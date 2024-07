Foto: Gentil Barreira/Divulgação Morte do multiartista Sérvulo Esmeraldo completa cinco anos em fevereiro

Andar pelos parques de Barcelona é rabiscar os traços de Gaudí. Visualizar os azulejos de Athos Bulcão é traduzir Brasília. Aqui na Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção temos o nosso bardo visual, Sérvulo Esmeraldo. Um artista que traduziu em metal os traços que nos identificam, que nos tornou uma metáfora autoral de cidade. Sérvulo foi emprestado ao mundo pelo seu Crato. Nascido aos pés da Chapada do Araripe, pegou sua mala de couro e foi à luta. Em São Paulo, início dos anos 1950, fez trabalhos com xilogravura que gerou uma exposição individual no Masp. Em Paris, envereda pela arte cinética com ímãs e eletroímãs. Participa de coletivas e individuais e volta ao Ceará no início dos anos 1980.

Por aqui saiu reinventando nossa relação de arte com o espaço publico, mesmo que ainda pouco compreendido. Na orla, nos impactamos com o icônico Interceptor Oceânico e a intrigante La Femme Bateau, na Praça da Sé, a beleza do Ballet Gráfico. Obras que já o eternizaram como um artista único, mas ele fez, homenageando o O POVO, o Jornal de Aço. Páginas de ligas de ferro e carbono, amálgamas de destino e propósito. Uma obra que somente o “poeta das linhas” como versou o jornalista Jader Santana, poderia arriscar. Ao entrar nos jardins do O POVO, o visitante é convidado a perceber a força e a delicadeza do jornalismo traduzido em aço. Mais que símbolos em formatos de obras de arte, Sérvulo era um filósofo. Nosso Sérvulo, presente dado pelo cratinho ao som dos Irmãos Aniceto. Nosso Esmeraldo, pedra preciosa de nossa cearensidade.





Inspiração natureza

O POVO lançou a coleção exclusiva Karawara, feita por designers da casa, composta por bolsa, ímãs, caneca, mousepad e almofada. Criada a partir do conceito "A Natureza vive em você", a coleção não é apenas sobre moda, design e arte.

É um convite para um novo tipo de conexão com o planeta, pautado no cuidado e no respeito. Karawara, palavra de origem tupi-guarani, significa "espíritos da floresta", seres que vivem num plano superior, mas que estão em trânsito constante com a Terra, assumindo a forma de plantas, animais, vegetais e fenômenos naturais.

Os primeiros a conhecerem a coleção original foram os mídias das agências Acesso, Advance, Ágil, Bando, Bolero, EBMQUINTTO, Mene Portela, Mulato e Temprano, que receberam dos times de Comercial e Marketing Institucional do O POVO um kit com todos os itens.

São justamente as plantas, animais e vegetais que estão em risco se não repensarmos o modo como nos relacionamos com a natureza. Por isso, O POVO convidou grandes designers da casa a interpretarem através da arte as belezas e o equilíbrio que devemos preservar.

Assinam as peças Andrea Araujo (bolsa), Daniel Vasconcelos (ímãs), Gil Dicelli (caneca), Jansen Lucas (mousepad), Moisés Santos (mousepad) e Renata Viana (almofadas).

Os parceiros presenteados foram escolhidos como embaixadores desse novo tipo de conexão.



O POVO lança a coleção Karawara, inspirada no cuidado com a natureza

Moda consciente

O Istituto Europeo di Design (IED) participa da edição comemorativa dos 25 anos do DFB Festival, maior evento de moda autoral da América Latina, que reforça o compromisso com a moda consciente e o handmade, no Centro de Eventos do Ceará.

Convidada pelos organizadores, a Bacharel em Design de Moda pelo IED Rio, Denise Fartes, apresenta 20 looks da sua marca Fruto do Conde, hoje, às 19h. Com todas as peças pintadas à mão livre, a marca traz criações únicas e experimentais.

Indo ao encontro do novo posicionamento do evento, que se destaca pela programação gratuita, democrática e plural, o IED também foi convidado para assinar a curadoria de um dos painéis do DFB SUMMIT.

Sob a temática de “Tecnologias Ancestrais na Moda”, o diálogo reúne o designer de moda Rodrigo Tremembé, a stylist e designer Sofia Gama e a designer, educadora e professora do IED Brasil Julia Vidal para abordarem saberes e fazeres indígenas que dialogam com a moda contemporânea. O talk acontece no dia 27 de julho, às 16h30.

Em 2023 o IED Brasil realizou uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza para levar alguns de seus designers para o Barcelona Design Week, na Espanha. “Estamos muito felizes em reforçarmos os laços com Fortaleza através dessa parceria com o DFB Festival, pois combinamos nossa expertise enquanto escola global, priorizando e honrando as narrativas e as comunidades locais”, afirma Gianfranco Pisaneschi, Diretor do IED Brasil.

Para ele, esta união com o DFB Festival é mais uma oportunidade de promover a diversidade e a autenticidade dos talentos brasileiros no campo do design, e, assim, oferecer uma perspectiva mais inclusiva e enriquecedora.



