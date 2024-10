Breguices nada criativas

Foto: Philip FONG/AFP Japão - Hiroyuki Wada (C), membro de um grupo de carros antigos, vestido de Papai Noel, dá presentes de Natal para uma criança em uma rua da área de Marunouchi, em Tóquio, em 24 de dezembro de 2023.

Estamos chegando às festas de fim de ano e, com elas, à corrida das áreas de marketing por brindes e outros gracejos com seus clientes.

Essa corrida, que se faz notar no meio de um tsunami de cestas, chocolates e vinhos, é um dos grandes desafios das marcas em presentear seus clientes.

Trata-se de uma concorrência, às vezes, desleal, mas, principalmente, uma disputa para descobrir quem deu o brinde mais inadequado.

Não é raro algum iluminado sugerir que sejam feitos rótulos com logos das empresas para embalar garrafas de cidra ou outros espumantes baratos feitos no sul do país.

Também não é difícil encontrar brilhantes ideias como velas customizadas, guirlandas com um Noel vestido das cores da empresa.

As festas de fim de ano são desfiles de breguices, aliadas a uma ausência de criatividade. Uma vez recebi um móbile de um Papai Noel que, depois de montado, parecia que ele tinha sido enforcado.

Quando o marketing, por pura preguiça criativa, recorre a clichês, acaba perdendo uma das melhores oportunidades de criar vínculos afetivos entre marcas e seus consumidores ou entre as empresas e seus clientes.

A personalização sempre pode ser uma saída para a amnésia das ideias. Pensar em quem vai receber o mimo, e o efeito que isso causará, pode ser uma estratégia óbvia, mas, mesmo assim, muitos não a utilizam. E não estou falando de gastar mais para causar mais efeito. O que causa efeito é a sensação de que alguém parou e pensou em mim.

Experimente puxar pela memória e tentar lembrar os presentes que marcaram sua vida, com certeza não foram os mais caros. Os presentes que mais marcaram nossas vidas são os que foram pensados para nós. Vale a pena refletir.

Destaque nacional

A campanha Preconceito IA, da Advance para a Pague Menos, foi selecionada para fazer parte do 49º Anuário do Clube de Criação. A histórica publicação faz parte da celebração do Festival do Clube, que será realizado neste sábado e domingo, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com a presença de palestrantes nacionais e internacionais.

Bem nordestina

A Temprano marcou o Dia do Nordestino, celebrado na terça-feira passada, com uma campanha para a Brisanet. A data coincide com o aniversário de 26 anos da companhia. Com o tema "Nordestinos de coração", o trabalho destaca a conexão dos nordestinos com a sua terra e com aqueles que adotaram a região como lar.



Com frases impactantes como “Existem dois tipos de nordestinos: os que já nasceram aqui e os que renasceram quando pisaram aqui pela primeira vez”, o filme publicitário celebra a diversidade e a hospitalidade da região. A campanha também traça um paralelo entre o espírito acolhedor do nordestino e a missão da Brisanet de conectar pessoas.

“O Nordeste é mais do que uma região geográfica, é um estado de espírito, com pessoas que tem uma forma única de acolher e de se conectar. É esse mesmo espírito que procuramos transmitir em nossos serviços, oferecendo uma conexão sólida e humana, sempre próxima do nosso cliente", destaca Jordão Estevam, Diretor Comercial da Brisanet.

A empresa, que iniciou suas operações em 1998 no interior do Ceará, é atualmente a maior telecom do Nordeste, líder em banda larga fixa com cerca de 1,4 milhão de clientes e crescendo no segmento móvel 5G. A campanha “Nordestinos de coração" celebra as pessoas que amam a região e reforça o papel da telecom com o desenvolvimento e a conexão do Nordeste.



Máquina imersiva

Fortaleza receberá, pela primeira vez, nos dias 9 e 10 de novembro, o "Máquina de Vendas na Estrada", que terá como principal destaque a presença de Thiago Reis, um dos maiores especialistas em vendas B2B da América Latina. Realizado pela 3UP, o objetivo do evento é reunir empresários cearenses e profissionais da área comercial para um momento de imersão.

“Qualquer empresário cearense, e até do Nordeste como um todo, que deseje se atualizar no mercado enfrenta desafios, seja ele de qualquer porte. Praticamente todos os eventos se concentram no Sul e Sudeste. Os custos com viagem, alimentação, hospedagem, entre outras despesas, acabam desestimulando muitos empresários a buscar qualificação. Por isso, nosso objetivo é inverter essa lógica. Aqui também podemos realizar eventos de qualidade, que irão desenvolver e impulsionar o empreendedorismo na região", destaca Máyra Thé, sócia da 3UP.

