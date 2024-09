A cultura do blefe

Foto: Divulgação Amadeus Wolfgang Mozart, música erudita para blefadores

O mundo corporativo é um engarrafamento de jargões e frases feitas. Preste atenção quando, no meio de uma reunião, algum iluminado solta um "pensando fora da caixa". E nada mais broxante para uma ideia que "se reinventar".

Mas, tudo que é ruim pode piorar, e piora quando esse rush de blá blá blá se acotovela no mundo da publicidade e do marketing. Daí, surgem os indefectíveis "atributos e propósitos da marca" ou a deturpada "cauda longa", frases e conceitos construídos com a profundidade de uma orelha daqueles livros de bolso que compramos nos free shops dos aeroportos.

Uma vez, vi uma coleção desses livros de autoajuda que se denominava: Manual do Blefador. A série incluía temas variados como Ópera, Literatura, Jazz, Mercado Financeiro, Vinhos e por aí vai.

No volume que tratava de um blefador de Ópera, as dicas fariam uma pessoa achar que você, leitor, é um profundo conhecedor do bel canto. Algo como: "eu gosto da ária Rainha da Noite, de Mozart, interpretada por Kiri Te Kanawa". Um comentário que vai fazer suspirar os ignorantes e transformar o leitor num especialista na obra operesca de Wolfgang Amadeus Mozart.

Agora, imaginemos um novo número da coleção: Manual do Blefador de Publicidade e Marketing. Um libreto repleto de "inbounds", "geração de leads" e "retrofits".

Tudo no dialeto técnico de um "enrolation society" by Rolando Lero. Esse manual já existe e é disseminado como cultura oral de nossa profissão, uma estranha espécie de reserva de mercado. Um recurso para gerar uma falsa erudição e, assim, criar valor junto ao cliente que nada sem bóia, numa piscina que transborda arroubos de ignorância.

Pentacampeã

A agência AD2M foi premiada com o troféu TOP de Ouro, entregue pela TOP Mega Brasil, por ter sido cinco vezes a agência mais votada do país (2015, 2016, 2018, 2019 e 2022) na categoria de melhor agência do Nordeste. O prêmio reconhece, por eleição direta, as agências de Relações Públicas e executivos corporativos de Comunicação de maior destaque no Brasil.

Foto: Divulgação/Mega Brasil A AD2M reconhecida pelo TOP Mega Brasil por ter sido cinco vezes eleita a melhor agência do Nordeste

Um novo ano

A Temprano Delantero assina a nova campanha de matrículas 2025 do Colégio Christus. Com o conceito "Crescer com Valores. Aprender com Carinho", as peças da campanha destacam a qualidade de ensino, da educação infantil ao fundamental, e a escola como um espaço acolhedor e de valorização dos laços familiares e tradições.

Human first

Será lançado hoje, às 18h30, na Fiec o livro "O Poder da Melhoria Contínua". Escrito por Yunare Targino, Janike Salomão, Leonardo Rosseto e Venicio Costa, executivos da M. Dias Branco, o livro traz conceitos sobre a importância do ser humano nos resultados das organizações e explora a interrelação direta entre pessoas, processos e a tecnologia digital.

Partiu Crateús

A Caravana UFC 70 anos chegou a Crateús, no 24° dia de viagem da Trupe Sertão. A equipe de jornalistas, fotógrafos, documentaristas, alunos e pesquisadores foi recebida com uma apresentação de forró do artista Edvânio Barbosa e pela Banda Municipal de Crateús. Na programação de visitas ao campus da UFC, estão mesas redondas, com a presença do reitor Custódio Almeida, e um passeio pelo Jardim dos 10 Anos, espaço construído em comemoração a esta primeira década de funcionamento do campus.



Acompanhe diariamente a Caravana aqui.

O POVO pela natureza

Os novos assinantes do Plano Anual Impresso do O POVO receberão agora um kit da Coleção Karawara, desenvolvida pelos designers do jornal. "A Natureza vive em você" destaca a relação entre o ser humano e o meio ambiente. O kit inclui ímãs (com design de Daniel Vasconcelos), uma caneca (Gil Dicelli), um mousepad (Jansen Lucas e Moisés Santos) e uma almofada (Renata Viana).

Foto: Divulgação Karawara