Foto: Comercial Renault A obra de Julio Cortázar serviu de inspiração para um comercial argentino da Renault

A história do escritor argentino Julio Cortázar, que faria 110 anos este mês, se mistura com a transcendência da época em que viveu e o eternizou. A publicidade tem seus capítulos Cortázar, e Cortázar tem seu capítulo na história da publicidade, disciplina que também o eternizou.

Assim como sua obra mais famosa, "Rayuela" (O Jogo da Amarelinha) – chamada de "contranovela" pelo próprio autor, pelas diferentes maneiras de como é possível lê-la – a criatividade publicitária também diversificou a leitura de Cortázar, adequando sua genialidade literária a estratégias mercadológicas.

Seu conto "La Autopista del Sur", publicado em 1966, foi 44 anos depois, inspiração do publicitário argentino Leandro Raposo, na emblemática agência Agulla & Baccetti, para uma campanha de Renault e seu Megane, um marco na história da comunicação de marca dos nossos hermanos.

A Renault realizou com a obra atemporal de Cortázar uma fina adequação entre a literatura do gênio e a urgência do briefing, como poucas vezes vista na história da publicidade. Uma espécie de storytelling de autor, adiantada no tempo. O conto do engarrafamento eterno, em uma via expressa qualquer, funcionou perfeitamente também como ideia central para a publicidade da marca: o motorista ganha o nome do veículo que dirige.

O atemporal de Cortázar se encontra agora com a coincidência fria das efemérides redondas: no ano em que comemoramos seu centésimo décimo aniversário, lamentamos ao mesmo tempo os 40 anos de sua ausência. (Texto: Daniel Oiticica)







Super identidade

FeMMari Comunicação Infinita assina a campanha "Cearensidade" para a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

A ação apresenta o cantor e humorista Falcão como garoto-propaganda. Um dos principais objetivos é fortalecer os laços entre os cearenses, valorizar a identidade local e impulsionar o crescimento econômico de forma inclusiva e sustentável.

O compromisso com a comunidade e o apoio aos supermercados de bairro são os temas centrais da campanha, destacando sua importância vital na economia local e no tecido social do Ceará. O ineditismo da ideia, que já despertou olhares curiosos de outros estados, remete à perspectiva de uma visão mais imersiva quando falamos da riqueza cultural cearense.

Para Nidovando Pinheiro, presidente da Acesu e proprietário do Nidobox Supermercados, a ação é essencial para aproximar empresas e clientes. “Queremos construir algo grande, o varejo do Ceará é muito forte, o regional também, então estamos unindo forças e nos aproximando ainda mais de fornecedores e consumidor final.

A campanha tem essa missão: ser um elo que une todos os envolvidos”, ressalta o presidente. A campanha é uma verdadeira celebração do orgulho cearense. “Uma oportunidade para exaltar a nossa gente, para mostrar que somos fortes, aguerridos e muito trabalhadores.

A Acesu pensa em todos os públicos, olhamos para todos da mesma forma, queremos o setor em constante crescimento e com ações assim atingimos todas as camadas sociais, de forma simples e direta”, explica Janaína Oliveira, diretora de Marketing e Relacionamento da Acesu.

A “Cearensidade” startou no dia 1 de julho e ficará ativa até setembro, com mensagens regionalistas em outdoors, backbus, monitores em terminais de ônibus, propagandas de rádio e redes sociais (impactando quase 4 milhões de seguidores), fomentando as compras nos próprios bairros.

“Exaltar a nossa “cearensidade” é a melhor forma de fortalecer essas relações e o varejo do Estado”, explica Murilo Tavares, 1º vice-presidente da entidade e presidente da Rede Uniforça. Para Irlândia Pinheiro, 2ª vice-presidente da Acesu e proprietária do Analí Supermercado, “a campanha está linda, quero parabenizar a todos, nós somos vitrines da indústria, dos distribuidores, é importante para fazer os clientes entenderem que comprar nos supermercados de bairro estimula a economia local”, garante.

