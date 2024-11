Não faço nada sem alegria

Foto: Amazon Prime Video/Divulgação Marshall Mcluhan interage com Woody Allen em "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa"

O título desse texto é de autoria de Michel de Montaigne, filósofo francês do século XVI. O aforismo do pensador podia, tranquilamente, ser adotado como um título de uma campanha de um parque aquático ou de um condomínio cercado de um bosque de ipês amarelos.

A filosofia, como todos os ramos do conhecimento, tem a função de propagar ideias e conceitos, tendo assim o mesmo DNA da nossa querida publicidade, ou propaganda, como queiram.

Assim, quando surge um "não basta ser pai, tem que participar", a publicidade e o marketing se apresentam com traços genéticos da filosofia. Pensando bem, desde Sócrates, o grego e não o corinthiano, professamos a ideia de que somos cidadãos do mundo.

Somente séculos depois, McLuhan (lembram dele?) veio com o conceito de "aldeia global". Se aproximarmos os 24 séculos que separam Sócrates do pensador canadense, veremos a linha que une a filosofia, a teoria da comunicação e desemboca na publicidade.

Parece que estou complicando o meio de campo, mas vamos refletir juntos: imagine utilizar como base o título desse texto e associar com o slogan de uma rede de supermercado, "lugar de gente feliz"? A associação é subliminar, sim, mas é claro que a linha é a mesma.

Aliás, me lembrei do genial Samba da Benção, de Baden Powel com letra de Vinícius de Moraes: "fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada..."

Parodiando o poetinha, podemos afirmar que fazer publicidade não é contar piada, uma boa peça provoca sensações e reflexões sobre uma marca e um produto e é nesse momento que as águas da propaganda e do marketing se encontram com as águas da filosofia e formam uma pororoca de ideias.

Imperdível

O Center Um, primeiro shopping de Fortaleza, celebra seus 50 anos. Para contar essa história, será exibido neste sábado, no cinema do Iguatemi, às 10h, um documento precioso sobre a propaganda de varejo no Ceará com participações do naipe de Assis Vieira, Guto Benevides, Beatriz Diógenes, José Hissa e Mino. A direção é de José Flavio Nogueira e produção de Jonathan Machado.

Paixão literária

Na próxima terça-feira, dia 12, a partir das 19h, a Fundação Demócrito Rocha apresenta, nos jardins do jornal O POVO, o I Prêmio Literário Demócrito Rocha, evento que vai premiar as vozes promissoras da literatura cearense, celebrando o talento dos autores contemporâneos, com a presença de escritores, jurados e convidados especiais.

Papai Noel chegou

A Coca-Cola promove amanhã, sábado, domingo e segunda, sua Caravana de Natal pelas ruas de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape. Produzido pela agência Dot, o evento conta com a presença de Papai Noel em caminhões iluminados, que partirão da Cidade dos Funcionários e percorrerão diversos outros bairros das três cidades.

“As caravanas de Natal da Coca-Cola tiveram recorde de público em 2023, e esse ano esperamos contagiar cada vez mais pessoas com esse espetáculo que já virou uma tradição natalina. Ficamos emocionados e orgulhosos por proporcionar esse momento de alegria genuína num público tão diverso, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos. Contribuir com a construção de memórias felizes de milhares de brasileiros e brasileiras é o verdadeiro sentido do Natal e as caravanas fazem parte disso, pois despertam o espírito natalino e o Papai Noel que existe em cada um de nós”, destaca Natasha Castro, gerente de marketing e experiência e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.

Somente no Nordeste, os caminhões iluminados que transportam o bom velhinho vão rodar os nove estados, passando por 26 cidades, com 29 apresentações que vão encantar milhares de pessoas em capitais e alguns municípios das regiões metropolitanas e interior, emocionando e encantando o público ao longo dos 6 mil quilômetros que estarão percorrendo dentro de três meses.

Ao todo, os desfiles natalinos liderados pela Solar devem contar com 7 caravanas simultâneas, passando por 50 cidades em 15 estados brasileiros, somando mais de 8 mil km rodados. Os caminhões farão paradas em shoppings, pontos de venda e pontos turísticos durante 35 dias, com início no dia 27 de outubro, no Crato (CE) e devem finalizar no dia 22 de dezembro, em Natal (RN).

Acompanhe o trajeto

Fortaleza (08/11): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa pelo Supermercado Cometa Julio Lima, com paradas no Centro Formação Olímpico (CFO) e no Super do Povo Parque Dois Irmãos, finalizando no Mix Mateus José Walter.

