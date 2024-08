Será arte?

Foto: Iftikhar Alam Uma sala com cores vivas e muita luz natural apresenta uma pintura grande e cativante adornando a parede, um escritório de agência de publicidade vibrante com motivos criativos, gerado por IA

Publicidade é arte? A pergunta que ecoa desde os tempos imemoriais das lendárias agências de propaganda de meados do século XX, ainda não foi bem respondida até os dias de hoje.

Para uns, não, para outros, sim. O que chama a atenção é o incômodo que a dúvida suscita, mesmo quando ela aborda outros segmentos. Afinal, por exemplo, futebol é arte? Fotografia e jornalismo são? Ou quando perguntamos, uma letra de música é necessariamente poesia? A resposta para todas estas interrogações é: pode ser ou pode não ser, depende.

Um texto publicitário ou um layout podem ser artísticos, mas não têm a obrigação de sê-los. Um redator pode escrever o texto de um anúncio e elevar uma peça à condição de arte, mas, afinal, o que é arte? Ora, tudo o que se impõe como uma experiência estética é arte, seja do artista ou de quem aprecia uma peça, uma obra.

O imbróglio acontece quando existe a afirmação de que publicidade deve ser "arte". Não deve ser, necessariamente, mas pode ser.

Aliás, não é raro termos grandes ilustradores, artistas visuais, roteiristas de cinema, escritores e outros artistas no mercado publicitário cearense. Da mesma forma que somos impactados com imagens e mensagens de obras artísticas utilizadas em peças e campanhas.

Muito mais importante que ter a resposta correta é o que afinal se define como experiência estética, seja na direção de arte, seja num bom texto. O que falar então de Warhol, Zaragoza e Mário Sanders? O que falar de Ridley Scott, Assis Santos e Fausto Nilo?

Afinal, pensando em caracteres, se a gastronomia é a arte do sabor, a publicidade é então, no mínimo, a arte da sedução.

Todo mundo lá

A BETC Havas assina a campanha que anuncia Galvão Bueno como embaixador da rede de restaurantes Coco Bambu, em uma entrevista com seu fundador Afrânio Barreira. "Ir ao Coco Bambu não é só estar lá e comer, mas sim aproveitar com a família. O bom é reunir todo mundo no Coco Bambu", afirma Galvão Bueno.



A parceria com o apresentador visa ampliar a visibilidade da marca e reforçar o compromisso do Coco Bambu em oferecer uma rica experiência gastronômica. A nova campanha publicitária já foi lançada, traz um toque de inovação e criatividade, alinhando-se à imagem de excelência e qualidade que o restaurante representa.

É Fantástico

Chico Shiko é o artista escolhido para ilustrar o cartaz da terceira edição do Sinistro Fest, o Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará, que será realizado entre os dias 7 e 13 de outubro, no Cineteatro São Luiz. Shiko é um artista paraibano que se destacou na criação de famosas graphic novels, como "Lavagem" e "Piteco - Ingá".

Seus temas recorrentes incluem fantasia, erotismo, folclore, solidão e cultura popular. Durante sete dias, o festival promove rodas de conversa e feira de economia criativa, além da exibição de filmes do universo fantástico, que vão da Fantasia ao Suspense, passando pela Ficção Científica e pelo Terror.

O Sinistro Fest é gratuito e nesta edição conta com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB). O evento tem se consolidado no calendário cultural da cidade como ponto de encontro de diretores, produtores, atores e atrizes, técnicos, distribuidores e amantes do gênero fantástico em geral.



Chico Shiko será o responsável pelo cartaz do III Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará Crédito: Divulgação

Bodas de estanho

A Energia das Marcas lançou a campanha institucional dos 10 anos da Pronto! Agência, especializada em live marketing e eventos. "10 anos fazendo o impossível" é o slogan da campanha que destaca as inovações, criações e técnicas da Pronto!. As peças apresentam cores, tipografias e identidade visual pensados para trazer à tona os valores da empresa.

