa.

Quase a metade dos entrevistados, 43%, não sabem que marcas representam melhor o Ceará, e este é o dado mais importante da pesquisa. Como diria o meu saudoso amigo Fernando Barroso, quase a metade dos cearenses não sabem distinguir um autêntico sarrabulho de um cassoulet falsificado. Lamentável.

Liberdade para pensar

No dia Mundial da Liberdade de Pensamento, celebrado em 14 de julho, a Íntegra não ficou calada. Uma campanha institucional movimentou as redes sociais da agência.

“Quem não tem ideias, usa a repressão” foi o mote utilizado para rebater mensagens como “Calado é um poeta, falando é um tolo” ou ainda “você não tem voz aqui” e “você sabe com quem está falando”.

Um oportuno insight para reforçar que a liberdade de pensar é o que nos permite questionar, inovar e evoluir.

Um oportuno insight para reforçar que a liberdade de pensar é o que nos permite questionar, inovar e evoluir.

Campanha institucional da Íntegra para o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento

Com o sobrinho do Rei do Baião

Foto: Rodolfo Lira A São Geraldo na Expocrato

O tradicional Forró da São Geraldo vai animar a noite de amanhã da Expocrato, no palco Cultural Mestre Elói. Joquinha Gonzaga, sobrinho de Luiz Gonzaga está confirmado na programação. Além do forró, a São Geraldo programou ativações no “Cantinho São Geraldo” para gerar experiências com o consumidor, levando brincadeiras e brindes especiais e espaços instagramáveis para o público, ao lado da praça de alimentação Soldadinho do Araripe.

O Forró da São Geraldo promete envolver os visitantes com uma programação de atrações musicais de renome, repleta de cultura, dança e animação. O palco Mestre Elói, situado na entrada do parque, será o centro das atividades, destacando-se como um espaço dedicado à celebração das raízes nordestinas. Patrocinado pelo Cajuína São Geraldo pelo terceiro ano consecutivo, a marca reafirma o compromisso de valorizar e promover a herança cultural da região.

Na sexta-feira, 19, a partir das 19h, o público vai poder dançar e se divertir com Os Cabras de Lampião, Raphael Belo Xote e Joquinha Gonzaga. A festa, na sexta-feira, também deve ser transmitida pelo YouTube, através do canal Cajuína São Geraldo.

O 65º encontro Mestre Elói de tradições na Expocrato apresenta um histórico ilustre, tendo recebido grandes nomes como Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré. Este palco cultural é o ponto inaugural da exposição, marcando seu início. Neste ano, a programação iniciou neste sábado, 13, e deve encerrar no domingo, 21.

Serviço

Evento: Forró da São Geraldo

Data: Sexta-feira, 19 de julho

Horário: 19h

Local: Expocrato - Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti - Crato/CE

Transmissão ao vivo aqui



Lixo zero

O Aqua Park, parque aquático do Beach Park, recebeu a recertificação Lixo Zero, pela gestão eficiente de seus resíduos sólidos, com 98,2% de reciclabilidade e conceito A no índice de Boas Práticas pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB). O parque ainda é o único no segmento turístico brasileiro certificado como empresa Lixo Zero. O principal objetivo de uma Empresa Lixo Zero é fomentar o desvio de aterro por meio de estratégias de redução na geração de resíduos.

“A cada ano, o Aqua Park se adequa para conseguir o máximo de aproveitamento e o correto encaminhamento de resíduos recicláveis e orgânicos. Estamos sempre em busca de melhoria. O aumento do índice é uma alegria para nós e a certeza que estamos seguindo um caminho sustentável. Aproveitamos o momento para expandir a Certificação ao Arvorar, que se compromete em ser uma empresa Lixo Zero”, afirma Raissa Bisol, gerente de sustentabilidade do Beach Park.

Certificado desde 2022, o Beach Park tem a sustentabilidade como um pilar e sempre busca melhorias em seus processos. O aumento no índice de reciclabilidade ao longo dos anos é um reflexo da gestão eficiente e a destinação correta dos resíduos gerados durante o processo de operação do Aqua Park.

O Beach Park expandirá a prática ao Parque Arvorar, novo parque do destino que será inaugurado em breve e tem como pilares a educação para a conservação - o compromisso é abrir as portas, sendo uma empresa lixo zero. De acordo com Leanne Soares, gerente do Arvorar, o compromisso com a gestão de resíduos no Arvorar existe desde a concepção do projeto. “Temos como lema a conservação e saber destinar os resíduos que geramos é um passo básico para isso”, explica Raissa.

Desde 2022, o Beach Park possui um comitê interno para acompanhar a certificação Lixo Zero, com encontros mensais para monitoramento das ações voltadas para o tema, com participantes voluntários. Outras práticas rotineiramente realizadas são ações de limpeza do litoral, em que o Beach Park participa em parceria com a Associação Pordunas, Prefeitura de Aquiraz e comunidade local. Em 2023, o Beach Park retirou mais de 1,5 toneladas de resíduos da praia.

