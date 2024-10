Vossa majestade, a realidade

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-10-2024: Bandeira do PT tremulando na comemoração da virória de Evandro Leitão do Partido dos Trabalhadores (PT) que foi eleito prefeito de Fortaleza. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Acabamos de sair de uma acirrada eleição pela Prefeitura de Fortaleza. Colorações ideológicas à parte, o marketing das campanhas nos sequestrou a uma necessária reflexão: afinal, qual é a estratégia certa para vencer um pleito? O tempo de televisão ainda define preferências? Qual é o real efeito das redes sociais? É estratégica a utilização de ferramentas lúdicas para fisgar o eleitor?

Algumas repostas são óbvias, outras nem tanto. Pacífica é a conclusão de que o índice de rejeição é o fator mais importante na hora que o cidadão encontra-se frente a frente com a urna.

As campanhas seguiram o script estratégico de seus marqueteiros. Leitão se apoiou nas lideranças que o apoiaram, com destaque para Lula e Camilo. André apostou na linguagem jovem, com foco na renovação da política. Capitão Wagner se concentrou na temática da "segurança" e o atual prefeito Sarto rejuvenesceu o seu discurso e fez a mais arriscada das apostas, mudar o recall de um político tradicional para um gestor rejuvenescido, dançante e utilizando os clássicos óculos Juliete, o sucesso e o meme da temporada.

O que falar de estratégias tão distintas? Com a palavra, vossas majestades, as urnas. Evandro chegou ao final, nos ombros de quem o indicou. André virou uma febre entre os jovens e outros aficionados das redes sociais.

Wagner não emplacou seus discursos. Sarto nadou em vão na piscina de bolinhas. De resto, Evandro e André também empataram no quesito comunicação. Duas campanhas distintas nos discursos e, ao mesmo tempo, semelhantes nas apostas de gerar rejeição ao oponente.

Saúde com amor

A Advance lançou sua nova campanha para a Pague Menos. Com o slogan "mais saúde e mais de meio milhão em prêmios", a ação segue o novo conceito da marca "levar saúde com amor para todo brasileiro". Conta com comercial de TV, de veiculação nacional, produzido pela Santeria e Lucha Libre, além de peças de rádio, busdoor, outdoor e mobiliário urbano.

Criando valor

A Cimento Apodi lançou ontem a sua Universidade Corporativa. A Uniapodi oferecerá programas presenciais e à distância, com um amplo portfólio de oportunidades de desenvolvimento que vão além das capacitações técnicas, abrangendo também áreas fundamentais como competências comportamentais, liderança e sustentabilidade.

Presente na casa

A Fina Casa Revestimentos se inspirou no tema da CasaCor 2024 "De Presente, o Agora" para criar o espaço "De Presente Fina Casa". Em 77 m², com sala de estar, jantar e cozinha, a arquiteta e urbanista Emanuelle Brito reforça o conceito de biofilia, que conecta ambiente e natureza, com um convite à reflexão sobre o valor do presente.

No projeto, o minimalismo e o orgânico dançam juntos para proporcionar uma experiência de bem-estar.

Cada elemento do projeto foi cuidadosamente pensado para despertar os sentidos. Os materiais, com texturas naturais, convidam o público a explorar uma nova dimensão de conforto e sofisticação.

O revestimento em pedras naturais arredondadas no piso e nas paredes embelezam e também reforçam a conexão entre ambiente e natureza de maneira sutil, porém envolvente.

O mobiliário orgânico, cercado por jardins internos, transforma o espaço em um refúgio intimista e acolhedor, ideal para momentos de relaxamento e introspecção.

O teto em madeira com suas linhas suaves e onduladas é realçado por uma iluminação quente e indireta, projetada para envolver o ambiente em uma aura de tranquilidade e conforto.



"De Presente, Fina Casa", espaço da Fina Casa Revestimentos na CasaCor Ceará Crédito: Victor Eleuterio

Campeão de audiência

O POVO fez história no domingo durante a live de apuração do segundo turno das eleições municipais de Fortaleza. A transmissão alcançou um pico de 48.565 espectadores simultâneos no YouTube e somou 473 mil visualizações.

Este resultado representa o primeiro lugar em audiência no Norte e Nordeste e o terceiro lugar entre todos os veículos de comunicação do Brasil. Uma vitória da credibilidade e do jornalismo digital de qualidade, que gera engajamento com conteúdo confiável, dinâmico e em tempo real.

Ambiente intimista

A JZ Arquitetura assina a nova identidade do Moleskine, do Grupo Host, que passa a se chamar Moleska. Com o rebranding, criado por Juliana Hissa e Zaíra Mendesque, o Moleska mantém sua proposta de unir alta gastronomia, coquetelaria e musicalidade em seu ambiente intimista e mais proximidade com os clientes.

Mais novidades sobre esse rebranding do primeiro gastrobar do Brasil serão divulgadas em um evento de lançamento em novembro, também na CasaCor Ceará, que sediará uma série de ações ao longo da Mostra.