Fortaleza (09/11): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa pelo Cometa Jovita Feitosa, Assaí Presidente Kennedy, Parque Rachel de Queiroz, Êxito Jurema, finalizando no Mix Mateus Jurema.

Fortaleza (10/11): a partir das 17h30, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa pelo Shopping Iguatemi Bosque, com parada na Praça Portugal, finalizando na Estátua de Iracema.

Maracanaú/Maranguape (11/11): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai da Fábrica da Solar Coca-Cola e faz paradas na Praça da Estação Maracanaú, no Supermercado Anali, no Compre Certo Maranguape e finalizam na Praça Maranguape.

Mais que Bárbaras

A segunda edição do Bárbaras acontece na próxima segunda-feira no Hotel Gran Marquise. O evento reunirá personalidades do mundo acadêmico, das artes, da mídia, da política, das organizações sociais e líderes de diferentes raças, cores, gêneros e pensamentos para celebrar a diversidade.

Organizado pelo O POVO, o evento apresentará o painel "A mulher e o mercado de trabalho" e uma palestra com a atriz e poetisa Elisa Lucinda. Cinco personalidades serão homenageadas com o Troféu Bárbaras.

Confira a programação

14h: Credenciamento

14h30: Início do evento

14h30: Painel "A mulher e o mercado de trabalho"

Moderadora:

Carol Kossling, Jornalista

Painelistas:

Eliziane Alencar, Publicitária

Irvina Sampaio, Psicanalista, psicóloga e professora universitária

Jacky Queiroz, Embaixadora do Movimento Plus Size do Ceará

16h10: Homenageadas: Adísia Sá, Tarsila Sousa, Izolda Cela, Socorro França e Daciane Barreto

16h35: Palestra Elisa Lucinda

18h: Encerramento e Coquetel

Novo líder multidisciplinar



Edward de Oliveira é o novo Head de Marketing da Hostweb. O profissional chega à empresa de Data Center com o desafio de implementar estratégias de Growth, que incluem CRM, Inside Sales e geração de demanda. Edward vai liderar equipes multidisciplinares, mantendo um equilíbrio entre gestão estratégica e execução tática.



Titela com a Solar

A Solar Móveis e Eletros, empresa reconhecida por sua forte ligação com a cultura cearense e comunicação irreverente, anunciou o humorista Titela como seu novo garoto-propaganda. A escolha faz parte da estratégia da marca de reforçar sua identidade regional e estreitar o relacionamento com o público local.

De acordo com Tiago Ávila, coordenador de marketing da Solar, a decisão de trazer Titela para a campanha reflete o compromisso da empresa com a valorização da cultura cearense e a busca por uma comunicação que tenha conexão com a clientela.

“O Titela representa de forma autêntica o humor e a alegria do povo cearense, valores que também fazem parte da essência da Solar. Essa parceria é uma forma de nos aproximarmos ainda mais das famílias cearenses”, afirmou Ávila.

O humorista estará como garoto-propaganda nas peças publicitárias da campanha de Black Friday deste mês de novembro. Segundo Tiago, a expectativa é que a colaboração impulsione o engajamento e reforce a presença da marca nos lares do estado. “Estamos confiantes de que essa iniciativa trará resultados positivos, tornando nossa comunicação ainda mais próxima e impactante”, acrescentou.

A nova campanha reforça o posicionamento da Solar Móveis e Eletros como uma empresa que valoriza suas raízes e busca oferecer aos clientes uma experiência que vai além da compra, celebrando a cultura e a identidade local.

Rebeca contra a fome

Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil, faz uma reflexão importante em novo comercial da Campanha Contra o Desperdício Alimentar, criada pelo Instituto Pacto Contra a Fome.

O filme, desenvolvido em parceria com a agência Africa Creative, traz luz ao debate sobre o tema e a urgente necessidade do combate ao desperdício em todas as esferas: "Do campo à mesa, um terço dos alimentos produzidos são desperdiçados. Por isso, a boca que mais come, é a boca do lixo. Lugar de comida é no prato [...] Juntos, podemos acabar com a fome no Brasil. Faça parte deste Pacto”

A campanha veiculada na TV aberta também tem ativações OOH espalhadas pelo país. De acordo com dados do IBGE, o Brasil registrou, em 2023, 64 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, sendo 8,7 milhões em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, fome.

Assista o filme aqui.