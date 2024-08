A arquitetura dos jingles

Foto: Divulgação SG Propag assina a campanha de Dia das Crianças da Casa Pio, Pá Pé Pio

Por que a palavra cantada é mais adequada à memorização? Seria pelos recursos literários como a aliteração e a rima? Talvez, o fato é que a nossa memória visual cresce quando acessamos a nossa memória auditiva. Nós, publicitários e profissionais da comunicação, sabemos disso.

Na verdade incorporamos as técnicas advindas, por exemplo, dos poetas gregos. Homero, poeta grego, 900 A.C., já sabia de cor que a palavra cantada facilitava a memorização. Não à toa, escreveu a "Ilíada" e a "Odisseia" de forma a ser entoada e não somente falada. Da Grécia antiga aos jingles atuais, muitas ondas rolaram.

Da mesma forma que está no nosso inconsciente a frase inicial de Castro Alves no épico poema "Navio Negreiro": Estamos em pleno mar... Dos poetas clássicos e modernos aos lendários jingles, a música é uma importante ferramenta de comunicação. O que falar de: "...macarrão Fortaleza, não pode faltar em sua mesa... fácil de preparar, macarrão Fortaleza é qualidade com certeza..." ou da assinatura da extinta companhia aérea: "...Varig, Varig, Varig..." e até mesmo da trilha da Casa Pio: "...pá, pé, Pio..."?

Os jingles e assinaturas musicais tornam uma peça ou uma campanha um clássico da cultura contemporânea. Algumas notas musicais e pimba, um produto ou uma marca viram hits no consciente e inconsciente coletivos. Mas cuidado, jingle é uma lâmina de dois gumes e não se deve brincar com a artesania e a técnica de uma boa peça auditiva. Afinal, como diriam os bons construtores, tudo tem que estar devidamente amarrado e calculado, afinal, como versa Arthur Schopenhauer, "a arquitetura é a música congelada".

Pés na estrada

Caravana UFC 70 anos entrou na sua terceira semana, depois de passar por 30 cidades do sertão e do litoral do Ceará. Os campi da UFC em Russas e Quixadá receberam as equipes de jornalistas, fotógrafos e documentaristas com uma agenda cheia de atividades para mostrar seus projetos e desafios. Nos próximos dias, a Caravana estará em Jericoacoara e nos campi da UFC de Crateús, Sobral e Itapajé. De todas essas atividades e encontros sairá um livro comemorativo e uma exposição fotográfica. Para acompanhar o trajeto da Caravana acesse o site oficial do projeto aqui.



A Caravana UFC 70 anos entrou na sua terceira semana de viagem Crédito: Divulgação/Joakim Santos

70 primaveras

A Mulato Comunicação e a Bosco Couto assinam a nova linguagem visual da Acal, que completa 70 anos em 2024. O trabalho, realizado em conjunto com a diretoria e equipe de marketing da companhia, inclui a criação de uma tipografia moderna, toda em letras minúsculas e bordas arredondadas, acompanhada por um estudo de cores, que definiu uma paleta específica para cada segmento de atuação da Acal.

Além da nova linguagem visual, foi produzido um selo para o grupo, com destaque para o número 70. Ele se une à marca por meio de traços fluídos, que remetem ao movimento vanguardista feito pelo grupo em todas essas décadas de atuação.

"Setenta anos é um marco, que precisa ser lembrado por quem faz parte e por quem compra e tanto acredita no trabalho que realizamos. E nada como aproveitar este momento, para propor a modernização de nossa linguagem visual. Com isso, preservamos o que deve ser preservado e mantemos o olhar inquieto, em constante evolução, que nos coloca sempre à frente", afirma Cabral Neto, diretor de vendas e marketing na Acal Home Center.

Segundo Thiago Façanha, diretor da Mulato, “a proposta foi renovar a identidade que já existia, trazendo um novo visual, mais harmônico e logos que dialoguem entre si. Com isso, unimos o elemento principal da marca ao clássico azul em uma nova tipografia única, com um estudo de cores dos segmentos da empresa. Isso destaca os valores da empresa e estabelece uma organização visual baseada em tendências de design. As letras são alinhadas de forma harmoniosa em todas as marcas do grupo”.

