Um velho Feliz Natal

Foto: Pablo VERA/AFP Chile – Catadores de lixo do município de Puente Alto vestidos como personagens natalinos coletam gorjetas enquanto recolhem o lixo na véspera de Natal, em Santiago, no dia 23 de dezembro de 2023.

Faltam pouco mais de 90 dias para o Natal. Estamos rapidamente nos aproximando da temporada de anúncios com renas, árvores de luzinhas e textos açucarados. Tudo ao som de "Então é Natal", com Simone, cantora, mas não a irmã da Simara, é outra que teve a brilhante ideia de gravar um disco somente com canções natalinas.

Talvez, este álbum de Simone tenha sido o canto do cisne do mercado fonográfico no Brasil, mas isso é assunto para o Marcos Sampaio no caderno Vida&Arte. O que colocamos aqui é a overdose de "lugar comum" que a propaganda e o marketing navegam durante as festas de fim de ano.

Deveríamos baixar um decreto presidencial proibindo o batido "Boas Festas" ou a silhueta do Papai Noel levando presentes em seu trenó. Mais clichê, impossível.

A comunicação no Natal é um festival de mesmices e isso pode ser uma grande oportunidade para um posicionamento mais real e criativo de uma marca.

A noite do dia 24 não pode ser apenas uma confraternização familiar com árvores abarrotadas de presentes. Qual o motivo de não falarmos da metáfora do (re)nascimento da esperança e do amor? Diretores de arte, por que não abrir mão do mainstream nesse momento? Que tal outras lendas que não a do Bom Velhinho?

Fujam da tentação das estrelas cadentes e ursos polares tomando refrigerantes. Ninguém aguenta mais. Que tal o Natal ser um renascimento criativo nas agências e nas empresas.

Que venha um réveillon com reluzentes rebrandings, nosso e dos clientes, afinal se o mundo mudou, por que a publicidade no período natalino não vai mudar. Por que não ressimbolizar? Saudações a quem tem coragem.

Gente que inspira

A Desencaixa Branding assina a estratégia da nova campanha de matrículas 2025 do Colégio Darwin.

Com o conceito "Feito de gente que inspira", o trabalho apresenta histórias reais de alunos, professores e da equipe de colaboradores que tiveram as suas vidas transformadas por meio da educação proporcionada pelo Darwin. O design foi elaborado pela in house do colégio.

Para Céu Studart, fundadora e estrategista de marcas da Desencaixa, “o Colégio Darwin é um local onde a inspiração acontece, por isso, a campanha é um verdadeiro convite a refletirmos o quanto uma educação inspiradora transforma vidas. Além disso, nessa corrente do bem que a inspiração proporciona, queremos fazer as pessoas perceberem que elas em algum momento são inspiração e que também se inspiram em alguém”.



Foto: Divulgação/Desencaixa Branding A nova campanha de matrículas 2025 do Colégio Darwin foi pensada estrategicamente pela Desencaixa Branding

De cabo a cabo

A Advance ampliou seu contrato com a Angola Cables, empresa que opera o Data Center Tier III, em Fortaleza. A Advance passa a atender a comunicação de suas novas marcas em Angola, no Brasil, na África do Sul e na Nigéria. O objetivo é fortalecer a conexão das marcas com seus mercados, consolidando a reputação internacional do grupo.

Cliente da Advance desde 2018, Angola Cables, é um provedor global de soluções TIC e digitais, que opera em Angola, Brasil. África do Sul, Nigéria, Bermudas (Estados Unidos) e Madeira (Portugal). Com a ampliação dos contratos, a Advance passa a atender também as marcas TelCables Brasil, TelCables Nigéria, TelCables África do Sul, TelCables Bermudas e TelCables Madeira.



De acordo com Samuel Carvalho, Chief Marketing Officer Global, a “Angola Cables está presente em mais de 20 países e hoje, tem clientes em 4 continentes, é responsável por 1% de todo o tráfego global de internet mundial e opera 25% do tráfego de internet que sai de São Paulo para Miami, posicionando-se entre as 25 principais fornecedoras de serviços de internet do mundo. Temos uma cultura de inovação digital procurando comunicar de forma eficiente e sem falhas e utilizando cada vez mais ferramentas de comunicação e campanhas em meios digitais, performance, para vender serviços ICT como o acesso à plataforma Clouds2Brasil. A escolha de uma agência com capacidade de criação de identidade de produtos e gestão de ecossistema de marcas e em especial digital ad sales para canais próprios de agentes é, na nossa visão, fundamental e por isso encontrámos neste parceiro as condições ideais para melhorar a nossa abordagem ao mercado.”



