Foto: Divulgação/Colégio 7 de Setembro Marina Gouvêa é a nova gerente de Marketing do Colégio 7 de Setembro

Marina Gouvêa é a nova gerente de Marketing do Colégio 7 de Setembro. Ela ocupava a função de gerente regional de Marketing do colégio no Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. A profissional aprimorou sua formação com um ano de estudos em design e marketing na renomada Savannah College of Arts and Design, nos Estados Unidos.

Em 2022, Marina atingiu um novo patamar em sua carreira ao ser promovida para o cargo de gerente regional de marketing, com responsabilidade pelas regiões do Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

Marina Gouvêa começou sua carreira em agências de publicidade em Belém, onde construiu uma base forte em marketing e design. Esse percurso profissional a levou à promoção no 7 de Setembro em 2020, quando assumiu a função de coordenadora regional de marketing. Nessa posição, ela trabalhou com escolas em vários estados do Brasil, como Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Goiás, Salvador, João Pessoa e Ceará.

“Trabalhar na Rede Inspira de Educadores tem sido uma experiência enriquecedora e desafiadora. Fazer parte de um espaço tão comprometido com a excelência educacional, que valoriza a inovação e o desenvolvimento contínuo, me permite crescer profissionalmente e contribuir para o sucesso de escolas em diversas regiões do Brasil. Cada dia é uma oportunidade de criar impacto positivo e colaborar com uma equipe dedicada”, destaca Marina Gouvêa.

Hoje, ela está se especializando em Marketing, Branding e Experiência Digital na UNESC, ampliando ainda mais sua competência na área. No Colégio 7 de Setembro, Marina aplica sua ampla experiência e visão estratégica para continuar fortalecendo a presença da instituição no setor educacional.