A Cearensidade conta com a adesão de grandes marcas estaduais e nacionais, dentre elas Solar Coca-Cola, Grupo Maratá, Alvoar Lácteos (Betânia), Ambev, M. Dias Branco, Marilan, J.Macêdo, Bauducco, Aurora, Italac, Três Corações (Santa Clara), Ypê, Seara, Imac (Casa Garcia), Fribal, Isis, DPA Lactalis Brasil, Granja Regina, Frosty, FrutBiss, ASA, Pannemix, Tijuca Alimentos, Kicaldo, IMF Lince e Emape.

Em meio à campanha, Nidovando adianta mais uma grande notícia para o setor. “Em breve, a Acesu estará inaugurando a sua nova sede, que ficará na Torre Empresarial Iguatemi, e é uma das grandes motivações da Cearensidade.

Estamos orgulhosos de estar escrevendo esse capítulo tão importante para a história da Acesu e seus associados”, conclui.

A Layout entrevistou Nidovando para falar mais sobre a campanha e a Acesu.

Layout: Que balanço é possível fazer dos últimos dois anos da Acesu?

Nidovando Pinheiro: Foram dois anos desafiadores, principalmente por se tratar de um período pós-pandemia. Entretanto, com resiliência e compromisso, nos consolidamos como uma associação forte e representativa, sempre defendendo os interesses de mais de 300 associados.

Promovemos projetos e eventos significativos, fomentamos a troca de conhecimentos e experiências entre os envolvidos no segmento, e ainda investimos em capacitação e desenvolvimento profissional com a Escola Acesu. Além disso, ampliamos nossas parcerias estratégicas, gerando novas oportunidades de negócios e crescimento para nossos membros.

Em breve, a entidade também estará em uma nova sede, moderna e ampla, para acompanhar a evolução e as tendências do mercado.

Layout: Como está composta a associação e que serviços ela brinda para seus associados?

Nidovando Pinheiro: A Acesu abrange desde grandes redes de supermercados até pequenos e médios estabelecimentos do setor supermercadista no Ceará.

E todos são igualmente representados. Dentre as vantagens de ser associado estão a intermediação junto a órgãos públicos e fiscalizadores, parcerias com a iniciativa privada, convênio com o Senac, cursos de formação e capacitação, participação em fóruns, feiras e convenções (inclusive com isenções), consultorias e suporte jurídico.

Isso sem falar na representatividade direta e relevante com as três esferas governamentais. Esses são só alguns dos benefícios.

Layout: Quais são hoje as demandas mais importantes do setor?

Nidovando Pinheiro: A tecnologia é um forte aliado do setor e cada dia mais se faz necessária. É uma demanda urgente.

Assuntos como E-commerce, uso da Inteligência Artificial (IA) para entender e traçar padrões de clientes e a precificação inteligente precisam estar em pauta.

Além disso, buscas por evolução, inovação e eficiência operacional também necessitam de atenção, intensificar a prevenção de perdas, potencializar as logísticas, desenvolver ainda mais a capacitação dos colaboradores inseridos no universo supermercadista, estimular a melhor relação com o consumidor final são algumas das demandas mais significativas para o setor.

Layout: Como surgiu a ideia da campanha e que resultados ela está dando?

Nidovando Pinheiro: Idealizamos unificar o enaltecimento da identidade plural do povo cearense com a valorização dos comércios locais, estimulando o fortalecimento do segmento desde a sua base.

O Ceará é um estado reconhecidamente destacado com relação ao associativismo, ao varejo alimentar, além de possuir uma gente simples, guerreira, trabalhadora e acolhedora.

Traçamos esse storytelling usando a figura do humorista Falcão, um personagem que representa muito bem o cearense.