Por meio do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) do empreendimento - que planeja ações, previne e controla impactos significativos sobre o meio ambiente, gerenciando riscos e melhorando continuamente o desempenho ambiental e a produtividade do grupo - o Beach Park, com apoio de parceiros, desenvolve ações sustentáveis em todo o complexo, envolvendo desde a escolha de fornecedores, manutenção de estação de tratamento de esgoto e água e tratamento dos resíduos sólidos.

No primeiro semestre, o Beach inaugurou seu primeiro Pátio de Compostagem. Localizado no Porto das Dunas, o espaço conta com 600 metros quadrados e tem capacidade para receber diariamente 3,5 toneladas de resíduos orgânicos oriundo das atividades de todo destino (Aqua Park, Vila Azul do Mar, Restaurante de Praia, Parque Arvorar e a Rede Hoteleira) assim como de produzir aproximadamente 518 toneladas de composto orgânico ao ano.

O Pátio de Compostagem tem como objetivo tornar o Beach Park autossuficiente no gerenciamento de seus resíduos orgânicos, transformando-os em adubo para uso nas áreas verdes e jardins do complexo. O local irá abrigar também um minhocário, uma forma alternativa para a compostagem, onde haverá a produção de húmus que é o composto mais nobre para adubação.

Outra prática adotada é a compensação de carbono. Há três anos, o Beach Park inventaria e compensa suas emissões de carbono. Em 2022, recebeu o Selo ‘Empresa Carbono Neutro’ chancelado pela Organização Verra e no ano passado, o Grupo recebeu o Selo ‘Protetor da Serra das Almas – categoria Onça Parda’, da Associação Caatinga, por compensar suas emissões por meio da adoção de 20 hectares na Reserva Natural Serra das Almas.

Em 2024, renovaram o selo protetor serra das almas – categoria onça parda, com isso reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade e clima do nosso Estado.

Todas as iniciativas desse sistema são alinhadas com as metas dos 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e que compõem a Agenda 2030.



Água de Renot



A agência Mulato Comunicação assina a campanha da nova edição especial Minalba, com seu rótulo premium inspirado nas obrs de Renot, artista plástico brasileiro falecido em 2021, que escolheu Campos do Jordão, sede da Minalba, como refúgio. A campanha promove exposições de réplicas autorizadas das obras do artista em diversos pontos da cidade paulista.



Foto: Divulgação/Mulato Comunicação Novos rótulos da Minalba inspirados em Renot

Novos clientes



A Impulsione Comunicação amplia seu portfólio com a chegada de dois novos clientes: o resort Caraúba Beach e Grupo Asa Branca. Com o primeiro, o trabalho será de assessoria de imprensa e relações públicas, campanha 202 e marketing de influência. Com o Grupo Asa Branca, de bebidas, o foco será relações públicas e assessoria de imprensa.



Bora para o Rock in Rio



O Bob’s, primeira rede de fast food e franquias de alimentação do Brasil, apoiadora oficial do Rock in Rio 2024, e a Coca-Cola, patrocinadora oficial do evento, se uniram para lançar a promoção “Bora pro Rock in Rio com Coca-Cola e Bob’s”.

As marcas vão sortear 28 ganhadores, que terão direito a levar um acompanhante para o maior festival de música e entretenimento do mundo. A campanha vai de 03 de julho a 12 de agosto e é válida apenas nas lojas físicas do Bob’s espalhadas por todo o Brasil.

“Será um ano histórico para o Bob’s no Rock in Rio. Teremos pela primeira vez um espaço de brand experience que nos permitirá conectar ainda mais com o público. E essa promoção é o pontapé inicial. Um momento para proporcionarmos aos nossos consumidores de todo o país, a oportunidade de viverem momentos únicos e saborosos na Cidade do Rock”, comenta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

Presente no festival desde a primeira edição, em 1985, o Bob’s celebra também 40 anos de franchising junto com os 40 anos do anfitrião. A promoção vai ao encontro da estratégia da marca de criar uma conexão especial com o público, transformando esses dias em momentos inesquecíveis para todos.

“Estamos contentes com a parceria entre Bob’s e Coca-Cola que vai proporcionar uma oportunidade única e saborosa aos fãs do Festival. Esta colaboração reforça nosso compromisso de oferecer experiências inesquecíveis aos nossos consumidores.

Juntos, vamos permitir que mais pessoas possam vivenciar a magia e a energia do Rock in Rio. Acreditamos que esta parceria não apenas valoriza nossas marcas, mas também celebra a paixão pela música e a conexão com nossos consumidores através dos nossos produtos.” afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.