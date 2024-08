Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar anuncia rebranding da marca

Foto: Divulgação/ISGH O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) anuncia o primeiro rebranding de sua marca

Chegando ao marco de 22 anos de história, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) anunciou o primeiro rebranding de sua marca. A novidade mostra a evolução do instituto, mantendo seu propósito em transformar a saúde para o bem-estar social.

As principais mudanças ocorreram na revitalização dos elementos que já existiam. O ícone, elemento que mais chama atenção, ganha novas linhas, que representam os raios de sol e o novo horizonte, simbolizando a ideia de renovação constante.

Os elementos secundários traduzem, em desenhos orgânicos, a fluidez das ondas e a solidez da rocha. Por último, a tipografia também mudou, ganhando um alinhamento dos elementos visuais e um degradê de tons de azul, que buscam evocar sentimentos de confiança, vitalidade e modernidade.

“Cada detalhe foi pensado buscando renovação para garantir ainda mais reconhecimento e consolidação, mas sem perder a nossa personalidade que são mostradas em nossos atributos: comprometida, prática, organizada, integrada e, principalmente, humana" afirma Rivânio Paulino da Silva, diretor de Gestão Estratégica e Financeira do ISGH

“O rebranding busca reposicionar a marca no mercado e na percepção pelos diversos stakeholders com quem a empresa se relaciona. No caso do Instituto, o rebranding acompanha a evolução do próprio ISGH que procura inovar na gestão dos processos, voltados para a saúde, mas sempre mantendo o seu propósito em todos os âmbitos que atua”, reitera Munique Freitas, gerente de Comunicação do ISGH.

A apresentação na nova marca foi destaque no Seminário Resultados e Oportunidades do Modelo de Organização Social de Saúde, que ocorreu na quinta-feira, 22, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) com um vídeo manifesto.