Olho por olho, lente por lente

Foto: Divulgação Fabio Lima, do O POVO, um dos fotógrafos mais premiados do Brasil

A fotografia sempre me fascinou. O gesto de aprisionar o movimento sem retirar o movimento sempre me provocou questionamentos éticos e estéticos. Me lembro de um amigo que resolveu ser fotógrafo e vendeu um fígado para comprar uma Leica 60.

Ocorre que super máquinas não resultam necessariamente em presentear o mundo com super fotógrafos. Isso acontece porque o equipamento não traz nos opcionais o olhar do fotógrafo. Esse olho não é um globo ocular de pessoas comuns. O olho do Chico Albuquerque era especial.

Os dos irmãos Albano, idem. Podemos estender essa lista com Gentil Barreira, Tiago Santana, Sebastião Salgado, Luciano Carneiro, José Medeiros, Bob Wolfenson... todos com olhares perceptivos, ângulos únicos. Entre os imortais, incluímos os fotojornalistas.

Uma safra de uva especial, Mauri Melo, Iana Soares, Francisco Fontenelle, Aurélio Alves, Silas de Paula, Lia de Paula, Camila de Almeida e outros sensíveis poetas da fotografia.

No meio desses olhares excepcionais, um em especial chama a minha atenção: Fabio Lima, repórter fotográfico do O POVO.

Sempre que o encontro nos corredores da Aguanambi, ele me apresenta um flagrante que captou. Parece até que a máquina está acoplada ao seu corpo. O movimento natural de uma lente com tal grau de percepção e leitura é arte no sentido mais preciso.

Fabio é herdeiro e descendente em linha direta de Cartier Bresson. Os dois fotógrafos da rotina dos movimentos, e isso só é possível com um equipamento caríssimo e gratuito ao mesmo tempo: o olhar com sensibilidade e assinatura.

Criativas e premiadas

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro) realizou na terça-feira a 11ª edição do Prêmio Assis Santos - FestPro 2024. A Bando ficou com o Grand Prix, com a peça "Se avexe sim" para a Cajuína São Geraldo.

A EBMQuintto foi a agência mais premiada, conquistando o primeiro lugar em 4 das 12 categorias do prêmio. A Advance ganhou em três categorias; a Bando e a Bolero, em duas; e a Acesso, em uma. Confira todos os ganhadores:

GRAND PRIX

Bando - Se vexe sim, para Cajuína São Geraldo

TV CINEMA VAREJO

Advance - Normatel Aniversário 2024, para Normatel.

TV CINEMA INSTITUCIONAL

Bando - Se avexe sim, para Cajuína São Geraldo.

RÁDIO VAREJO

Advance - Normatel aniversário 2024, para Normatel.

RÁDIO INSTITUCIONAL

Bolero - Crediamigo João Gomes, para BNB.

IMPRESSOS

Bolero - Mídia Ninja 2, para Mídia Ninja.

PROMOÇÃO E ATIVAÇÃO

EBMQuintto - LivSaúde, para LivSaúde.

DESIGN

Bando - Latinhas Juninas, para Cajuína São Geraldo.

OUT-OF-HOME

Acesso Estratégia - Unimed Fortaleza - É mais do que cuidar, para Unimed.

DIGITAL - MÍDIAS ONLINE

EBMQuintto - Arboviroses, para Governo do Estado do Ceará.

CASE DE SUCESSO

EBMQuintto - Eu tô na defesa, para Governo do Estado do Ceará.

VAREJO

Advance - Normatel Paranjana, para Normatel.

CAMPANHA INSTITUCIONAL

Bolero - Academia da Vida, para Academia da Vida.

FESTPRO SOCIAL

EBMQuintto - Eu tô na defesa, para Governo do Estado do Ceará.

Foto: ALYSSON COSTA Equipe da Bando festeja seu Grand Prix no FestPro, Prêmio Assis Santos, do Sinapro

Visual minimalista

A LetsCom assina a identidade visual da Refinaria da Noxis Energia, que será instalada no Pecém. "O design foi pensado para criar um elo minimalista das iniciais do equipamento com as cores verde e azul, que destacam os países das empresas acionistas: Brasil e Israel", explica Renato Mello, designer da LetsCom.

Novo jeans

O escritório Renata Abranchs assina a nova identidade visual da TLF Jeans. O trabalho apresenta elementos que traduzem o conceito "Lifestyle in Jeans", destacando a personalidade da marca, definida como urbana, prática e elegante, com um calor humano único e cativante. O lançamento da nova identidade foi marcado com um evento em que os participantes exploraram a jornada de transformação da marca, desde a sua identidade visual anterior até a nova fase.

Foto: Divulgação Novo logo da tlf, criado por Renata Abranchs



Magia do Natal

A magia do Natal ganha vida na campanha "Natal na Neve" do Grand Shopping, criada pela Max Propaganda. Combinando as cores vibrantes da data com uma atmosfera encantadora, a campanha celebra o espírito natalino e convida os clientes a viverem momentos especiais.

A promoção "Natal na Neve" também faz parte da campanha, oferecendo a chance de concorrer a R$ 30 mil em vales-compra. A cada R$ 150 em compras nas lojas participantes, os clientes podem trocar as notas fiscais por cupons para concorrer a seis prêmios de R$ 5 mil cada.

A ação é válida de 2 a 31 de dezembro de 2024. Além disso, em parceria com o Centerbox, a cada R$ 350 em compras, os clientes podem levar para casa um delicioso panetone, disponível nos sabores frutas cristalizadas ou gotas de chocolate. O brinde é limitado a uma unidade por CPF e será distribuído enquanto durarem os estoques.

Além das ações digitais, a campanha "Natal na Neve" está sendo amplamente divulgada por meio de mídias tradicionais, como rádio, outdoors, mídia out of home, além de anúncios em jornais locais, reforçando o convite para que todos vivam a magia do Natal no Grand Shopping.

Unidos pelo varejo

O Assaí Atacadista está expandindo suas parcerias na área de Retail Media, com o lançamento de novos formatos de parceria. Entre eles, destaca-se o modelo colaborativo, que envolve a troca de espaços publicitários, ou uma comercialização conjunta desses espaços, com varejistas de setores não concorrentes.

“Ao criar essa segmentação de negócios em conjunto, ambas as empresas expandem sua visibilidade, alcançando diferentes perfis de público, gerando potenciais clientes e compartilhando as melhores práticas para otimizar campanhas em uma relação de ganha-ganha,” comenta Jonatas.

"Nossa sólida base de CRM nos permite conhecer detalhadamente o perfil dos(as) clientes e personalizar as ações. Com as parcerias, aprimoramos a experiência do público, atendendo a suas necessidades, e fortalecemos o relacionamento entre marcas em um ambiente de negócios benéfico para todos os envolvidos”, completa.

Com uma frequência superior a 120 mil pessoas por loja mensalmente e uma base de mais de 290 lojas, o Assaí oferece uma variedade de experiências de retail media que começam a partir do momento em que o(a) cliente entra no estacionamento.

Atualmente, o atacadista já conta com 18 lojas com projetos de retail media instalados em diversas regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, por exemplo.