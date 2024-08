AD2M ganha 10 novos clientes em agosto

Foto: Divulgação/AD2M Mauro Costa, Djane Nogueira e Apolônio Aguiar, diretores da AD2M

A agência de comunicação AD2M está celebrando a chegada de 10 novos clientes ao seu portfólio. Entre os novos parceiros, destacam-se grandes nomes como Enel Distribuição Ceará, Instituto Dragão do Mar, Brasilidade Urbanismo e o Pacto Contra Fome, além de empresas e projetos de diferentes segmentos que reforçam a versatilidade e expertise da agência.

Os novos clientes incluem Martins Advogados Associados, Sindiperitos CE e O Pequeno Nazareno, que confiaram à AD2M a responsabilidade de potencializar suas marcas e fortalecer sua comunicação estratégica.

Além disso, a agência também será responsável pela comunicação de eventos de grande relevância como a Fenacce, o Fórum IEP de Sustentabilidade e o remake do icônico clipe “Sonho de Ícaro”, do multiartista Waldonys.

“A conquista desses novos clientes reafirma a posição de solidez e tradição da AD2M no mercado, destacando sua capacidade de gerar resultados tangíveis e inovar nas estratégias que impulsionam o crescimento e o sucesso de seus parceiros”, celebra Djane Nogueira, diretora da agência.

Expertise em áreas diversificadas

A AD2M passa a cuidar da comunicação institucional das empresas: Enel Distribuição Ceará, empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o Ceará; Instituto Dragão do Mar, Organização Social (OS) com 26 anos de atuação no campo cultural do Ceará.

No setor Imobiliário, a Brasilidade Urbanismo, empresa do Grupo Colibri Capital, que busca agregar propósito para construir seus empreendimentos, e o Pacto Contra Fome, coalizão suprapartidária e multissetorial que atua para contribuir para a erradicação da fome e do desperdício de alimentos de forma estrutural e permanente.



Quem também chega na AD2M é o escritório Martins Advogados Associados, consultoria jurídica presente há mais de 30 anos no mercado; o Sindiperitos CE, sindicato composto por profissionais que utilizam da ciência como uma ferramenta para oferecer respostas às famílias e à justiça, e realizando as campanhas de comunicação dos projetos sociais, a AD2M assume a conta do O Pequeno Nazareno, organização social que é referência na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de rua.

A AD2M também comemora os clientes eventuais, como a tradicional Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará - Fenacce, reconhecido como líder no cenário do artesanato nacional; o Fórum IEP de Sustentabilidade, evento que discutirá práticas voltadas para a sustentabilidade com poder público, empresas privadas, terceiro setor, instituições de ensino e sociedade civil; e o remake do clipe “Sonho de Ícaro”, do multiartista Waldonys, que será lançado na turnê comemorativa dos 52 anos de Waldonys, em setembro, em Fortaleza-CE.

Reconhecimento em São Paulo

Os diretores da AD2M Comunicação, Apolônio Aguiar, Djane Nogueira e Mauro Costa, estão em São Paulo para receber o troféu TOP de Ouro, do TOP Mega Brasil 2024. A premiação tem por objetivo valorizar os maiores vitoriosos do Top Mega Brasil, as agências que atingiram o primeiro lugar por cinco vezes.

O Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa é uma premiação que elege, por eleição direta, as agências de PR e executivos corporativos de Comunicação de maior destaque no Brasil.

A partir de 2020 foi criado o troféu TOP de Ouro, entregue aos executivos ou agências que se classificam em primeiro lugar por cinco vezes (seguidas ou alternadas), na mesma categoria.

Uma vez conquistado o TOP de Ouro, o vencedor cumpre uma quarentena de dois anos sem concorrer nessa mesma categoria.

A AD2M receberá o troféu por ter sido a agência mais votada do país, na premiação, por cinco anos (2015, 2016, 2018, 2019 e 2022) na categoria de melhor agência do Nordeste.



“Sermos reconhecidos, mais uma vez, por uma premiação tão relevante, sendo eleitos pelos votos de jornalistas profissionais, nossos colegas de profissão, demonstra não só a qualidade e o talento da equipe da AD2M, mas também a excelência da comunicação desenvolvida e executada no Nordeste, em especial no Ceará" afirma Mauro Costa.

"É uma honra sermos, novamente, representantes da nossa região e do nosso estado no Top Mega Brasil, e ter a oportunidade de mostrar para o restante do Brasil que temos agências e profissionais de peso e renome que ultrapassam as barreiras dos nossos territórios e que podemos alcançar resultados excepcionais dentro e fora deles, competindo em pé de igualdade com as maiores agências de comunicação do eixo Sul-Sudeste”, celebra.

