Aquele abraço

Celebrar 70 anos é por si só um motivo nobilíssimo para qualquer instituição. Mais nobre ainda quando essa instituição é a maternidade de cientistas, juristas, escritores, políticos, empreendedores, professores e outras dezenas de profissões que construíram e continuam a construir o Ceará.

A Universidade Federal do Ceará tem seu destino cumprido pela própria denominação e significado do que seja a "universidade": ser universal. A UFC é muito mais que suas imponentes instalações.

A UFC é muito mais que milhares de alunos, mais do que seus brilhantes professores, centros de pesquisa e extensão, laboratórios. A UFC é mais do que os nossos olhos percebem. A Universidade Federal do Ceará é a ágora que acolhe todos nós, cearenses.

Para celebrar as sete décadas da UFC, está acontecendo por todo Estado, a Caravana UFC 70 anos. Duas trupes de jornalistas, professores, estudantes, pesquisadores e produtores a percorrer mais de 3.000 km do sertão e do litoral cearenses.

Uma mega reportagem por mais de 50 municípios dos mais diversos biomas do Ceará. Deste enveredar-se nascerão matérias, entrevistas, fotos, documentários, exposições e um livro histórico, registrando um imenso abraço entre a UFC e o Ceará. Um abraço mútuo.

Não podemos falar de branding e de design sem incluirmos a Universidade Federal do Ceará entre as marcas que mais simbolizam o nosso jeito de falar, a nossa forma de pensar e de elaborar metáforas únicas.

A UFC é isso, uma instituição de ensino que transborda os muros de seus prédios e irriga conhecimento na vida de todos os cearenses. E um conteúdo dedicado a marcas, produtos e design é um espaço de reconhecimento de todo este legado.

Música, arte e gastronomia

A Natura anuncia patrocínio inédito ao Festival Zepelim, que acontece no dia 24 de agosto, em Fortaleza. Nomes como Seu Jorge, Céu, BaianaSystem, Marina Sena e Os Garotin sobem ao palco do Marina Park Hotel, como parte de uma programação que terá mais de 15 horas de música ao vivo.

Em sua terceira edição, o Festival Zepelim une em um mesmo espaço diversas formas de expressões artísticas, como artes plásticas e digitais, espaço gastronômico e feira de economia criativa, assinada por destaques na moda cearense.

Para Julia Ceschin, Gerente Sênior da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil, a música é um veículo de bem-estar capaz de provocar emoções únicas, que promovem catarses coletivas e melhores relações entre as pessoas e com o planeta. “Os festivais ampliam as conexões e o repertório musical do público.

Por isso, acreditamos que o fomento de eventos como o Zepelim contribui para a valorização das múltiplas cenas musicais brasileiras. Não à toa, há 19 anos, temos a plataforma Natura Musical, que patrocina trabalhos de grandes nomes da música brasileira, novos artistas e projetos de legado, visibilizando a diversidade da música contemporânea do Brasil”, explica.

Além do Zepelim, a Natura marca presença em outros cinco festivais de música brasileira pelo País, mas aposta mais uma vez no Nordeste, em uma temporada com três eventos na região.

“Em 2024 estivemos nos festejos juninos do estado, mas essa é a primeira vez que fomentamos um festival de música no Ceará, que reúne grandes artistas da música brasileira. É por meio dos festivais que conseguimos também impactar diferentes cenas musicais e regiões”, celebra Julia.

Serviço Festival Zepelim

Data: 24 de agosto - Abertura dos portões às 15h

Local: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 – Moura Brasil)

Ingressos à venda: site Bilheteria Virtual e Iguatemi Hall (avenida Washington Soares, 422 – Edson Queiroz)

Natura patrocina o Festival Zepelim Crédito: Divulgação/Agência Tração

Nada mais natural

Os dois principais atributos de um conteúdo é a relevância do tema e a assinatura do texto. A coluna da publicitária Eliziane Colares que estreia domingo, no jornal O POVO tem os dois. Antes, no sábado, ela terá um quadro no Ciência e Saúde, da Rádio CBN, apresentado por Neila Fontenele, às 11h50. Traduzindo, um grande nome do mercado agora na casa do jornalismo cearense.

Tributo imortal

95 anos após o seu nascimento, Sérvulo Esmeraldo entrega seu "tributo ao Crato", assim definida pela pesquisadora e esposa Dodora Guimarães a exposição "Esse É Sérvulo Esmeraldo", em cartaz a partir do dia 24/08, no Centro Cultural do Cariri. Dodora é também a curadora da mostra que contempla obras de diferentes vertentes do artista.

Centro Cultural do Cariri inaugura exposição em homenagem a Sérvulo Esmeraldo Crédito: Divulgação/Centro Cultural do Cariri

Picolé clean

A Cluster Design lançou a identidade visual das embalagens da linha Vita de picolés zero açúcar e lactose da Pardal. A ideia da criação foi refletir a identidade visual da Pardal, mantendo uma abordagem clean e divertida. O projeto enfrentou o desafio de destacar o caráter saudável da linha enquanto conectava o conceito de vitalidade e bem-estar associados à atividade física.

Ferrovia Solar & Grau lança coleção exclusiva



Em celebração ao aguardando Festival das Antigas, a Ferrovia Solar & Grau, lança sua mais nova coleção temática, que promete conquistar os amantes de estilo retrô.

A novidade, que será apresentada no início deste mês de agosto, é limitada e traz cases e acessórios personalizados inspirados no festival.

Quatro modelos solares exclusivos foram selecionados, com lentes escuras e espelhados, no qual garantem máximo conforto visual.

Patrocínio do Festival das Antigas

Para marcar o lançamento da coleção, a Ferrovia está patrocinando o Festival das Antigas, que ocorrerá no dia 17 de agosto, na Arena Castelão.

Os participantes do evento terão a oportunidade de conhecer de perto as novidades da marca em um espaço exclusivo, repleto de ativações interativas, pontos de selfie e muito relacionamento.

Clecilda Beserra, diretora da Ferrovia, ressalta a importância da iniciativa: "Estamos muito entusiasmados em apoiar o Festival das Antigas. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única para nossos clientes, conectando-os à nossa marca de maneira inovadora e memorável."

Campanha de Dia dos Pais

Além do lançamento da coleção, a Ferrovia traz uma campanha especial de Dia dos Pais, oferecendo promoções imperdíveis durante todo o mês de agosto.

A promoção "Mês dos Pais - Pague Metade do Preço na Segunda Peça" oferece descontos tanto para óculos solares quanto para óculos de grau.

Para os óculos solares, a promoção é irresistível: ao comprar uma peça, o cliente ganha a segunda pela metade do preço. Já para os óculos de grau, a Ferrovia traz uma oferta especial com lentes Hoya japonesas, reduzindo o preço de R$ 438,00 para apenas 10x de R$ 21,90. Vale lembrar que ambas as promoções estão sujeitas às condições do regulamento.