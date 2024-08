A música tem Jobim, nós temos Alex

Foto: Arquivo Abap Alex Periscinoto, um dos grandes gênios da publicidade brasileira

Toda atividade profissional possui suas lendas. O teatro brasileiro teve Nelson Rodrigues, o cinema italiano nos presenteou Federico Fellini, o futebol coroou um rei e a publicidade no Brasil nos deu Alex Periscinoto. Alex foi o mais lendário nome do olimpo da propaganda nacional. Dele, um adagiário de frases e insights dignos de uma cabeça mezzo Woody Allen, mezzo Darcy Ribeiro. Dá pra imaginar?

Periscinoto, como todos os gênios, era um cara esquisito. Usava camisas azuis de manga comprida com gola e punhos brancos. Tinha dezenas iguais. Sua sala, na Almap da Paulista com Brigadeiro Luís Antônio, era um deleite para qualquer estagiário de publicidade, sim, fui estagiário do Alex em 1987, acabei por entregar minha idade. No espaço, livros marcados com postits, alguns patos de madeira feitos por "Ele" em sua marcenaria. Ganhar um "pato do Alex" era equivalente a um leão na Côte d'Azur, só que mais exclusivo. Uma vez, fui entregar um documento para sua secretária e vi o premiadíssimo Ercílio Tranjan, exímio redator, sair com um destes patos de madeira. Mas, o que mais me marcou na relação, mesmo que com um fosso hierárquico entre nós, foi sua obsessão em construir conceitos. Fazer propaganda é construir conceitos, o resto, como diria o guru do Méier, o resto são secos e molhados. Alex, como Millôr, era o maior HD de referências estéticas e conceituais, aliado a um processador que somente um profissional com altas habilidades possui. Sobre Periscinoto, leiam "Mais vale o que se aprende que o que te ensinam", Editora Best Seller. A edição está esgotada, mas na Estante Virtual você pode garimpar este tesouro. Fica a dica.

Festa no navio

Para celebrar seus 50 anos de fundação, o Assaí Atacadista está lançando a maior campanha promocional da sua história. Criada pela StarMKT, agência In House do grupo apresenta os artistas Bell Marques, Gaby Amarantos, Michel Teló, Simone Mendes e Xande de Pilares representando todas as regiões onde está presente.

A ação também tem sorteios para viagens no navio Assaí para 3 mil clientes e um prêmio de R$ 5 milhões. O Assaí também anuncia o lançamento do Circuito de Corridas Assaí, com praças e datas a serem anunciadas em breve.

As comemorações dos 50 anos começaram em fevereiro, com a continuidade do rebranding da marca pelo lançamento do novo logo criado pela StarMKT, agência interna da Companhia, conectado ao seu novo posicionamento "Para todos, de Sol a Sol" – introduzido em 2023.

Em julho, o Assaí estreou sua nova campanha institucional, oficializando o início dessa comemoração histórica, com foco em seu propósito: “fazer com que a prosperidade seja uma realidade para todos” por meio do seu principal atributo, o preço baixo, tendo como mote: "Há 50 anos levando preço baixo e prosperidade para todos".

Além de toda a mídia on e offline, as celebridades estrelam um filme de 60 segundos cantando uma versão da música "Descobridor dos 7 Mares", de Tim Maia, escolhida por ser atemporal e remeter a momentos de comemoração e ao mar, o que a conecta instantaneamente com a experiência inesquecível que o Assaí proporcionará aos(às) seus(suas) clientes. O filme será transmitido em redes abertas de televisão e redes sociais.

“Não temos dúvida que os prêmios que estamos oferecendo são desejados e que engajarão os(as) clientes a participar. O Navio Assaí, por exemplo, promete ser uma experiência inesquecível para clientes, colaboradores(as) e parceiros(as)”, diz Marly.

Para a divulgação da campanha e ofertas nas redes sociais, a marca conta com um time de creators que produzirá conteúdo exclusivo para os perfis do atacadista. Este ano, Gil do Vigor lidera as comunicações, juntamente com Márcia Sensitiva, Larissa Gloor e Vivi Cake.



Caça foto

O Dia dos Pais deste domingo será de Caça Fotos no Museu da Fotografia de Fortaleza. São 30 vagas gratuitas para os participantes que irão explorar as exposições do museu em busca de detalhes específicos nas fotografias. Cada equipe receberá pistas e tarefas que incentivam a observação cuidadosa e a apreciação das obras de arte expostas.

Além de estimular o olhar artístico, esta atividade promove a colaboração e o trabalho em equipe, tornando-se uma excelente oportunidade para pais e filhos compartilharem momentos de aprendizado e diversão.

A divertida e interativa atividade acontece neste domingo, 11/08, a partir das 14h, no MFF. O link de inscrição está disponível abaixo.

Serviço: Caça Fotos Especial de Dia dos Pais.

Data: 11/08.

Horário: 14h às 16h.

Local: Museu da Fotografia Fortaleza - Rua Frederico Borges, 545, Varjota.

Inscrições: aqui.

Vagas: 30.

Inscrições gratuitas.



Foto: Divulgação/MMF O Museu da Fotografia lança o Caça Foto para celebrar o Dia dos Pais

Inteligência Artifical e novas marcas

Em comemoração ao Dia Internacional do Coworking em 2024, a Rede Coworking Ceará convida para o debate “Como a Inteligência Artificial Revoluciona a Criação de Marcas".