A Angola Cables fornece soluções de rede interconectada de alcance global, por meio de uma infraestrutura de mais de 33.000 kms de cabos submarinos próprios e cerca de 50.000 kms de cabos onde tem capacidade para conectar operadores no mundo, ligando paises com seguranca, velocidade, baixa latência e qualidade de conexao.

Segundo Guilherme Colares, Diretor de Novos Negócios da Advance, "O universo de inovação e constante evolução tecnológica da Angola Cables tem muita convergência com a cultura disruptiva que faz parte do DNA da Advance. E a expansão do atendimento em outros países fortalece nossa estratégia de crescimento global."



Mais bibliotecas

A Invento Produções Culturais lançou a 4ª edição do Territórios da Leitura, projeto que está entregando e ampliando oito bibliotecas de escolas públicas de Maracanaú, Iguatu, Quixadá, Icapuí, Russas e Trairi. Patrocinado pelas empresas Vestas, Dakota e Cie Durameta, o projeto doa pinturas, móveis, cadeiras, pufes, mesas, além de 200 novos livros.

Entre as oito escolas contempladas nesta edição, duas não possuíam bibliotecas e as outras seis tiveram seus espaços totalmente revitalizados com a atuação do Territórios da Leitura, recebendo pinturas, móveis projetados, cadeiras coloridas, pufes, mesas, além da ampliação do acervo com a doação de 200 novos livros de literatura infanto-juvenil.

O projeto oferece ainda oficinas literárias, contação de histórias, mediação de leitura para estudantes, formações e consultorias para os educadores na área de dinamização de biblioteca escolar e mediação de leitura literária. Para completar, um seminário virtual para educadores sobre leitura literária na educação básica acontece entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro, de forma gratuita e aberto ao público.

“O projeto vem para mudar a realidade da escola, ao entregar uma biblioteca bonita, acolhedora, propícia para leitura literária, para pesquisa e convivência social. A gente entrega com uma ambientação especial, espaço com computadores, smart TV, ar condicionado e jogos educativo-culturais, para que de fato a criança e o adolescente queiram estar ali dentro e para que o professor possa usar esse espaço da melhor forma possível dentro das suas práticas pedagógicas”, explica Emídio Sanderson, sócio-diretor da Invento Produções Culturais.

O Territórios da Leitura também é realizado pelo Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Tem como patrocinadoras nesta edição as empresas Vestas, Dakota e Cie Durametal. Parceria da BG Soluções Sociais, do Instituto Seara de Cultura e Desenvolvimento e das Secretarias de Educação de Maracanaú, Iguatu, Quixadá, Icapuí, Russas e Trairi. Produção D’grau Produções.



Foto: Anderson Santiago/Invento Produções Culturais Exemplo de biblioteca do projeto Territórios da Leitura

Serras à vista

A Caravana UFC 70 anos entrou na na última etapa de sua viagem pelo Ceará. Enquanto a Trupe Atlântica percorre a Região Metropolitana de Fortaleza, a Trupe Sertão subiu as Serras. A equipe está visitando Canindé, Redenção, Baturité, Pacoti, Guaramiranga, Horizonte e Maranguape.

No trajeto, encontros com historiadores, museus, Mestres da Cultura e uma visita à Unilab, uma das mais importantes instituições de ensino superior, que integra o Brasil com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos.

Acompanhe aqui a Caravana UFC 70 anos.

Transformando vidas

O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, foi homenageado com a comenda Transformando Vidas pelo Instituto de Educação Portal (IEP). A honraria é dedicada a personalidades do Ceará que promovem sustentabilidade e justiça social. A entrega ocorreu durante a 17ª edição do Fórum IEP de Sustentabilidade, realizado semana passada, no Shopping RioMar.

“É uma felicidade grande receber esse prêmio. A gente não está em uma ilha fechada. Precisamos ajudar o mundo e as pessoas a evoluírem”, frisou o CEO na ocasião.

Durante o evento, que contou com uma palestra sobre ‘Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental’ realizada pela supervisora de sustentabilidade do Beach Park, Manuela Fonteles, a empresa ainda foi agraciada com o Selo IEP, que reconhece marcas parceiras que se destacam com suas iniciativas de impacto sobre algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.

