O dábliu é a letra mais importante da publicidade brasileira. Ela representa a síntese da união estável entre a criatividade e a originalidade.

Um casamento sem gêneros, que gerou um gênio, Washington. O mais exímio publicitário deste país tem uma trajetória que simboliza a própria evolução e maturidade da comunicação no Brasil. Olivetto é muito mais que uma alcateia de cinquenta leões de Cannes.

Em sua savana, ele arrebatou um Clio, considerado o maior prêmio da propaganda mundial, aliás, o único latino-americano a ter este reconhecimento. Sorte do Clio. Olivetto é muito mais que suas campanhas inesquecíveis: o primeiro sutiã, o cachorrinho da Cofap, o garoto Bombril, as trilhas da Rider… o Hitler da Folha de S.Paulo… precisaríamos de uma edição inteira do Jornal O POVO para citar todos os seus clássicos.

Olivetto é o maior ícone de nosso ofício. Olivetto, como definiu Nizan Guanaes, foi o melhor de nós. Nós, publicitários e profissionais da comunicação.

Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, virou adjetivo. Um verbete que qualifica e entroniza o melhor naquilo que faz. Senna foi o Pelé das pistas. Fernanda Montenegro, a Pelé do teatro.

Pois bem, Olivetto foi o Pelé da publicidade brasileira, que é reconhecida como uma das mais criativas e originais de todo o globo terrestre.

Um globo que ficou mais pobre com sua partida. Na verdade, Washington era uma mistura de Pelé com Garrincha, uma espécie de genialidade inusitada, cheia de dribles de humor.

Pensando bem, poderíamos dizer, como faria o "trocadilhista mor", Carlito Maia: Pelé foi o Washington Olivetto do futebol.

Talento de massa

O Geppos Italiano completa 35 anos com rebranding. As mudanças visuais refletem a evolução da identidade, que busca se modernizar, enquanto mantém sua essência como referência na culinária italiana em Fortaleza.

A nova fonte cursiva foi pensada para representar a arte de fazer massa fresca, um dos pilares da gastronomia do Geppos Italiano, e a constante busca pela inovação.

Além da tipografia, toda a identidade visual da marca foi revisada para refletir o conceito de autenticidade e conexão com o artesanal. O redesign acompanha a modernização dos ambientes do restaurante Geppos Italiano. As mudanças incluem novos cardápios, com um layout mais elegante e renovação no mobiliário, trazendo mesas e cadeiras que complementam a atmosfera acolhedora e sofisticada dos espaços.

A proposta é fortalecer ainda mais a experiência gastronômica, mantendo o foco em oferecer massas artesanais, gnocchis, risotos e sobremesas que seguem as tradições da culinária italiana, mas com um toque contemporâneo.

“O rebranding marca um novo capítulo para o Geppos Italiano. Queremos continuar inovando, mas sempre mantendo o cuidado que nossos clientes esperam de nós. Este novo visual traduz essa união entre o clássico e o novo”, afirma Sabine Martins, diretora do Grupo Geppos.



O Geppos Italiano tem novo logo em seus 35 anos de atividades Crédito: Divulgação

Está de volta

O Sindicato das Agências de Propaganda do Ceará (Sinapro) está relançando o Festpro Assis Santos, para valorizar a criatividade da publicidade no Ceará. O prêmio contará com 15 categorias, abrangendo campanhas publicitárias de TV/ Cinema, Rádio, Impressos, OHH, Design, Peças Digitais entre outras.



Inspirado no sucesso dos anos anteriores do Festpro - Prêmio Assis Santos, que celebra as grandes ideias do mercado publicitário, onde o Sinapro busca promover e reconhecer os talentos locais, estimulando a produção de campanhas que impactem positivamente a sociedade e o mercado, o prêmio será uma grande oportunidade para agências e profissionais afiliadas ao Sinapro Ceará apresentarem seus trabalhos mais criativos e inovadores.

Rudney Feital, diretor executivo, complementa: "Além de reconhecer os talentos, queremos criar um ambiente colaborativo onde as agências possam trocar experiências e aprender umas com as outras, fortalecendo nosso ecossistema."

"A criatividade é o coração da publicidade, e queremos que nossos profissionais tenham uma oportunidade de brilhar e mostrar o que o Ceará tem de melhor," afirma Evandro Colares, presidente do Sinapro Ceará. "Festpro - Prêmio Assis Santos 2024 será um marco para a nossa indústria, incentivando a excelência e a originalidade."

Destacamos as Categorias Especiais, a do Festpro Social que premiará projetos de comunicação que buscaram sensibilizar o público com temas tais como saúde, segurança pública e questões sociais, como antitabagismo e direitos humanos e dos animais. Já a Categoria Estudante contemplará VTs de até 30 segundos com tema livre criados por estudantes de publicidade, marketing e comunicação.



Inovação em gestão

O POVO promove nos dias 25 e 26 de outubro a 4ª edição da Expomarket Condomínios, na área de eventos do Shopping RioMar Fortaleza.

A feira reunirá síndicos, gestores e condôminos em busca de inovações para a gestão de condomínios, além de rodadas de negócios. Entre os patrocinadores, estão BYD, Cegás, Servnac, Atitude Serviços, My Blue, DiCasa, Grupo Viper e DCC Energy.