Thiago Reis compartilhará suas estratégias de vendas, já aplicadas com sucesso em mais de 15 mil empresas. Com mais de 840 mil seguidores no Instagram, ele se tornou uma referência para empresários que buscam alavancar seus resultados comerciais, tendo contribuído para que as empresas com as quais trabalhou agregassem mais de 1,7 bilhão de reais em receita.

Reis é CEO-fundador da Growth Machine, maior aceleradora de vendas B2B da América Latina, e autor do best-seller “Demanda Infinita”.

“A ideia principal é que os participantes saiam do evento com soluções práticas e ferramentas, para que possam aperfeiçoar o setor comercial de seus negócios, ou mesmo criar mecanismos do zero para lançar suas empresas. E nada melhor do que iniciar essa jornada de eventos com uma grande referência nacional e internacional na área, que é o Thiago Reis", completa Máyra.



Serviço:

Máquina de Vendas – Edição Fortaleza

Data: 9 e 10 de novembro

Horário: de 9h às 18h

Local: Gran Marquise Hotel, Beira Mar, Fortaleza, CE

Inscrições: Aqui



O futuro foi ontem

A Acesso Estratégia criativa lançou a nova campanha do Grupo Marquise, com o lema "O futuro começou ontem". O conceito central reforça a ideia de que o grupo sempre esteve na vanguarda das práticas sustentáveis, agindo com responsabilidade e antecipando as necessidades do futuro. Esta abordagem, segundo a empresa, comunica não apenas a urgência das ações socioambientais, mas também a ideia de que a empresa já colhe os frutos de seus esforços contínuos.



Transformação digital imobiliária

Ângelo Vieira Jr assumiu o cargo de Chief Marketing Officer da Conviver Urbanismo. Ex-executivo da Natura, com 15 anos de experiência em marketing, transformação digital e inovação, chega para liderar seu reposicionamento e fortalecer a atuação imobiliária do Nordeste, com uma visão focada na experiência do cliente, integrando físico e digital.

Sua chegada reforça a estratégia de crescimento da Conviver Urbanismo, consolidando a empresa como referência em projetos de urbanismo e desenvolvimento imobiliário de alto padrão.



Ângelo Vieira Jr é o novo Chief Marketing Officer da Conviver Urbanismo Crédito: Divulgação/Conviver Urbanismo

Top 100 do Brasil

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec), referência nacional na promoção do desenvolvimento regional sustentável, está, neste ano, pela 6ª vez, na lista das 100 melhores ONGs do Brasil.

Eleito pelo Prêmio Melhores ONGs, a maior premiação do terceiro setor brasileiro, a Instituição também já conquistou, em anos anteriores, os títulos de melhor ONG do Nordeste (2020); 2ª melhor ONG do Nordeste (2021) e melhor organização do terceiro setor do Ceará (2021).

O Prêmio tem como missão reconhecer e divulgar as ONGs do Brasil que se destacam por sua gestão e suas práticas de excelência em governança, sustentabilidade financeira e transparência. O Prêmio reconhece também os destaques por causa, por estado, as 10 mais entre as ONGs de pequeno porte e a melhor ONG do Brasil.

Com 31 anos de atuação na região Nordeste, o Inec conta com mais de dois mil colaboradores que trabalham alinhados com a prática da Governança Corporativa, baseada em valores como ética, respeito e compromisso, a fim de proteger os interesses de todos os que se relacionam com a instituição.

"Estar entre as 100 melhores ONGs do Brasil é um reconhecimento do trabalho e da dedicação de cada colaborador do Inec que, com paixão e compromisso, transforma vidas e promove o desenvolvimento sustentável do Nordeste, seja com a atuação em microfinanças, seja com projetos socioambientais. Este prêmio reafirma nossa missão de continuar investindo em projetos que promovam protagonismo social, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida das comunidades”, destaca Stélio Gama Lyra Jr, presidente do Inec.

Além de ser responsável pela operacionalização do programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, o Inec investe em projetos socioambientais nas áreas cultural, de tecnologia e desenvolvimento comunitário, atendendo mais de 87 mil beneficiários em 2023, dentre crianças, jovens e adultos, por meio de ações que contribuem de forma significativa com o desenvolvimento de uma cultura local e regional sustentável, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).