O resultado tem sido fantástico, o setor comprou a ideia, temos a parceria de quase 30 marcas regionais e nacionais, a campanha está em todos os lugares e é apenas a primeira edição. Só tende a crescer e se desenvolver a cada ano. A cearensidade é a tradução do espírito do povo cearense.

Layout: Quais são os maiores desafios hoje do setor supermercadista do Ceará?

Nidovando Pinheiro: Os desafios exigem estratégia e proatividade para garantir o crescimento do setor supermercadista no Estado.

Um dos calcanhares de Aquiles é dispor de mão de obra qualificada. Se faz necessário otimizar e dar celeridade aos processos de capacitação e desenvolvimento profissional. E pensando nisso introduzimos o projeto Escola Acesu, para trazer mais investimento na formação e qualificação contínua dos colaboradores, além da retenção de talentos que façam carreira no segmento.

Adotar e promover práticas sustentáveis, como redução do uso de plásticos, reciclagem e manejo adequado de resíduos também é um desafio geral do segmento. Precisamos olhar com mais atenção para as práticas ambientalmente responsáveis. A agenda ESG é uma tendência tanto quanto é uma necessidade.







Nova camapanha da Associação Cearense de Supermercados resgata a Cearensidade Crédito: Divulgação/Acesu

Messejana sua linda

A Mulato lançou a campanha "Messejana Sua Linda" para o Giga Mall, celebrando o bairro e seus moradores. Localizado no sul de Fortaleza, o shopping celebra a comunidade com o mote: "O lado Sul da cidade mora no lado esquerdo do meu peito". A campanha apresenta uma série de ações, incluindo o lançamento dos livros do poeta Edmar Freitas, um grande admirador de Messejana.

Outra atração é a promoção "Compre e Ganhe": nas compras a partir de R$ 200 o cliente ganha um copo americano exclusivo, versátil para café, refrigerante ou cerveja. As trocas podem ser feitas na loja do Super Clube Giga, localizado no Piso Térreo, até o dia 11 de agosto ou enquanto durarem os estoques.

Além disso, o Giga Mall preparou um espaço especial com uma linha do tempo do bairro, exibindo fotos antigas e poemas de Edmar Freitas. Os poemas estão espalhados pelo shopping, criando um ambiente cultural e nostálgico. O espaço conta com móveis, cards e um mural para recados, convidando os visitantes a interagir e deixar suas mensagens.

As ações da campanha também estão presentes no meio digital e em condomínios da região. Etiquetas de "silêncio" com QR Codes foram distribuídas, levando os moradores ao perfil @messejanasualinda no Instagram, onde podem acompanhar todas as atividades e novidades da campanha.



Nova campanha do Giga Mall valoriza o bairro Messejana Crédito: Divulgação/Giga Mall

Marketing renovado

João Filho é o novo responsável pelo setor de Marketing da Faculdade UNINTA em Fortaleza. Com uma trajetória de 4 anos na instituição, João acumulou experiência coordenando o marketing do Centro Universitário e, mais recentemente, liderando o novo setor de Comunicação Interna e Endomarketing.

Atualmente, João também integra o time de colunistas do jornal O POVO.

Antes de integrar o UNINTA, João construiu uma sólida carreira passando por diversas agências de publicidade em Fortaleza, além de contribuir com sua expertise em empresas de renome como Sistema Jangadeiro, Grupo O Povo e Beach Park.



João Filho, novo responsável pelo setor de marketing da UNINTA Crédito: Divulgação/UNINTA

Grande plano

Aproveitando a temática da campanha institucional "Um grande plano em todos os detalhes", produzida pela Acesso Estratégia Criativa, a Unimed Fortaleza lançou uma ação com benefícios para novos clientes. A promoção inclui descontos vitalícios, isenção de carência para consultas e exames simples, além de bônus especiais.

