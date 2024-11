A pirâmide invertida dos prateados

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 04.11.2024: Amor entre Idosos. Relacionamento romanticos na terceira idade, Alice e Marta. (Foto: Aurélio Alves/UNESCO)

Durante décadas, a publicidade e o marketing consideraram a juventude como principal imã de atração em qualquer estratégia de comunicação. Isso era tão levado a sério que, mesmo sendo um produto dirigido a um público mais adulto, a idolatria à jovialidade estava lá, presente.

Exemplo, um imóvel de luxo, com casais jovens que não teriam, salvo se fossem herdeiros, condições financeiras de possuir um bem de alguns milhões de reais. Mas isso mudou, e rapidamente.

O Brasil, com o envelhecimento da população e a taxa de natalidade em declínio, está se tornando, mercadologicamente falando, protagonista na chamada economia prateada.

Segundo a OMS, em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Ocorre que, apesar de caminharmos para uma economia sênior, a comunicação ainda não se ateve efetiva no diálogo entre produtos/marcas e cliente.

Quase como um negacionismo geracional, que impõe uma ditadura de uma forma "jovem" de abordagem. O pior é que existem negacionistas na publicidade e no marketing. Esquecem, por exemplo, que as pessoas 60 respondem por 20% do consumo nacional, isso sem levar em consideração que aqui não inclui o percentual relativo aos seus dependentes.

Dados e argumentos não faltam. Talvez o problema esteja na própria armadilha do culto à juventude associado à ideia de saúde e vigor. Na idade média, o homem tinha expectativa de vida em torno dos 40 anos.

Décadas atrás, uma mulher de 30 anos era balzaquiana. Hoje, mulheres são mães com mais de 55 anos e homens de 70 participam de triatlos. Muita coisa mudou, que tal pensar nisso, que tal envelhecer?

Black saúde

A Advance lançou a nova campanha nacional da Pague Menos e Extrafarma para a Black Friday, que acontece no próximo dia 29 de novembro. Estrelada pela atriz Regina Casé, apresenta o slogan "A Black da saúde invadiu o Brasil". A ação conta com comercial de TV, anúncios de rádio e peças para o meio digital e out of home.

Novas ideias

A FB Ideias anuncia a chegada de dois novos clientes do Grupo Vignoli, a Viggi e a Natural Leve, do segmento alimentício, um novo setor para a agência criativa. Atualmente, a FB Ideias atende o Farias Brito, o Centro Universitário Farias Brito, a Fundação do Rim, a Academia Cearense de Letras e a GBex, do setor de cargas.

Sotaque cearense

A Bando assina a identidade visual da nova campanha da Solar Móveis e Eletros, que apresenta o humorista Titela como novo garoto propaganda. O objetivo da campanha é reforçar a identidade regional da marca e valorizar a cultura cearense. "Titela representa o humor e a alegria do povo cearense", afirma Tiago Ávila, coordenador de marketing da Solar.

Estreia dupla

A agencia View 360 lança sua primeira campanha para o Banco do Nordeste, depois de ser anunciada como uma das ganhadoras, junto com a EBMQUINTTO, da concorrência realizada pela instituição, no início do ano. Além de marcar sua estreia como agencia oficial do BNB, a campanha traz outra novidade, a presença da cantora Simone Mendes e da manicure cearense Beatriz Taline, cliente real do Crediamigo, tema desta nova campanha. "Simone Mendes personifica a força, o espírito aguerrido e a autenticidade do empreendedor nordestino", afirma Fred Salles, CEO da View 360.

Simone Mendes estreia a nova campanha do BNB, a primeira realizada pela agência View 360 Crédito: Divulgação/View 360

Com o pé direito

A jornalista Verônica Melo está lançando a Metta Comunicação Corporativa. A nova empresa atuará com serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, produção de conteúdo, comunicação interna, gerenciamento de redes sociais, entre outros. Já na estreia está atendendo a Cajuína São Geraldo, Mêntore Bank e Shalon, entre outros.