Serão 40 expositores; entre eles, Brisanet, Talimpo, Matrix Fitness e Terran Ambiental.

Na sexta, haverá show do sanfoneiro Waldonys; no sábado, do cantor Fabinho Varela. O evento oferece uma oportunidade tanto para capacitar profissionais e iniciantes na função de síndico quanto para facilitar negócios entre participantes e fornecedores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Sympla ou no local.

Arte no interior

O Ministério Público do Ceará, em parceria com o Museu da Fotografia, está levando arte para o interior do estado. São seis exposições culturais gratuitas nas sedes do MP de Barbalha, Crato, Icó, Juazeiro do Norte, Quixadá e Quixeramobim, e diferentes temas, como as diferenças entre o mar e o sertão, com fotografias que refletem sobre a beleza e os desafios de cada ecossistema.

O projeto apresenta ainda a história de Serra Pelada e uma jornada pelo Sertão, que destaca a resiliência dos homens e mulheres que vivem na região.

Mentes brilhantes

O Colégio 7 de Setembro sedia hoje a segunda edição do TEDx Youth no Ceará, às 18h, na sede da escola na Aldeota. Entre os palestrantes confirmados estão Nice Sales, estudante e compositora; Rutênio Florencio, CEO do Instituto Pensando Bem; Mariana Marques, jornalista, escritora e criadora de conteúdo; e Morgana Camila, publicitária, apresentadora e criadora de conteúdo.

Sonho de criança

O Beach Park participou do quadro Porta da Esperança, exibido no Programa do Silvio Santos, pelo SBT, no último domingo. A pequena Giovanna Ghiraldelli, de 8 anos, fez um pedido especial ao programa e, agora, sua esperança será realizada! Ela sonha em passar um dia inesquecível no Beach Park com a sua família.

O icônico quadro retornou ao programa em edição inédita e com um toque ainda mais especial: a realização dos sonhos de crianças. O público poderá acompanhar esse momento emocionante e ver o sorriso da pequena ao receber a notícia de que poderá aproveitar um dia repleto de diversão e magia no Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas (TripAdvisor 2024).

Clarissa Jereissati, gerente de relações públicas do Beach Park, esteve no palco do programa, acompanhada pela Turma do Parque, os personagens Maré, Finho, Fofura e Tarta, para dar a boa notícia a Giovanna. Além do parque aquático, a família também irá desfrutar de momentos de lazer e descanso em um dos resorts do destino.



A equipe do Beach Park está muito feliz em poder contribuir para a realização do sonho de Giovanna e reforça seu compromisso em proporcionar experiências inesquecíveis para todos os seus visitantes. Não perca essa história emocionante neste domingo!



Bob's e o universo de “Miraculous – As Aventuras de Ladybug e Cat Noir”



Com miniaturas exclusivas, nova campanha da rede promete conquistar o coração dos jovens fãs e criar uma experiência inesquecível



Em comemoração ao mês das crianças, o Bob’s, pioneiro no segmento de fast food no Brasil, lança uma campanha especial em parceria com a Miraculous Corp, que apresenta os personagens super-heróis de Miraculous™ – As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, a série animada que cativou milhões de jovens fãs em todo o mundo.

A campanha faz parte da estratégia da linha Bob’s Play, que desde 2023 vem criando laços com o público infantojuvenil. Com base no sucesso dos últimos lançamentos e no feedback positivo de pais, mães e crianças, a marca decidiu levar essa conexão a um novo patamar, mergulhando no universo de Miraculous.

“Queremos fazer com que a marca Bob’s cresça com esse público, criando memórias e raízes que os acompanharão ao longo da vida", explica Renata Brigatti Lange, Diretora de Marketing do Bob’s.



“Estamos animados em ver Ladybug e Cat Noir ganhando vida nos restaurantes do Bob’s, oferecendo aos fãs no Brasil uma maneira única e interativa de celebrar o Mês das Crianças”, disse Angela Cortez, VP de Licenciamento da Miraculous Corp para a América Latina e Canadá.

“A parceria com o Bob’s nos permite levar a magia de Miraculous além da tela, criando experiências inesquecíveis para crianças e suas famílias, enquanto as inspiramos a continuar sonhando e abraçando suas próprias aventuras.”



Na compra de um Combo Bob’s Play — que inclui um sanduíche ou franlitos, um suco Del Valle Kapo e batata pequena — os fãs de Ladybug e Cat Noir podem levar para casa uma miniatura de um dos quatros personagens icônicos: Ladybug, Tikki, Cat Noir ou Plagg.

Essas miniaturas são projetadas para serem facilmente fixadas em mochilas, lancheiras e outros acessórios, permitindo que as crianças mantenham seus personagens favoritos por perto o tempo todo, reforçando seu vínculo com a série e a diversão além da hora das refeições.



A campanha também inclui ativações em lojas de todo o Brasil, com embalagens temáticas e comunicação visual inspirada no mundo de Miraculous™, criando uma experiência imersiva para as crianças. Além disso, conteúdos exclusivos serão compartilhados nas redes sociais do Bob’s, potencializando o contato com o público e garantindo que o Mês das Crianças se torne uma celebração inesquecível para os fãs e suas famílias.