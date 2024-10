A Casa e a Cor da Semiótica

Foto: Gustavo Louzada Vitória (ES) - 30º Festival de Cinema de Vitória. - Atriz e poeta Elisa Lucinda, que será homenageada deste ano do festival. Foto: Gustavo Louzada

Estética é a filosofia da arte. Seu objeto de interesse é a investigação em busca da quintessência do que é belo. E isso não precisa ser codificado de forma cartesiana, afinal a tal da quinta essência é o éter, no sentido imaterial.

Baixando o powerpoint, a ciência admite quatro elementos (água, terra, fogo e ar) e o quinto elemento é o etéreo, relativo ao éter. Mas o que esse papo estranho tem a ver com a Layout? Ora pois, tudo. O nosso ofício é impregnado de estéticas e linguagens.

A CasaCor, por exemplo, é uma alegoria perfeita do que estamos falando. A CasaCor Ceará, inclusive, foi aberta esta semana. Local melhor, impossível, a telúrica Praia de Iracema. Pois bem, o evento de Neuma Figueirêdo é uma expedição que provoca uma busca da compreensão da estética.

Os espaços da CasaCor são leituras únicas de arquitetos, designers e artistas sobre a vida privada. Ensaios e artigos em forma de uma harmonia (ou não) de formas, cores, texturas e objetos.

A relação entre o traço e o olhar. Pensando bem, isso é a poção mágica que forja o elixir dos profissionais de publicidade, marketing e comunicação.

A CasaCor é uma peça de comunicação feita para o experienciar. Nós percorremos seus textos, tateamos suas direções de arte. Cada detalhe tem um conceito, uma releitura.

Cada adereço tem um ativismo cívico ou uma vaga despretensão. A CasaCor é semiótica na veia, mas ela é pra ser traduzida através de nosso repertório cultural, repertório profissional, de vida, daí, cada um de nós vivencia de forma única seu próprio evento.

Mulher bárbara

A atriz, cantora, escritora e poetisa, Elisa Lucinda, será a grande atração da segunda edição do Bárbaras, evento organizado pelo O POVO, que debate e homenageia mulheres que transformam e resistem. Com sua sensibilidade e performance poética, falará sobre diversidade, representatividade e cultura, no dia 11 de novembro, no Gran Marquise.

Vitória (ES) - 30º Festival de Cinema de Vitória. - Atriz e poeta Elisa Lucinda, que será homenageada deste ano do festival. Foto: Gustavo Louzada Crédito: Gustavo Louzada

Lugar de encontro

A EBMQUINTTO, a Criativo Gato Preto e o marketing do RioMar Fortaleza assinam a campanha de comemoração dos 10 anos do shopping. "O melhor lugar é te encontrar" destaca a ligação entre o shopping e os fortalezenses. "Mostramos que nos tornamos parte do cotidiano de muitos", afirma Michele Ribeiro, gerente de Marketing do shopping.

Escolha óbvia

A Bando lançou a nova campanha do Unichristus, inspirada no excelente resultado no Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, que coloca a instituição no primeiro lugar entre as universidades particulares do Ceará. "Faça a escolha óbvia" é o conceito, desenvolvido pela Bando, que sintetiza o protagonismo da Unichristus.

Nova campanha da Unichristus realizada pela Bando Crédito: Divulgação/Bando Propaganda

O melhor presente

A CasaCor 2024 abre hoje suas portas para o público em um novo espaço, de 6 mil metros quadrados de área construída, na Praia de Iracema. Com o tema "De presente, o agora", a mostra pretende redescobrir a boemia e vitalidade do bairro que é a cara de Fortaleza. O POVO está representado no espaço Casa O POVO, assinado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto. As características da sede do jornal, na avenida Aguanambi, foram transportadas para o hall de entrada do espaço. Saiba mais na Layout no O POVO

13 metros de bolo

O shopping Benfica, do empresário João Soares Neto, sopra suas 25 velinhas. Para comemorar, a agência Agvox lançou uma nova campanha, que vem acompanhada de uma série de ações para reforçar a parceria com o público. Uma delas é a escultura de balão com 13 metros de altura em formato de bolo de aniversário, assinada pelo artista Costa Brazil.