Os novos clientes terão seis meses de Unimed Odonto sem custo na mensalidade, além de receberem o seguro vida protegida ou proteção familiar. Para quem contratar os planos Multiplan ou Multimax, também receberá o seguro viagem internacional.



A campanha oferece benefícios tanto para contratações de pessoa física quanto jurídica. Para contratações empresariais a partir de quatro beneficiários dos produtos da Linha Multi ou Salute Max com coparticipação de 30%, os descontos podem chegar a 25%.

Tudo novo

Cluster Design Branding e a Danke Design criaram a nova identidade visual da Natural Leve, do Grupo Vignoli, que este ano comemora 20 anos. A nova identidade captura a essência da proposta da marca: descomplicar a alimentação saudável, com leveza, agilidade e sabor. A Natural Leve acaba de inaugurar sua segunda loja no Ceará, no Shopping RioMar Fortaleza.



Com moderação

A marca Corona realiza em Fortaleza ativação da Corona Cero, sua marca sem álcool, em um espaço exclusivo montado para a transmissão das Olímpiadas de Paris. A ideia é incentivar a alternância entre cerveja com e sem álcool. Pelo aplicativo Zé Delivery, quem compra a Corona Extra pode levar uma Cero por R$ 0,01 para assistir às competições em casa e com moderação.

“A moderação é marca registrada da Ambev e de todo o seu portfólio, e a Olimpíada é a oportunidade perfeita para reforçarmos esse tema para os nossos consumidores, mostrando que os resultados são eficazes quando há o revezamento entre bebidas alcoólicas e zero álcool. É nosso papel propor um estilo de vida equilibrado de consumo para a população que tem a cerveja como paixão nacional”, comenta Rodrigo Moccia, Diretor de Relações Institucionais da Ambev.



É rock, bebê!



O eterno bordão “Hoje é dia de Rock, bebê” transformou-se no “Hoje é dia de Bob’s, bebê”. Isso porque o Bob’s lançou seu novo comercial protagonizado pela atriz Christiane Torloni, autora do bordão que virou meme nacional, durante a edição do Rock in Rio realizada em 2011.

A peça, criada pela Artplan, reforça a presença da marca como apoiadora oficial do evento e a promoção que vai sortear ingressos para o festival, realizada em parceria com a Coca-Cola.

Essa é a primeira campanha criada e planejada pela Artplan, nova agência de publicidade do Bob’s, em que foram produzidas peças publicitárias que serão veiculadas em diversas mídias por todo o Brasil, além de três filmes que mostram a atriz usando seu bordão repaginado para engajar o público a participar da promoção e irem ao festival.

“Estamos no Rock in Rio Brasil desde a sua primeira edição em 1985. São 40 anos levando nosso sabor e eternizando momentos”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

“Para 2024, estamos investindo ainda mais na experiência com a marca, e a Artplan nos apresentou essa campanha incrível: um bordão criado pela icônica atriz Christiane Torloni, em um festival tão importante como esse e com um potencial de comunicação imenso com diferentes gerações. Estamos animados com o resultado e com os desdobramentos que teremos”, completa a diretora.

Christiane Torloni é criadora do “Hoje é dia de Rock, bebê”, eternizado durante uma participação no festival de 2011, e que o público tem gravado na memória.

Ela comenta sobre o impacto da expressão: “Nada como uma frase que sai no auge de um evento que traduz alegria, bom humor, música, liberdade, beleza. ‘Hoje é dia de Rock, bebê’ significa uma síntese desse desejo e a pulsão desse momento tão genuíno”, explica a atriz.

Ela fala da sua felicidade ao receber o convite do Bob’s: “Adorei, inclusive porque a marca é uma referência de muitas décadas para mim. Sinto prazer de estar representando o Bob’s nesse evento”, conclui.

A produção do filme é assinada pela ÇaVa Produções e o áudio ficou sob a responsabilidade da Blend Áudio. A veiculação será nos principais canais de TV aberta do país e nas mídias digitais.

