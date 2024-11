A ideia é uma mulher

Foto: Comercial O Primeiro Sutiã Cena do comercial O Primeiro Sutiã, de Washington Olivetto

Uma mulher linda, livre, numa praia. É assim que personalizo a ideia. Uma espécie de Teresa da Praia, clássico de Tom Jobim e Billy Blanco, magistralmente interpretada por Dick Farney e Lúcio Alves.

Na letra da canção, a descrição de uma moça fluída que não pertence a ninguém, mas habita o imaginário de quem a admira. A ideia é assim, desfila entre as mentes de quem pensa possuí-la.

As ideias são seres com vida própria. Nós, publicitários, as amamos de forma platônica e damos formas em versões tão únicas que parecem ser originais, mas nenhuma ideia é completamente original.

A ideia é a base de qualquer mensagem ou estratégia. A ideia é o ponto de partida do posicionamento de um produto ou de uma marca. Falando assim, surge um sentimento de obviedade no ar, mas não.

As versões e as lentes que usamos para mostrá-las é que formam as verdadeiras e geniais ideias. Mais ou menos como manipular conceitos, conectá-los e transformá-los numa linguagem original.

Não é raro vermos isso entre arquitetos e decoradores. Eles misturam estilos, em busca de suas assinaturas estéticas e, pasmem, alguns conseguem, mas, refletindo em forma de texto, podemos concluir que é nesse manuseio de referências que encontramos o cálix sagrado de nossa profissão. Olivetto bebia da música, do cinema e transformava suas peças em clássicos eternos.

O que falar da cena do primeiro sutiã inspirada nos filmes de Sergio Leone? Ideias são assim, uma forma única de fazer caipirinha, tão exclusiva que parece que ela, a ideia, é original.

Feitiço dourado

O Grupo Turatti conquistou 20 medalhas, entre ouro, prata e bronze, em dois concursos internacionais de cerveja, na Bélgica e na Bahia, esta semana. Sua marca Feitiçaria Noturna foi eleita a melhor do mundo no Brazilian Beer Awards, em Alagoinhas (BA), desbancando concorrentes de 34 países.

Em Bruxelas, a Feitiçaria Noturna foi eleita a Melhor Cerveja Brasileira do concurso.

A Turatti também conquistou um total de 18 medalhas no BBA. Entre os destaques, a Premium Lager que recebeu medalha de ouro e a Feitiçaria Noturna que levou o ouro como Best Of Show (Melhor Cerveja do Concurso), enquanto a Turatti Gueuze garantiu a prata como a segunda Best Of Show (Melhor Cerveja do Concurso).

Reconhecido como o maior concurso internacional de cervejas da América Latina, o BBA avaliou mais de 1.060 amostras de 34 países, com a Feitiçaria Noturna se consolidando como um verdadeiro ícone.Essas conquistas reforçam o protagonismo da Turatti no cenário cervejeiro internacional, consolidando sua excelência e inovação.

“Essa quantidade de medalhas é surpreendente e estamos super felizes. A nossa Premium Lager que é líder em vendas e a Feitiçaria Noturna estão fazendo história e já acumulam diversas premiações. A Feiticeira com receita única e excelência na fabricação, encantou os jurados do Brussels Beer Challenge, conhecidos por seu altíssimo nível técnico. Além disso, ser avaliada por júris especializados de 12 países no BBA, que rigorosamente selecionam as melhores cervejas do mundo, é motivo de muito orgulho para todos nós”, ressalta Lissandro Turatti, CEO do Grupo Turatti.