Sobre o IED

Inaugurado em 2005 em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2014, o IED ocupa a posição de melhor faculdade de Design e a única integralmente dedicada ao assunto no Brasil, além de possuir nota máxima no MEC na categoria EAD. Os cursos oferecidos são de Graduação, Extensão e Pós, além de oficinas e academias, alcançando ao todo 52 títulos de formação. O IED carrega em seu nome quase 60 anos de história internacional, com 300 cursos de Pós-Graduação, mais de 10 mil estudantes ao ano, 3 mil docentes em suas sedes e mais de 100 títulos de cursos de Graduação, onde mais de 100 mil ex-alunos em 100 nacionalidades diferentes ao todo já cursaram.

O Ceará na final

A AD2M, Capuchino Press, Caramelo Comunicação, Engaja, VSM e Inove Comunicação foram anunciadas como finalistas do prêmio TOP Mega Brasil nas categorias Nacional e Regional. O prêmio elege por voto popular online as melhores agências de PR e executivos corporativos de Comunicação de todo o Brasil. Os ganhadores serão anunciados na semana que vem.



Número 1



A Wegence comemora a liderança da Ford Ranger em Fortaleza, se-gundo dados da Fenabrave de junho de 2024. Uma das principais mídias utilizadas pela agência para a Ford Crasa, concessionária da marca em Fortaleza, é o Out of Home, com outdoors nas principais avenidas da cidade. No Instagram, o trabalho da agência obteve 49% de aumento na interatividade, no último mês.

À esquerda Tiago Costa, Gerente de Marketing da Ford Crasa; ao centro Luciano Vithor, Sócio-Diretor da Wegence; e à direita Lucas Rolim, Diretor Comercial da Ford Crasa



Novo cliente

A Engaja Comunicação tem um novo cliente. A agência passa a ser responsável pela assessoria de comunicação da Terra Brasilis Urbanismo. O objetivo é fortalecer a comunicação corporativa da empresa, criar reputação e tornar a marca referência no mercado imobiliário.



40 velinhas



Para celebrar seus 40 anos de atividade em 2025, a agência Ágil Comunicação ganha novo endereço, na Praia de Iracema, um ambiente modernizado, com foco no bem-estar e produtividade de seus mais de 30 colaboradores. Além dos 40 anos, a Ágil comemora sua constância. Mais de 80% dos clientes do setor público e privado estão há mais de cinco anos na casa.

Comandada por Adrísio Câmara e seu filho, Eduardo Câmara, a Ágil conta atualmente com mais de 10 clientes, entre prefeituras, governos estaduais e empresas privadas. Outro pilar fundamental para o sucesso é o time de colaboradores talentosos e experientes. Mais da metade dos funcionários da empresa são graduados ou pós-graduados.

A empresa investe continuamente na formação e no desenvolvimento dos seus colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho positivo e motivador.

Para celebrar as quatro décadas de sucesso, a Ágil está planejando uma série de eventos e ações especiais, encontros com clientes e parceiros, ações sociais na comunidade, entre outros momentos de troca.



Equipe da Ágil Comunicação que completa 40 anos em 2025

Inspiração espanhola



O escritório de design Abracadabra assina o rebranding da marca Shopping Del Paseo, com nova identidade visual e investimentos para a expansão das suas operações. O novo logotipo apresenta a inspiração espanhola da arquitetura do Del Paseo por meio da tipologia da fonte. A nova marca já pode ser vista no letreiro do shopping e nas peças de sinalização interna.

“Escolhemos um dos escritórios mais premiados nacionalmente e que, acima de tudo, é 100% cearense, assim como o Del. Ter uma empresa que entende o nosso jeito de se comunicar, aliando-o à essa visão de design nacional e, ao mesmo tempo, contemporâneo, reflete muito do que somos e do modo como pensamos e agimos”, comenta a empreendedora Manuela Rolim.

“O objetivo de um trabalho como esse é mostrar para as pessoas que uma marca forte como a do Del está sempre em movimento, atenta às mudanças de comportamento, de mercado e ao futuro. A nova marca traz um olhar mais fresco e contemporâneo para este lugar de moda, design, arte, gastronomia e encontros", reforça Allyson dos Reis, sócio e diretor de criação da Abracadabra Design.

Além da nova marca, estão sendo feitos aportes na modernização da infraestrutura, como nos elevadores e na praça de alimentação, totalizando mais de R$ 3 milhões em investimentos.

A marca Noélia de doces e salgados chegou ao shopping. Para os próximos meses, são esperadas novas operações em segmentos como vestuário, calçados, entretenimento, entre outros.



O Shoppig Del Paseo ganha nova identidade visual

Mulheres que brilham

O Miss Plus Size Ceará tem novo formato em 2024, muito “mais fashionista”, segundo Jaqueline Queiroz, organizadora do concurso.



Neste domingo, 28 de agosto ocorre a última eliminatória antes da final, em um formato aberto ao público, diferente das outras edições, para que mais pessoas conheçam o evento. Será no Shopping Giga Mall, a partir das 10h, com entrada franca. A finalíssima está marcada para o dia 29 de setembro.

Neste domingo, 28 de julho, ocorrem as eliminatórias do Miss Plus Size em Fortaleza