Os especialistas no assunto, a jornalista Carol Mello e Augusto Morais, Presidente do Grupo GX, irão abordar as novas formas de relacionamento entre marcas e públicos e a transformação através da tecnologia. O evento é gratuito no dia 13/08, no Ninna Hub, às 18h30min.





Final das latas

Criada pela Bando e sucesso no São João de 2024, as latinhas da Cajuína São Geraldo personalizadas com as características dos nove estados do nordeste agora estão concorrendo ao Prêmio ABRE de Embalagem Brasileira 2024.

As latas personalizadas fazem parte de mais uma edição limitada da marca, lançada em homenagem ao São João, uma das festividades mais marcantes do Nordeste brasileiro, junto com a campanha "No São João, a gente veste o Nordeste". A campanha foi desenvolvida em colaboração com a agência Bando e lançada no mês de junho deste ano.

A premiação reúne marcas consagradas do Brasil inteiro e conta com a votação popular até o dia 22 de agosto.

"Estamos com muita expectativa de levar este prêmio para casa com a edição limitada das latinhas juninas. A coleção ficou linda. Fizemos uma homenagem a cada estado do Nordeste através das ilustrações de cada uma das 9 latas. Muitas pessoas até guardaram as latas como recordação da campanha e item colecionável. Agora, contamos com o voto de cada um dos admiradores da São Geraldo para que possamos trazer mais esse prêmio para o Nordeste e eternizar essa linda campanha", pontua Tiago Caldas, gerente de marketing da marca.

Para votar na lata comemorativa da Cajuína São Geraldo, basta acessar o site e selecionar a imagem das latinhas juninas do refrigerante de caju. Após um breve cadastro com informações pessoais, é só confirmar a sua escolha.



Foto: Divulgação/Cajuína São Geraldo As latas comemorativas da Cajuína São Geraldo concorrem ao prêmio ABRE

Inovação e propósito

Nos dias 07 e 08 de agosto Fortaleza recebe a terceira edição do Nosso Meio to Business (NM2B), evento promovido pelo Nosso Meio que trata sobre pessoas, inovação, comunicação e marketing. Com o tema “Inovação e Propósito: Construindo o Futuro Juntos”, o NM2B 2024 traz nomes relevantes do mercado para compartilharem suas trajetórias e conhecimentos.

Entre os palestrantes confirmados para o evento, estão Silvio Meira, cientista-chefe da TDS.company e time advisor da LeFil Company; Nathalia Garcia, CMO do Bradesco; Renato Camargo, VP de Clientes nas Farmácias Pague Menos; Camila Novaes, diretora de Marketing da Visa Brasil; Essio Floridi, diretor sênior de Operações e Vendas Latam da Samsung Ads; Evineide Dias, Superintendente de Marketing e Comunicação do BNB; Luciana Lancerotti, ex-CMO da Microsoft; André Carvalhal, André Vernareccia, gerente de Parcerias Estratégicas para América Latina no TikTok; entre outros(as) profissionais.

Quem também sobe ao palco é o artista cearense Moisés Loureiro, que irá compartilhar sua história como empreendedor da criatividade. O cerimonial será realizado por Wladson Sidney, o "mestre sem cerimônias".

“Nesta edição do NM2B, estaremos trazendo uma reflexão sobre a importância do propósito para profissionais e empresas. Com base nas raízes de suas trajetórias, é essencial olhar para as tendências emergentes. Acima de tudo, entendendo que, juntos, temos o potencial de construir um futuro melhor”, destaca Tamires Brito, diretora executiva do Nosso Meio.

As inscrições para o NM2B - Nosso Meio to Business podem ser feitas através do link https://mkt.nossomeio.com.br/nm2b, até o dia 06/08.

Serviço

NM2B - Inovação e Propósito: Construindo o Futuro Juntos

Data: 07 e 08 de agosto

Local: La Maison

Horário: A partir das 12h

Gaúcho Cearense

O Grupo Asa Branca acaba de lançar o Chopp de Vinho O Gaúcho. A bebida, que está se tornando popular entre diferentes públicos, é produzida a partir de ingredientes selecionados e da adição do vinho de mesa tinto e suco de uva tinto integral, ambos tradicionais da marca.

O resultado é um chopp de vinho engarrafado que pode ser consumido em casa com a mesma experiência de sabor do consumo direto do barril.



De acordo com Diego Albuquerque, diretor Comercial da Asa Branca, o chopp de vinho surgiu a partir de uma análise do mercado, que revelou um crescente interesse entre os apreciadores da bebida.

“A observação das tendências de consumo indicou uma demanda por alternativas inovadoras que combinasse a sofisticação do vinho com a refrescância do chopp. Assim, o chopp de vinho O Gaúcho chega para atender a essa demanda, oferecendo uma experiência única que une o melhor dos dois mundos e promete atrair tanto os entusiastas do vinho quanto os adeptos de bebidas mais leves”.

A receita cearense do chopp de vinho é produzida e engarrafada na vinícola Terroir do São Francisco, localizada na cidade de Lagoa Grande, em Pernambuco, na Rota da Uva, no coração do Vale do São Francisco conhecida por produzir vinhos e espumantes tintos, brancos e rosés de alta qualidade.

Ao contrário dos chopes tradicionais, que geralmente são feitos a partir de cevada e lúpulo, o Chopp de Vinho O Gaúcho incorpora uma bebida que é ao mesmo tempo inovadora e respeitosa com as tradições vinícolas.

A combinação da elegância e complexidade do vinho com a praticidade e refrescância do chopp cria uma proposta única no mercado. Em breve, o Chopp de Vinho O Gaúcho estará disponível nas prateleiras dos principais supermercados do Ceará.