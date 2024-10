ABAP promove Roadshow Nordeste

Foto: Arquivo Pessoal Eduardo Câmara. Diretor da Ágil Comunicação e presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade do Ceará (ABAP-CE)

A Abap – Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário – dá mais um passo em sua missão de fortalecer o mercado publicitário brasileiro com o Roadshow ABAP no Nordeste, o segundo webinário da iniciativa.

O evento online, que acontece no dia 04 de novembro, às 10h, reunirá os principais nomes da comunicação e publicidade da região, com a participação especial da presidente da ABAP Nacional, Marcia Esteves, CEO da Lew’LaraTBWA.



Participarão do evento:

Americo Neto, Presidente da Abap-BA e CEO da ViaMida;

Marcela Neves, Presidente da Abap-PE e Diretora de Operações da Martalima;

Eduardo Castro Alves Câmara, Presidente da Abap-CE e Diretor da Ágil Comunicação;

Gustavo Moreno, Presidente da Abap-AL e sócio da Labox Comunicação Estratégica.



O encontro, aberto a Associadas Abap e não associadas, visa promover o debate sobre os desafios e as oportunidades do mercado publicitário no Nordeste, além de fortalecer a integração entre os profissionais da região.



É um dos compromissos da Abap o fortalecimento e a integração do mercado publicitário no país. Por isso, se posiciona como um novo espaço de articulação coletiva do ecossistema do setor.



“É uma oportunidade para fortalecermos os laços, trocarmos ideias e juntos construirmos um futuro ainda mais promissor para o nosso setor, respeitando e celebrando a diversidade e criatividade de cada região do nosso país”, diz Marcia Esteves.



A primeira edição

Em outubro, a entidade realizou o primeiro movimento do Roadshow, direcionado para as agências do Sul do país.

Dentre os temas abordados, pode-se destacar a realização de webinars de conteúdos relevantes sobre o mercado para informação, parcerias institucionais para capacitação de profissionais, benefícios exclusivos para as associadas ABAP e o monitoramento de projetos de lei por Advocacy.

Saiba como participar gratuitamente, clicando aqui.