O Beach Park também esteve com um stand no evento apresentando as principais práticas sustentáveis do destino turístico. Entre elas os chinelos produzidos a partir de boias inutilizadas do parque aquático. Também foram distribuídas mudas e adubo produzido no Pátio de Compostagem do destino turístico.

“Precisamos construir um futuro onde o crescimento é compartilhado e o bem é coletivo”, destaca Raissa Bisol, gerente de Sustentabilidade do Beach Park, que também esteve presente ao evento. “A prática da sustentabilidade ambiental não é apenas uma escolha consciente, mas um compromisso com o presente e com o futuro”, conclui a profissional.

Luiz Esteves, estrela nova campanha da Couro Fino

A Couro Fino, referência em artigos de couro, comemora seus 27 anos de sucesso com o lançamento de uma campanha especial protagonizada pelo jornalista Luiz Esteves.

A campanha, que irá distribuir prêmios através de uma roleta premiada em totens digitais, conta com a figura do apresentador Luiz Esteves em toda a comunicação para pontos de venda (PDV) e online.

Luiz Esteves também fará divulgações em seu perfil oficial e participará de colaborações (collabs). Além disso, estará presente na comemoração de aniversário da marca, hoje, que ocorrerá na loja Matriz, localizada na Rua Abílio Martins, 567, Parquelândia.

"Escolhemos Luiz Esteves, um cearense de credibilidade no jornalismo, por seu carisma e trajetória. Ele personifica os valores da Couro Fino e nossa conexão com a comunidade”, explica a Head de marketing da Couro Fino, Fernanda Lenzi.

Durante o mês de setembro, a Couro Fino promoverá uma campanha comemorativa de aniversário em suas lojas físicas. Ao adquirir produtos Couro Fino em qualquer loja da marca, os clientes giram uma roleta premiada e ganham brindes exclusivos.

A cada R$200 em compras, o cliente gira a roleta e leva um presente para casa. Na Couro Fino, todos saem ganhando: "Girou, Ganhou!"

Ficha Técnica

Marca: Couro Fino

Título: Comprou, Girou, Ganhou! 27 anos Couro Fino

Idealização: Fernanda Lenzi

Criação: Aldenizio Barros

Finalização: Filipe Vieira

Produtor: Thales Sales

Produção: Luiz Tavares

Direção de Fotografia: Ana Beatriz Machado

Fotografia: Márcio Murinelly

Rtvc: Jamboo / Daniel Uchoa

Montion Design: Israel Lucas

Planejamento: Fernanda Lenzi, Luiz Otávio

Mídia: Clara Maia

Aprovação: Fred Soares



Veja aqui a campanha

San Paolo Gelato & Café concorre ao prêmio Reclame AQUI 2024

A San Paolo Gelato & Café está concorrendo ao Prêmio Reclame AQUI 2024 na categoria Melhor Atendimento – Sorvetes. Esse reconhecimento celebra empresas que vão além da qualidade do produto, focando na experiência do consumidor e no cuidado com o atendimento.



"Estamos muito orgulhosos de concorrer ao Prêmio Reclame AQUI 2024. Esse reconhecimento é fruto do nosso trabalho em criar gelatos que encantam e um atendimento que faz a diferença. Contamos com o voto dos nossos clientes para celebrar essa conquista juntos”, declara Renan Aguiar, sócio-fundador da San Paolo.

O Prêmio Reclame AQUI é uma referência nacional, destacando marcas que se comprometem com o consumidor. A San Paolo é uma das poucas empresas cearenses indicadas, sendo a única na categoria de sorvetes, competindo com outras grandes marcas nacionais.

A marca enxerga esse reconhecimento como uma reafirmação do talento cearense em um cenário de crescimento e prestígio. "O Ceará tem se destacado em várias frentes, com uma economia forte e crescente visibilidade no turismo e outros setores. Fazer parte desse movimento nos enche de orgulho", comenta Renan.

Para votar na San Paolo Gelato & Café, acesse o site do Prêmio Reclame AQUI até 31/10



A nova coleção da Ferrovia Solar & Grau

A Ferrovia Solar & Grau acaba de lançar sua mais nova coleção, "Timidez, Bonito é o Amor", que promete trazer uma nova perspectiva ao universo da moda óptica. A estreia da coleção foi celebrada neste fim de semana e marca também o 30º aniversário da empresa.



