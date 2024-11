A questão de bea

Foto: FÁBIO LIMA Evento do Unicef reuniu 88 jovens de 44 cidades cearenses

Um dia, no meio de um acalorado debate no café da manhã, minha filha Beatriz soltou: "Pai, isso funcionava na sua época, hoje não funciona mais".

Impactado com a sentença, respirei fundo e disse: "Bea, estamos conversando aqui agora. Eu falo e você responde. Estamos vivos, sendo assim, quem é o dono desta época a qual vivemos? Esta época é sua e dos seus amigos de 19 anos?"

O debate geracional vai além dos contrapontos domésticos. Hoje, a questão geracional influencia a política, a academia, a psicanálise, o esporte e, principalmente ou transversalmente, o mercado publicitário. A profusão de gerações convivendo e se conectando no mesmo espaço tornou-se um desenho complexo, digno de um confuso e provocador quadro de Jean-Marie Basquiat.

No meio dos carpaccios etários que apresentam os clusters geracionais, eis que surge a Geração Z. Esta se junta aos Xs, Ys, Milleniuns, Babies Boomers (oldies) e outros tantos estratos de uma sociedade feita de finas camadas, como se fossem de um "bolo de rolo" pernambucano".

Minha filha Beatriz, aluna do Instituto Europeo di Design, me sentenciou à máquina do tempo, voltar para minha época. Ocorre que ela fez isso, vestida com uma bela camiseta do Queen.

Daí nada mais blended que isso. Uma contemporânea camisa de uma banda inglesa dos anos 1970 e uma estudante de design da Geração Z perguntando sobre a obra de Chico Buarque de Holanda. Pensando bem, vivemos ativamente e simultaneamente o mesmo tempo, a mesma época, e isso é surreal, não é Bea?

Palito saudável

A Acesso Estratégia Criativa assina a nova campanha da Pardal Sorvetes para o lançamento da linha Vita, voltada para o público que busca alternativas mais saudáveis com opções zero açúcar e zero lactose. A campanha, que mostra os diferenciais da nova linha, contempla painéis LED, outdoors, vídeos no YouTube e TikTok.

Foco digital

A Mulato é a nova agência digital da Apodi Cimentos. Entre os desafios da agência estão o de deixar o digital alinhado com a nova cultura da empresa e aumentar a presença da marca em todos os canais no Norte e Nordeste. Com 13 anos, a Apodi é uma joint venture formada pela família Dias Branco e o Grupo Titan, produtor de cimento da Grécia.

Collab criativo

A i360 Marketing e Performance criou uma nova campanha para a chegada ao mercado de duas novas fragrâncias da linha Juá Perfumes, em colaboração com o marketing interno da empresa. "Mergulhe em novas emoções" é o slogan que introduz os aromas oceano e frescor e pétalas e sensações ao portfólio da Juá. A divulgação está a cargo da Inove Comunicação.

Serão crônicas?

Na próxima semana, será lançado o livro: "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024". A obra traz uma sequência de textos de minha autoria, publicados aqui na coluna, nos últimos 14 meses, e faz parte da celebração dos 50 anos da Layout.

Um dos pontos altos do livro é a participação de ilustradores, fotógrafos, artistas plásticos e designers na composição com as crônicas. O lançamento do livro será na Casacor, quarta-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 19h.

Os 50 anos da Layout serão celebrados com o livro "Será Arte?" no próximo dia 04-12 na Casacor Crédito: Divulgação

Fusão de dança, cinema e fotografia

O produtor cultural e comunicador Bruno DLX está apresentando sua mais recente produção: a videodança "Tearjerker - A INDAGAÇÃO", em parceria com o escritor Eduardo Áfricano.

Com lançamento previsto para janeiro, a obra apresenta uma proposta inédita que integra dança, fotografia e cinema, com o objetivo de ampliar o alcance e a representatividade da arte cearense.

Bruno DLX apresenta sua mais recente produção: a videodança "Tearjerker - A INDAGAÇÃO", em parceria com o Bboy e escritor Eduardo Áfricano Crédito: Divulgação

Novo espaço

A Camed Corretora de Seguros, maior corretora de seguros do Norte/Nordeste, inaugurou sua nova sede, localizada na Avenida Santos Dumont, 771, no Bairro Centro, em Fortaleza.

A cerimônia contou com a presença da diretoria da empresa, dos mais de 120 colaboradores, da gestão do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e de dezenas de parceiros de diversas seguradoras que atuam em conjunto com a Camed Corretora de Seguros.

A abertura do novo espaço marcou também o início do 2025 Volts, convenção anual promovida pela empresa, proporcionando uma imersão de capacitação para todos os colaboradores, com o objetivo de entregar o extraordinário para os clientes e parceiros.

O evento teve início na quinta-feira, 21, e seguiu até o sábado, 23, reunindo todos os funcionários da organização.

“Essa inauguração é um marco para todos nós que integramos o Grupo Camed, em especial a Camed Seguros. Nosso objetivo com a nova sede é oferecer uma infraestrutura moderna e harmoniosa, que traga conforto tanto para os clientes quanto para os colaboradores, que são os nossos maiores patrimônios”, destacou o diretor-presidente, Agenor Trindade.

Diretoria da Camed (da esquerda para à direita): Emanuella Faheina (diretora de promoção e assistência à saúde); Mário Hermógenes (diretor administrativo e financeiro); Phillipe Brandão (diretor de negócios da Camed Corretora) e Agenor Trindade (diretor presidente) Crédito: Divulgação

Uma década

A Pronto!, agência especializada em live marketing e produção de eventos, realizou na terça-feira (19), um evento em comemoração aos seus 10 anos.

Com o tema “Branding”, o momento contou com uma programação de palestras e um happy hour, pensados para estimular a troca de experiências e ampliar as conexões entre os convidados. O evento aconteceu no Siá Restaurante, localizado na cobertura do Praiano Hotel.

As palestras foram conduzidas por Galileu Nogueira, fundador da “Galileo Branding” e autor do livro “BDP – Branding de Perto - Um Guia Prático para Construir e Gerenciar sua Marca”, e Ricardo Rocha, fundador da “Energia das Marcas”, empresa responsável pela criação da campanha de 10 anos da “Pronto!”.

Rafael Barroso, CEO e fundador da agência, destacou o momento de conexões e celebrações do evento: “Sem dúvidas, este foi um momento importante e de verdadeira celebração da nossa trajetória. Nossos convidados vieram para somar com seus conteúdos e experiências únicas. São parceiros que possuem histórias e insights que merecem ser repassados. Tivemos uma tarde agregadora e animada, com grandes nomes do segmento de marketing e negócios. Celebrar com o mercado cearense os feitos realizados até o momento, onde tudo começou, é motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos a Pronto!, estamos preparados para seguir contribuindo com o nosso mercado”, finalizou.

Com toda a programação apresentada, a Pronto! encerrou o evento anunciando um novo passo. A agência ganhará uma sede em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. Visando internacionalizar os projetos e entregas, a novidade promete potencializar o sucesso dos próximos anos da empresa.

Os organizadores da festa de 10 anos da Pronto! junto a Isabel Mezencio, Dinho Mancini e Rafael Barroso Crédito: Ed Castro