Que tal um Jung na sua campanha?

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.10.2024: Adísia Sá. Terras barbaras, lançamento de livro no espaço O POVO. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Todas as atividades profissionais possuem personagens tão relevantes que acabam sendo uma espécie de símbolo do ofício.

Barroso Damasceno, Assis Santos e Maninho Brígido são símbolos da publicidade cearense, assim como Aderbal Freire Filho e Ricardo Guilherme são ícones do teatro, e Adisia Sá, do jornalismo. Pensando assim, me veio uma questão: como nasce um símbolo? Como surgem os símbolos?

Vamos tentar ligar os pontos aqui na Layout. Um símbolo, segundo o psiquiatra suíço C.G. Jung, é a melhor expressão possível de algo que precisa ser apresentado através de imagens, experiências e vivências.

Alguns profissionais, através das digitais deixadas no tempo, se tornam a representação da atividade. Não é raro nos referirmos ao Mino como símbolo da charge e do cartum, aqui no Ceará. O mesmo acontece com o "Pai de Universidades", Martins Filho.

No entanto, ser um símbolo não é necessariamente um atributo elogioso. O que dizer do traidor da Inconfidência Mineira, que virou adjetivo: aquele ali é como Silvério dos Reis! Ou mesmo o simpático Rubens Barrichelo, que se transformou em símbolo de quem é lento e chega atrasado.

Ser um símbolo tem suas vantagens e desvantagens. Codificar esses atributos é nossa função na publicidade e no marketing.

Traduzir em formato de mensagem publicitária a conexão de um símbolo com um produto é um trabalho refinado que requer técnica a sensibilidade.

Afinal, vivemos em torno e no meio de símbolos. Simbolizamos algo no que falamos ou no que vestimos. Comunicamos algo ao pedirmos uma peixada cearense. Fala o que somos a música que ouvimos. Tudo isso junto, nos forma e nos simboliza.

Está tudo à vista, basta enxergamos além do óbvio e capturar a mensagem dos gestos.

Foto: Divulgação A campanha de Natal da Cajuína São Geraldo conta com o protagonismo do artista Luiz Fidelis

História de Natal

Com o mote "Com São Geraldo, o Natal é outra história", a Cajuína São Geraldo lançou sua campanha de Natal, desenvolvida internamente, com suporte do publicitário Rafael Azevedo, do fotógrafo Tiago Gondin e do filmmaker Vitor Yvens.

Como protagonista está um artista que é referência na música e tem uma relação especial com o produto: o compositor Luiz Fidelis.

Um céu de drones

Fortaleza está entre as quatro cidades que presenciará um show da Solar Coca-Cola com 600 drones, formando frases e temas natalinos, a partir das 18h do dia 22, no Shopping Iguatemi Bosque, segundo revela a Solar Coca-Cola com exclusividade para a coluna. Os drones da Flyworks são os mesmos do tributo a Ayrton Senna, em São Paulo.

Vale chip

A Brisanet e o North Shopping Maracanaú fecharam uma parceria que vai presentear os clientes com compras acima de R$ 450 com um Brisa Chip, com 6 meses de internet grátis com 20 gigas, além de um chocotone da Casa Bauducco e a presença de Papai Noel no shopping.

A ação foi idealizada pelo setor de marketing do North Shopping com a agência Grito.

Foto: Marília Camelo Duas novas exposições chegam à Pinacoteca nesta segunda semana de dezembro

Exposições solares

A Pinacoteca do Ceará inaugurou ontem duas novas exposições que fazem parte da terceira edição do Fotofestival Solar, parceria da Secult CE com o Instituto Mirante. "Delírio Tropical" traz 133 artistas de todo o país que usam a imagem como elemento na construção de discursos.

"Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985" tem curadoria de Thyago Nogueira e Horrana Santoz em parceria com o Instituto Moreira Salles. O Fotofestival também recebe rodas de conversa e outras atividades ligadas às novas exposições.

Corrida na Terra da Luz

Com produção da Nova Letra e Engaja, a Claro apresenta a corrida de rua 21k Terra da Luz 2024, que acontecerá à beira-mar em Fortaleza, neste domingo, dia 15.

A marca estará presente com sinalizações ao longo do percurso e nas camisas dos corredores. Além disso, disponibilizará um espaço personalizado de convivência, para relaxamento antes e após a corrida.