Idealizada por Raimundo Araújo Cabral e Marlene Cabral, em 1954, a Acal se consolidou como uma das principais marcas do segmento de Home Center no estado. Ao todo, a marca já conta com 10 lojas espalhadas, sendo duas delas Conceitos e oito Home Centers. A presença da Acal ocorre em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Maracanaú e Sobral, além de um centro de distribuição no Rodolfo Teófilo.



Acal completa 70 anos com nova identidade visual criada pela Mulato Crédito: Divulgação/Acal

A seis mãos

A EXP Brasil, empresa de projetos multidisciplinares de arquitetura, urbanismo, instalações prediais e infraestrutura, lançou uma nova estratégia que envolve diferentes disciplinas, com o objetivo de consolidar sua posição nos mercados local e nacional, com projetos sustentáveis.

A Nexum Marketing e Resultados lidera a estratégia de comunicação. Os conteúdos internos são realizados pela Mateus Montenegro Design. Todo o conceito, conteúdo e iconografia do Digital são da Bando Propaganda. E a Engaja tem idealiza e executa a assessoria de imprensa e relações públicas da marca.



“Tenho acompanhado de perto as profundas transformações que o mercado tem sofrido nos últimos anos. As novas necessidades que surgiram após a pandemia, os desafios relacionados às agendas ESG e a constante evolução tecnológica têm exigido de nós uma constante reinvenção. A forma como projetamos, construímos e habitamos os espaços está sendo completamente repensada. A necessidade de atender a demandas cada vez mais específicas dos clientes nos desafia a pensar fora da caixa e a buscar soluções inovadoras para os desafios da construção contemporânea”, enfatiza Gustavo Amorim, sócio-fundador da EXP Brasil.



“Trabalhamos em cocriação com a EXP Brasil para perpetuar o negócio com sustentabilidade. Construímos a estratégia em linha com os objetivos e metas do cliente, lançando mão de variadas metodologias e do ferramental de Marketing e Branding, a fim de posicionar a marca com uma narrativa genuína, que traduzisse o propósito da EXP Brasil, conectando e engajando seus diversos públicos-alvo. Nesse caso em específico, foi um trabalho muito fluido e prazeroso, porque o impacto que a entrega da EXP causa já fala por si, é muito diferenciador e proprietário”, comenta Camila Coutinho, fundadora da Nexum Marketing e Resultados.

Poesia iluminada

O Grupo Carmehil lançou nova campanha institucional para celebrar seus 33 anos de atuação no mercado cearense de painéis elétricos, iluminação, equipamentos e materiais elétricos. Intitulada "Cearense por Natureza", a campanha conta com a participação especial do novo embaixador da marca, Braúlio Bessa.

Cinema inclusivo

O Supermercado Pinheiro promove hoje em Sobral o último dia da programação da Semana da Infância. Cerca de 200 crianças com autismo estão tendo a oportunidade de assistir ao filme “Garfield – Fora de Casa” no Cine Bom Vizinho, da rede de supermercados. Além do filme, as crianças também recebem um lanche cedido pelo Pinheiro. As crianças contempladas são atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sobral, além de alunos dos Centros de Educação Infantil Dolores Lustosa e Dinorah Gondim.



“É uma honra poder ceder o Cine Bom Vizinho para uma ação tão importante para essas crianças. Apoiamos diversas ações em prol de uma infância feliz e essas sessões são maneiras de reafirmarmos essa diretriz. Esperamos que as crianças aproveitem bastante e guardem ótimas recordações desses dias”, destaca Alexandre Pinheiro, diretor Comercial do Supermercado Pinheiro.

A diretora da APAE Sobral, Ailma Gurgel, ressalta a importância da ação para as crianças. “Com a parceria frequente com nossa instituição, o Supermercado Pinheiro irá proporcionar um momento de entretenimento com um filme e lanche após o cinema. Em nome da parceria da APAE de Sobral, agradeço a todos que fazem a rede por esse ato de amor e solidariedade em favor da inclusão social”.