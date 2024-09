Foto: Captura de tela propaganda eleitoral Começou em todo o Brasil a propaganda eleitoral gratuita para as eleições municipais

Talvez seja apenas uma implicância, mas não me lembro de ter presenciado campanhas eleitorais tão fracas do ponto de vista do marketing. Nunca na história deste país, assistimos a peças tão vazias de propostas. Nem falo de originalidade, este um item extinto do métier dos marqueteiros. Aliás, estes seres sazonais que surgem das profundezas nestes períodos, formam uma estranha civilização baseada em crenças geniais de que subvertem e dominam a opinião pública. Quase como se fossem profetas do subúrbio ou ciganas na quiromancia.

Os marqueteiros (termo que julgo pejorativo) se reproduzem rapidamente nas estações eleitorais no mundo inteiro. Da cabeça desses seres emergem ideias como candidatos dançando funk com uma melancia no pescoço. Tudo para gerar engajamento.

O pior é que os candidatos muitas vezes se submetem a vexames públicos, em nome de uma estratégia: falem de mim, nem que seja para falar mal. Essa máxima faz com que políticos com uma história, um legado, se rebaixem a um autoflagelo da própria imagem.

Tudo em nome de uma estratégia louca que tem tudo para dar errado e jogar uma reputação pelo ralo. O eleitorado que não é bobo, ri da "fuleragem", mas coloca as coisas no seus devidos locais.

O que resta é, no mínimo, um meme ou no máximo uma tatuagem irremovível na imagem do pobre candidato que, após ser derrotado nas urnas, ainda tem que lidar com a pirraça em torno de seu nome outrora respeitado e hoje motivo de gozação.

Enquanto isso, os geniais estrategistas, munidos de uma justificativa pré-construída, lavam as mãos e preservam seus nomes para outra temporada de caça aos otários.

Melhor amigo

A Sol, embaixadora virtual da Assaí Atacadista, ganhou um companheiro, o cachorro Caramelo, que agora faz parte das campanhas de marketing da rede. Idealizado pelo departamento de marketing da Assaí e criado pela Spirit Animation, Caramelo chega para humanizar a personagem principal e reforçar o posicionamento da empresa no disputado segmento pet.

Garota-propaganda virtual da Assaí Atacadista ganha um companheiro, o cachorro Caramelo Crédito: Divulgação/Assaí Atacadista

Varejo Top 1

A rede Mercadinhos São Luiz foi a grande vencedora do prêmio Advantage/Abras, como empresa Top 1 de Varejo Alimentar da região Nordeste. Organizado pela Associação Brasileira de Supermercados, o prêmio analisa os melhores do ano na indústria e no varejo alimentar, com destaque para os critérios de estratégia, equipe e trade marketing.

Aquecendo motor

A cervejaria Turatti lança no próximo dia 2 de outubro a 38ª edição do Rally Pioceará. Uma das maiores provas off-road da América Latina, o rally 2025 marca a abertura dos campeonatos brasileiros de enduro e rally das confederações de motociclismo. Na rota, serra, sertão e mar, passando por diferentes cidades do Piauí e do Ceará.



Em 38 anos de história e tradição, passando por diversas cidades, vilas e povoados, o rally deixa sempre muito mais que poeira, incrementa a economia e realiza ações sociais com o apoio dos competidores e empresas parceiras, unindo esporte, turismo e responsabilidade social.

Uma caravana de mais mil pessoas participa desse grande evento atraindo sempre a atenção do público expectador das cidades por onde passa e daqueles que acompanham tudo o que acontece pelas mídias sociais, rádio, tv, sites e jornais, gente de todo o Brasil, gerando assim grande retorno de imagem àqueles que associam suas marcas ao evento.

A Turatti concederá 10% de desconto na inscrição aos presentes e sorteará duas inscrições.

A cervejaria Turatti lança o Rally Pioceará 2025 Crédito: Divulgação

Um abraço de 3 mil km

A Caravana UFC 70 anos terminou sua viagem pelo Ceará com um grande tesouro na bagagem. Três mil quilômetros de descobertas e mais de 200 entrevistas, em um grande abraço coletivo. "A Caravana foi um encontro da universidade com a sociedade", afirmou o reitor da UFC, Custódio Almeida, durante o evento de recepção da Trupe Sertão e Atlântica. Agora, esta mega reportagem será transformada em livro e exposição para eternizar o acontecimento histórico e marcar para sempre as sete décadas de vida da universidade de todos os cearenses.

Saiba mais sobre a Caravana UFC 70 anos aqui.

Um outro olhar

O Museu da Fotografia de Fortaleza promove neste sábado, dia 28, a partir das 14h, uma oficina de fotografia para pessoas cegas. Com o objetivo de ensinar técnicas fotográficas, a atividade faz parte da 18ª edição da Primavera dos Museus, que este ano apresenta o tema "Museus, Acessibilidade e Inclusão".



Para se inscrever, clique aqui.

O Museu da Fotografia apresenta a Oficina de Fotografia para cegos Crédito: Divulgação

Pacto contra a fome

O Pacto Contra a Fome lançou uma ampla campanha nacional a favor da redução do desperdício de alimentos que contará com a publicação de um manifesto em jornais de grande circulação, um filme publicitário, a divulgação do Guia “Lugar de comida é no prato” e diversas ações de ativação sobre o tema.

A campanha abre o mês em que é celebrado o Dia Internacional da Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar (29/09), data estabelecida pelas Nações Unidas, e busca conscientizar a sociedade sobre as consequências do desperdício de alimentos para a segurança alimentar e o meio ambiente.

“O desperdício de alimentos em convivência com a fome revela a incoerência que vivemos neste Brasil tão desigual. Ambos os problemas geram sérios impactos sociais, econômicos e ambientais, e não podemos mais aceitar. À medida que trabalhamos a redução do desperdício de alimentos em favor do combate à fome e de impacto ambiental positivo, iniciamos um ciclo virtuoso. Construímos assim sistemas alimentares mais sustentáveis e acessíveis para todos”, explica a cofundadora e presidente do Conselho do Pacto Contra a Fome, Geyze Diniz.

O filme que acompanha a campanha foi feito em parceria com a Africa Creative.

“Se a boca que mais come é a boca do lixo e ainda existem milhões de brasileiros com fome, é urgente mobilizar a sociedade em torno de uma mudança de comportamento na relação com os alimentos e o descarte indevido de comida. Como diz a nossa música: comida boa é na boca, na boca que come e não na boca do lixo”, afirma Raphael Vandystadt, VP de relações internacionais, ESG e sustentabilidade da agência Africa Creative.

A música, escrita por Jair Oliveira, da S de Samba, foi especialmente criada para acompanhar a campanha. Já o filme publicitário foi produzido pela Magma.

Além da campanha, o Pacto Contra a Fome publicará um manifesto em veículos de comunicação. Intitulado “Um ano a menos”, o documento pontua a grandiosidade dos números da insegurança alimentar e do desperdício de alimentos no Brasil e a necessidade da atuação coletiva para combater esses males até 2030, data limite estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas).

A campanha prevê ainda uma série de ativações off e online, ações nas ruas, em shoppings centers e centros comerciais, mídias Out of Home, entre outras ações previstas.

As ações têm ainda o apoio de entidades de diversos setores, como o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), o WWF Brasil, a ONG Banco de Alimentos, o Instituto da Criança, o SESC Mesa Brasil, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e a rede de shoppings Multiplan.