“A nossa jornada tem sido marcada por criatividade, inovação, excelência e, acima de tudo, pela vontade de fazer o impossível se tornar possível. E é isso que a campanha destaca. Nossa missão é dar vida às ideias e transformar oportunidades em momentos inesquecíveis”, destaca Rafael Barroso, CEO da Pronto.



A Pronto! Agência ganha nova identidade visual Crédito: Divulgação

Beba com paixão

O Fortaleza Esporte Clube fechou uma parceria com o Zé Delivery, aplicativo de entregas da AmBev, que entrega 50% do valor da mensalidade do programa de Sócio do clube em cupons para compras no app. O programa vale para todos os planos, tanto para antigos como para novos sócios do Fortaleza.

"Com o Zé Delivery reforçamos ainda mais nossa busca por melhorar a experiência dos nossos sócios. Ser sócio é muito mais que ir aos jogos", afirma Márcio Persivo, Gestor do Sócio Fortaleza. Mas atenção, a promoção é válida somente para maiores de 18 anos!

O Fortaleza e o Zé Delivery oferecem benefícios aos torcedores do Lions Crédito: Divulgação/Zé Delivery

Correr, nadar e pedalar

A Unlimited Sports organiza neste domingo, dia 25, o Itaú BBA Ironman 70.3, que reunirá triatletas amadores de diversos países para 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, com largada e chegada na Nova Beira-Mar. O evento classifica atletas para o Ironman 70.3 World Championship, realizado em Marbella (Espanha), em novembro de 2025.

Foto é tudo

Neste Mês da Fotografia, o MFF promove uma inspiradora saída fotográfica, celebrando a beleza e a técnica por trás das lentes.

O evento terá início no próprio museu, onde os participantes farão uma visita guiada pelas galerias com as educadoras Laila, Luana Lima e Ana Clara.

Em seguida, a caminhada seguirá até o Jardim Japonês, que apresenta um ambiente sereno e repleto de elementos naturais e culturais para compor as imagens.

O percurso se encerrará no Espigão do Náutico, que oferece vistas deslumbrantes do mar e da cidade, perfeitas para capturar o horizonte ao entardecer. Será uma oportunidade única para fotógrafos de todos os níveis explorarem diferentes cenários e técnicas, imortalizando momentos durante uma incrível jornada fotográfica!

A Saída Fotográfica acontece neste sábado, 24/08, das 14h às 17h30, e tem início no prédio do museu. Para participar, é só se inscrever no link aqui.



Serviço: Saída Fotográfica em Comemoração ao Mês da Fotografia.

Data: 24/08.

Horário: 14h às 17h30.

Local: Museu da Fotografia Fortaleza - Rua Frederico Borges, 545, Varjota.

Inscrições gratuitas.

Vida&Arte e Festival Zepelim homenageiam Azuhli

O Festival Zepelim 2024 contará com uma ação especial do Vida&Arte, que faz 35 anos em 2024. O caderno de cultura e entretenimento do O POVO levará ao evento uma ativação em homenagem a Azuhli (1995-2024), um dos nomes mais importantes da arte contemporânea do Ceará. Ela foi membro do Conselho de Leitores do O POVO e estampou páginas e capas especiais do Vida&Arte desde sua estreia.

O Redário Vida&Arte 35 anos - Azuhli da cor do Amar terá redes coloridas, painel de foto com colagem de obras da artista, carrinho de algodão-doce e carregadores de celular. A sinalização do espaço é inspirada nos traços fortes e nas cores marcantes de Azuhli. Vídeos do V&A no telão do palco do Zepelim também prestarão homenagem.

O time de mídias sociais do Vida&Arte realizará a criação de conteúdos sobre o caderno e as atrações do festival, com distribuição de brindes exclusivos para quem participar.

O Marketing de Grandes Marcas do O POVO assina a ativação. Segundo Juliane Pereira, gerente de marketing: “A proposta do Redário é unir conforto, praticidade e arte, celebrando a obra da artista única e essencial que foi Azuhli”.

O Festival Zepelim 2024 terá início às 16h do dia 24 de agosto (sábado), com programação que se estende até a madrugada do domingo.