A nova linha, "Timidez, Bonito é o Amor", celebra a autenticidade e a beleza da essência "ousada". A coleção foi criada para aqueles que valorizam a autenticidade e buscam explorar novos olhares e perspectivas, mantendo a beleza da sua essência.



"A coleção 'Timidez, Bonito é o Amor' celebra as várias versões de quem somos e quem podemos ser. Ela convida a explorar novos olhares, novas perspectivas e novas possibilidades de estilo. Acreditamos que não há nada mais bonito do que amar quem somos em todas as nossas formas, desde o mais tradicional ao mais ousado", disse a sócia-proprietária da empresa, Clecilda Beserra.



A linha apresenta modelos que combinam o conforto e a familiaridade com um toque de inovação, permitindo aos clientes experimentar diferentes versões de si mesmos sem perder sua identidade.

"Com design ousado e espontâneo, nossos óculos refletem a personalidade única de quem não segue padrões, mas cria os seus próprios. Queremos que você se sinta livre para explorar o mundo através de lentes que não apenas corrigem ou protegem, mas também refletem a sua visão de vida, sua individualidade e seu desejo de ser diferente", explica a empresária.



Para celebrar o aniversário de 30 anos, todas as lojas da Ferrovia Solar & Grau estarão ornamentadas com temas que refletem a rica cultura cearense e do Nordeste. Os uniformes dos funcionários também foram atualizados para combinar com a nova decoração, criando uma experiência imersiva para os clientes.



"Celebramos nossos 30 anos de história com uma campanha que resgata a cultura nordestina e homenageia o forró, um estilo musical que faz parte da nossa identidade regional", finaliza a executiva.



Foto: Divulgação/Solar ENTITY_amp_ENTITYGrau Nova coleção marca o aniversário de 30 anos da marca

Dêgo Ferreira estrela nova campanha da Diamantes For Men



A Diamantes For Men, marca desenvolvida para o segmento de underwear masculino do Grupo Diamantes, apresenta sua mais recente campanha.

O lançamento, que conta com a participação do modelo e namorado da atriz e apresentadora Danni Suzuki, promete redefinir o conceito de conforto e estilo no vestuário íntimo masculino, com uma linha que alia inovação, tecnologia de ponta e design sofisticado.

Claudênia Régia, sócia-presidente do Grupo Diamantes, destaca que a nova coleção é um marco em termos de diversidade e funcionalidade.

"A nova campanha da Diamantes For Men traz o modelo tradicional Slip. Um modelo clássico com um design contemporâneo, proporcionando um ajuste perfeito e um conforto inigualável. Já os modelos boxer, essa coleção traz no curto, que é democrático e anatômico, ideal para quem busca um modelo versátil que se adapta ao corpo com facilidade; e o longo, que foi projetado para prevenir atrito entre as coxas, garantindo um conforto prolongado ao longo do dia." afirma a presidente do Grupo Diamantes

Cada peça é fabricada com tecidos inteligentes que permitem à pele respirar, são leves ao toque e extremamente macios, assegurando um bem-estar duradouro. O cós, confeccionado com elástico personalizado com a logo Diamantes, oferece um ajuste perfeito e um toque de sofisticação e elegância.

A campanha conta com uma equipe criativa de renome, incluindo o fotógrafo Guto Carneiro, o diretor de vídeo Leonardo Bamboo, o stylist Marcos Lacerda e a especialista em beleza Carol Almeida.

Os modelos Dêgo Ferreira, Gean Frazão e Brian Loro foram escolhidos para representar a diversidade e o estilo da nova linha, trazendo dinamismo e elegância às peças. Dego Ferreira, que também é namorado da atriz e apresentadora Danni Suzuki, é um dos destaques da campanha.

A nova coleção da Diamantes For Men é um reflexo do compromisso da marca com a inovação e a qualidade, oferecendo aos homens exigentes um vestuário íntimo que combina estilo, conforto e durabilidade.

Para mais informações sobre a nova coleção e para conferir as últimas novidades, siga a Diamantes For Men no Instagram @diamantesformen.

Ficha Técnica



Fotógrafo: Guto Carneiro

Modelos: Dego Ferreira, Gean Frazão, Brian Loro

Filme: Leonardo Bamboo

Styling: Marcos Lacerda

Beleza: Carol Almeida

Vídeo: Leonardo Bamboo



Foto: Divulgação/Diamantes for Men Marca Diamantes for Men lança nova campanha com Dêgo Ferreira