Cerveja Feitiçaria Noturna, do grupo Turatti, foi eleita a melhor cerveja do mundo em concurso internacional, realizado na Bahia Crédito: Divulgação

Medalhas conquistadas no Brazilian Beer Awards 2024

Prêmios Especiais Melhor Cerveja Best of Show: Feitiçaria Noturna

Segunda Melhor Cervejaria do País: Cervejaria Turatti

Segunda Melhor Cerveja Best of Show: Turatti GueuzeCervejaria Turatti

Ouro: Premium Lager - American Lager/Cream Ale

Ouro: Turatti Weizen - South German Style Hefeweizen

Ouro: Turatti Gueuze - Belgian Style Gueuze Lambic

Ouro: Turatti Bock - Traditional German Style Bock

Ouro: Feitiçaria Noturna - Field Beer Prata: Noite Apimentada - Chili Pepper Beer

Bronze: Turatti Lambic - Belgian Style Lambic Bronze: Turatti Mixed Brett - Mixed Culture Brett BeerCervejaria 5 Elementos

Bronze: Abyssal - Imperial Stout Bronze: Guava Cheesecake - Experimental Beer

Bronze: Reserve 2024 - Herb and Spice Beer

Bronze: Coffee & Pancake - Specialty Beer

Prata: Coconut & Pancake - Specialty Beer

Prata: Salted Caramel 5 Elementos/MinduBier - Dessert Stout/Pastry Stout

Prata: Abyssal Coconut - Field BeerMedalhas conquistadas no Brussels Beer Challenge 2024

Ouro: Feitiçaria Noturna - categoria Field Beer

Ouro: Feitiçaria Noturna - melhor Cerveja Brasileira do concurso.

New Client

A Impulsione Comunicação ganhou a conta da TreeHouse, creche com ensino bilingue de Fortaleza. O objetivo da empresa é amplificar a visibilidade de seus projetos e se consolidar como referência em educação bilingue. A TreeHouse foi fundada em 2016 e é dirigida pela psicóloga Barbara Porro e pela pedagoga e advogada Mariana Barros.

For-Gru

A Wegence está ampliando suas operações, com a abertura de um novo escritório em São Paulo, no bairro do Itaim Bib. Fundada há seis anos por Eduardo Nobre e Luciano Vithor, a agência atua hoje em Fortaleza com clientes de todo o Norte e Nordeste. "Obrigado a todos os que nos acompanharam até aqui. Isso é só o começo. Vem muito mais por aí", afirma Eduardo.

Sândalo e Tuberosa

A Natura e a agência Ioiô estão inaugurando no shopping Iguatemi Bosque uma ativação para o lançamento da fragrância Essencial Sentir. A partir de hoje e até 24 de novembro os clientes podem aproveitar o espaço para tirar fotos, experimentar amostras e concorrer a um perfume realizando uma dinâmica especial.

Com o mote "E se o inesperado te convidar para um encontro?", a nova fragrância combina os aromas da árvore Sândalo e da flor Tuberosa, popularmente conhecida como Vara de São José.

Espaço especial da Natura no Shopping Iguatemi Bosque para o lançamento da nova fragrância Essencial Sentir Crédito: Divulgação

Experiência premiada

A Brisanet ganhou pelo segundo ano consecutivo a certificação do Experience Awards, evento promovido pela SoluCX que reconhecer marcas referência em experiência do cliente no Brasil. A Brisanet ganhou na categoria Internet Banda Larga.

Pós-varejo

O Pós-NRF Temprano 2025 já tem data para acontecer. Será no dia 28 de janeiro do próximo ano, em comemoração ao Dia do Publicitário, que é em 1º de fevereiro.

Em 2024, foi casa cheia. Mais de 300 pessoas, profissionais de diversas áreas, puderam ficar por dentro do que de melhor aconteceu na maior e mais importante feira de varejo do mundo, a NRF, que acontece anualmente em Nova Iorque. Pádua Sampaio, diretor da Temprano, irá mais uma vez ao evento nos Estados Unidos e promete voltar com mais novidades.

O encontro em Fortaleza, que acontecerá no auditório do BS Design, contará ainda com a experiência e conhecimento de grandes profissionais do mercado, que lançarão luz sobre os insights, trazendo-os para o contexto da nossa região.