Moleskine muda de nome e passa a ser Moleska Crédito: Divulgação

Outubro Rosa

A Acesso Comunicação e a Unimed Fortaleza, em parceria com a Casa Vida, entraram em campo com o Fortaleza e o Ceará para conscientizar sobre o câncer de mama.

Os jogadores do Fortaleza e o goleiro do Ceará entraram em campo com uniformes customizados, sem seus respectivos escudos no peito, substituídos por uma costura simbólica remetendo à cicatriz.

Os jogadores de ambas as equipes entraram em campo com uma faixa com a seguinte mensagem: "Previna-se. Realize o autoexame e faça mamografia regularmente", alertando torcedores e espectadores sobre o autocuidado e a prevenção.

“A iniciativa da Unimed Fortaleza no último sábado simbolizou união e força na superação do câncer de mama, abraçando a causa das mulheres que enfrentaram a mastectomia. A ausência dos escudos tradicionais foi uma mensagem poderosa para sensibilizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do apoio emocional. Ver os dois principais clubes rivais unidos por essa causa reforça a empatia e a solidariedade, mostrando que, quando o assunto é saúde, todos jogam juntos. É um convite para que a sociedade se engaje na prevenção e no apoio ao tratamento do câncer de mama. Afinal, cuidar das pessoas é a nossa missão”, afirma Maria Tereza Ramos, gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Fortaleza.



Campanha da Unimed gera conscientização utilizando os uniforme do Ceará e do Fortaleza Crédito: Matheus Amorim

Melhores práticas



A M7 Investimentos, escritório cearense sediado em Fortaleza, foi contemplada com o Selo de Governança e Integridade da XP, que reconhece as assessorias de investimento que adotam as melhores práticas de governança corporativa e Compliance. O resultado foi anunciado na última quinta-feira (24).

Para obter a certificação, os escritórios precisam cumprir uma série de requisitos, que incluem a adoção de processos internos sólidos de governança, comprometimento com a transparência nas relações com clientes e colaboradores, e práticas de integridade alinhadas aos princípios éticos da XP.

Além disso, é necessária a implementação de um sistema contínuo de monitoramento e aprimoramento das práticas de compliance, garantindo a adequação às normativas e o fortalecimento da confiança com o mercado e com os clientes.

"Essa chancela da XP é resultado dos esforços contínuos de todo o time e mostra que o trabalho que fazemos é pautado pela ética e competência, com o objetivo de garantir um atendimento de qualidade aos nossos clientes, parceiros e um ambiente interno harmônico e construtivo aos nossos colaboradores,” destaca Daniel Demétrio, sócio-fundador da M7 Soluções Financeiras.



Thaynara OG na Unifametro

A influenciadora digital, apresentadora e atriz Thaynara OG será a responsável por abrir o Conexão 2024, evento desenvolvido pelo Centro Universitário Fametro (Unifametro), em Fortaleza.

A palestra, que acontecerá no dia 5 de novembro, marca o início da programação do evento, que se estende até o dia 08.

Com o tema “Autenticidade e impacto: o poder da influência na educação e sociedade”, a palestrante trará ao público sua experiência e conhecimento sobre como o ensino e o digital podem ser utilizados para impactar positivamente.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, Thaynara OG promete envolver os participantes, compartilhando insights sobre sua trajetória de sucesso no mundo digital.

Formada em Direito, a influenciadora abordará como a educação foi essencial em sua formação e como ela continua a moldar sua atuação como uma das vozes mais influentes do cenário de mídia digital no Brasil.

O Conexão 2024 da Unifametro é reconhecido por reunir estudantes, profissionais e especialistas de diversas áreas para discutir temas que combinam inovação, tecnologia e desenvolvimento humano, sempre com foco na formação acadêmica e profissional.

“Estamos muito entusiasmados em contar com a Thaynara OG na abertura do Conexão 2024. Sua presença é parte do nosso compromisso em promover debates que ultrapassam o conhecimento técnico e acadêmico, explorando como a educação e a comunicação podem ser forças transformadoras na sociedade.

Queremos que nossos alunos se inspirem não apenas a aprender, mas a utilizar esse aprendizado para causar um impacto real e positivo no mundo ao seu redor”, ressalta Ana Cristina Holanda, diretora-executiva da Unifametro.

Com uma personalidade carismática e uma carreira que inclui projetos sociais de destaque, como o "São João da Thay", Thaynara OG se destaca pela atuação no universo digital e também pelo seu compromisso com a valorização da cultura e da educação.

A participação no Conexão 2024 tem o objetivo de inspirar os estudantes a usarem suas habilidades e conhecimento para se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, destacando a importância de uma formação para transformar suas realidades.

Durante os quatro dias de evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a uma série de palestras, workshops, mesas-redondas e outras atividades voltadas para a troca de conhecimento e networking. Confira a programação completa aqui.