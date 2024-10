Inveja da boa

Foto: Divulgação/Envy Chain A Envy Chain é uma corrente da inveja que revela o melhor da criatividade latino-americana

Um dos sete pecados capitais, comumente amaldiçoado pela literatura, a inveja, no mundo do marketing, é um asset que todo criativo publicitário busca quando executa e lança um trabalho.

A inveja criativa é um sentimento que os profissionais da área também se permitem sentir quando se deparam com alguma ideia que, de tão genial, desperta aquela sensação perfeitamente resumida em um só pensamento: "Por que não fui eu que tive essa ideia?"

O projeto independente Envy Chain, que infelizmente teve vida curta, mas pode ser visto completinho no YouTube, materializa em confissões audiovisuais esse sentimento tão conhecido no mercado publicitário da inveja criativa.

Funciona, como o próprio nome diz, em inglês, como uma espécie de corrente da inveja. Um publicitário revela sua inveja criativa por um trabalho específico de algum colega, que por sua vez, inveja um do outro e assim sucessivamente, formando uma enorme cadeia de invejas, que passeia por vários países, profissionais e comerciais de toda a América Latina.

A Envy Chain é uma excelente oportunidade para exercermos essa espécie de inveja das boas, que no mundo do marketing se revela como um excelente combustível para a criatividade.

E, de lambuja, ainda conhecemos trabalhos, que não fosse por essa inveja sincera dos publicitários, talvez nunca teríamos a oportunidade de apreciar. Fica a dica.

Na tela grande

A Cartier Filmes e o Colégio Darwin lançam no próximo sábado no cinema do Shopping Del Paseo o documentário realizado em comemoração aos 25 anos da escola. O filme "Transformando vidas para construir um futuro melhor" celebra as conquistas dos estudantes e revela curiosidades dessas duas décadas e meia do Darwin, com participações especiais.

O Colégio Darwin lança seu próprio documentário para celebrar os 25 anos da sua fundação Crédito: Divulgação/Darwin

Novo coração

A agência Agvox lançou uma nova campanha para o Hospital Prontocardio. Com o slogan "Seu coração é a nossa vida", destaca o compromisso da instituição com o cuidado humanizado. O Hospital também apresentou seu novo logotipo, que mantém o tradicional símbolo do coração, referência de sua essência, com tipografia mais moderna.

Mais conectada

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) tem nova logomarca. Criada pela agência Le Pera, a marca traz a expressão "Conectar, Inspirar", que reflete o compromisso da associação com o desenvolvimento da área de Gestão de Pessoas no Brasil e no Ceará. O rebranding tem como objetivo fortalecer a conexão da ABRH com os seus associados e o mercado.

Latas de ouro

A Cajuína São Geraldo e a agência Bando foram as vencedoras do Nordeste do prêmio Abre de Embalagem Brasileira, com votação popular. As empresas levaram ouro e prata nas nas categorias Designer Gráfico - Bebidas não alcoólicas; e Estratégica - Marketing e Branding, respectivamente. A premiação consolida o sucesso das latinhas personalizadas com as características dos nove estados nordestinos, parte de uma edição limitada lançada em junho com a campanha "No São João, a gente veste o Nordeste", desenvolvida em colaboração com a agência Bando.

Top de vendas e marketing

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB Ceará) está lançando o Prêmio Top de Vendas. A premiação reconhece as melhores práticas de vendas e inovação em empresas de diferentes portes e setores. O lançamento ocorrerá na Rota do Networking, no próximo dia 08/10, no Hoots Gastro Pub com entrada gratuita.