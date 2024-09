Kamala, Jair, Lula e Donald

Foto: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP/ Brendan SMIALOWSKI/AFP Donald Trump e Kamala Harris, candidatos a presidente dos Estados Unidos

Um amigo humorista me disse um dia que existem pessoas tão inexpressivas que não são dignas de uma imitação. A inexpressividade é uma sentença de morte para uma marca, um produto e, até mesmo, para um político. A coluna de hoje aborda o marketing político e suas marcas.

Podemos falar tudo de Lula, Bolsonaro, Trump, mas não podemos falar que são inexpressivos. Ninguém fica indiferente a eles. Os três têm assinatura e carisma. Percebem que não faço aqui juízo de valor deles, principalmente, analiso a qualidade como homens públicos. Falo de marcas.

Trump é uma das marcas mais fortes da política norte-americana. Ele tem posições claras, é caricato, odiado e admirado. Quem pode ficar indiferente ao topete ruivo e suas caras e bocas? Pois bem, Donald trafegava tranquilamente para uma vitória contra o insosso Joe Biden.

Eis que o processo deu um cavalo de pau. Kamala Harris substituiu o cansado atual presidente e virou uma imensa dor de cabeça para o candidato republicano. Kamala é muito marcante, como deve ser um bom produto. Ela tem um cardápio de diferenciais: negra, mulher, filha de imigrantes, promotora pública. O embate entre Donald e Harris promete ser um duelo de marketing na essência.

Cada um com atributos e targets bem definidos. Uma clássico da esgrima política internacional, mais ainda, uma pós-graduação para os profissionais de estratégias das campanhas eleitorais. Uma máxima que jamais pode ser ignorada no mundo das marcas e, aqui no caso, no mundo da política: marcas têm que ter posicionamentos e gerar engajamento e incômodos. Estes são os ingredientes da relevância.

O baião inédito

O RioMar Fortaleza inaugura, no próximo dia 17, a exposição interativa sobre o Rei do Baião. A mostra está baseada no livro "Luiz Gonzaga: 110 anos do Nascimento", do pesquisador Paulo Vanderley. O público poderá explorar um acervo inédito com mais de 100 itens que traçam a trajetória de Luiz Gonzaga, definida como uma verdadeira imersão na própria publicação de Vanderley.

Exposição no Shopping RioMar Fortaleza marca os 110 anos do nascimento de Luiz Gonzaga Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

Agosto gordo

A Engaja Comunicação fechou agosto com 17 novos clientes. A agência foi escolhida para atuar em diversas frentes da área de relações públicas, como assessoria de imprensa, gerenciamento de redes sociais, treinamento de porta-vozes e projetos especiais de comunicação. Entre os novos clientes estão a GlobalWeb, a ComExport e o CerusBank.

Daniel Rios, Adriano Muniz e Marco Aurélio Cabral, da Engaja: 17 novos clientes em agosto Crédito: Divulgacão/Engaja

IA no Tribunal

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará lançou a ferramenta ANa Júllia, a Analista Jurídica Legal por Inteligência Artificial. O objetivo é apoiar os servidores do Tribunal na execução de suas tarefas. Uma das principais atividades da ferramenta é ajudar na identificação de jurisprudências anteriores sobre temas similares e gerar decisões que não contradigam processos anteriores.

Made in Sobral

A Caravana UFC 70 anos entra em seus últimos dias de viagem visitando Sobral e desbravando a Região Metropolitana de Fortaleza. A Trupe Sertão chegou ao campus de Sobral para um bate-papo sobre a relação da música com a Teoria da Relatividade de Einstein, os projetos da Medicina e da Psicologia e as inovações tecnológicas Made in Sobral. Na RMF, a Trupe Atlântica fez um visita à Casa José de Alencar, Centro Cultural da UFC, onde o escritor nasceu, em 1829. Acompanhe aqui a Caravana UFC 70 anos.



A Caravana UFC 70 Anos chegou a Sobral Crédito: Joakim Santos/Especial para O POVO

Todos pela educação

Começa hoje em Fortaleza, a XXI edição do Edu Summit, com a presença de importantes nomes do setor de educação, como Leandro Karnal, Júlio Furtado, Maria Inês Fini e Leo Fraiman. O evento, realizado pela plataforma kedu, em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinep-CE), espera reunir 4,2 mil participantes no Centro de Eventos do Ceará.