Reaja Mulher, marketing de experiência para o público feminino

Foto: Divulgação/Iza Coutinho Reaja Mulher se consolida evento como referência em marketing de experiência para o público feminino

Na última terça-feira (12), no Vasto Restaurante, Fortaleza foi palco da 2ª edição do Reaja Mulher, idealizado e promovido por Janaína Oliveira e Mari Nascimento por meio da JM Co..

A iniciativa, que atraiu cerca de 100 mulheres, destacou-se pela ambientação sofisticada, brindada com espumantes D'Origem, e uma programação que envolveu as participantes em uma experiência de fortalecimento pessoal e profissional.

Foto: Divulgação / Iza Coutinho Momento musical do evento Reaja Mulher

Mari Nascimento, jornalista especializada em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais, sócia-fundadora da FeMMari Comunicação Infinita e também sócia da JM Co., traz ao evento sua ampla experiência em comunicação estratégica, acumulada em grandes agências e órgãos públicos do Ceará. Recentemente, assinou a campanha Cearensidade da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), estrelada pelo cantor e humorista Falcão, que reforçou a valorização das marcas locais. Com quase 15 anos de atuação, Mari é conhecida por seu trabalho como consultora empresarial e palestrante, além de sua expertise em comunicação corporativa, relações públicas e gestão de eventos.

Já Janaína Oliveira, empresária e referência no varejo, atuou como diretora de Marketing e Relacionamento da Acesu e possui uma trajetória sólida em trade marketing no setor varejista. Sua expertise trouxe ao Reaja Mulher uma abordagem única, integrando estratégias de marca que potencializam o impacto de cada edição do evento. Janaína também é sócia da JM Co. e idealizadora do Reaja Mulher, projeto que visa fortalecer e inspirar mulheres em suas jornadas de empreendedorismo.

A programação do evento incluiu palestras de nomes como Andrea Chaves, psicóloga e escritora, que abordou o tema “Emoção a Serviço da Vida”; Irlandia Pinheiro, empresária supermercadista, com o tema “Força, foco e gestão: histórias de fé e superação”; Diana Gondim, advogada e conciliadora, que discutiu “Liderança Familiar: gerindo conflitos com feminilidade”; e Luísa Guerra, mentora de mulheres, que trouxe um testemunho pessoal sobre o papel da fé em sua trajetória. As palestras foram complementadas pela presença das embaixadoras do Reaja Mulher, um grupo de oito mulheres inspiradoras – Chis Estrela, Sheila Souza, Nayanne Nogueira, Letícia Ribeiro, Alexia Brito, Mariana Sasso, Camilla Neves e Patrícia Pinheiro – que representam o espírito do evento e incentivam outras mulheres a explorarem seu potencial.

“O Reaja Mulher é pensado para criar uma experiência memorável, onde propósito e fé se unem ao empreendedorismo feminino, oferecendo a cada participante um ambiente para aprender, crescer e se conectar”, comenta Janaína Oliveira. “A nossa missão é proporcionar momentos transformadores e fortalecer a união feminina, essencial para o mercado atual e para o desenvolvimento de novas líderes”, acrescenta Mari Nascimento.

Toda a comunicação on e off, assim como a divulgação do evento, foram assinadas pela FeMMari Comunicação Infinita, reforçando a proposta de entregar uma experiência integrada e de impacto para o público.

Com o apoio de marcas como Indaiá, Tijuca Alimentos, Costa Mendes, Maratá, Larbos, D'Origem, Sabor & Vida e Frutas Lessa, o Reaja Mulher consolida-se como uma ação de marketing que explora o fortalecimento de marca e o impacto social, promovendo um espaço de troca e desenvolvimento para mulheres que almejam construir uma trajetória de protagonismo e sucesso.