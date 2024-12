Adeus, Jingle Velho

Foto: Reprodução/Escola de Papai Noel do Brasil A chegada do Papai Noel em um helicóptero é um dos serviços prestados pela instituição

A vida é feita de projetos. Eu mesmo tenho vários e eles pululam quando as luzes de dezembro são acesas. O final de ano é o terreno mais fértil para encerramentos de ciclos e, por que não, início de outros.

Algo como um balanço da vida que se apresenta sem pedir licença, e isso tem tudo a ver com o mercado publicitário. Vamos à reflexão: a imensa maioria das campanhas, produtos e marcas no fim de ano traz sempre as apócrifas e batidas mensagens de "Boas Festas".

Tal feito commodities de uma campanha padrão. Poucos, ou quase nenhum dos anúncios neste período intuem à reflexão do que foram os últimos 12 meses e, principalmente, convidam para a abertura de um outro ciclo.

A bem da verdade, o fim de ano não passa de uma convenção, mas, mesmo assim, possui uma simbologia de passagem que causa efeitos reais em todos nós e também no velho mercado de guerra.

Dezembro não é, definitivamente, o momento propício para lançamento de novos produtos e ações de rebranding. Isso qualquer estagiário de uma boa agência e de um bom veículo, sabe de cor. A verdadeira passagem de ano para a comunicação, geralmente, acontece depois do carnaval, no final de fevereiro ou início de março.

Dezembro é o fim e o começo de uma estrada, e o marketing sabe disso, mas, estranhamente, observamos o fato com atenção. A tal "virada de chave" é uma metáfora contemporânea e óbvia dos réveillons da vida.

O "novo tempo" é outra espécie típica dos ventos de fim de ano. No entanto, mesmo diante das evidências, observamos em campanhas e anúncios, uma revoada de perus de natal, uma floresta de pinheiros e suas luzinhas e textos que fazem do "tio do pavê" um erutido.

Construindo os 40

A Box Imobi assina a nova campanha da WR Engenharia, para seus 38 anos. Com o slogan "Um novo momento de possibilidades, com a qualidade que surpreende há 38 anos", está em mídia exterior e canais digitais. Conta também com peças de sinalização interna, consolidando o rebranding, realizado no ano passado pelo escritório paulista Brands for Buildings.

“Esta campanha de celebração também se alinha ao planejamento estratégico da empresa, focado em fortalecer nossa presença no mercado de Fortaleza e ampliar as operações em regiões de destaque na cidade, sempre respeitando nossa trajetória de sucesso de quase quarenta anos. Como resultado, a WR Engenharia tem conquistado grandes sucessos de vendas, em empreendimentos como o Granvista, no Cocó, e, mais recentemente, o Uptown, no Dionísio Torres. Dois projetos de excelente localização e muitos diferenciais”, afirma Mauro Clark, diretor comercial da WR Engenharia.



Com mais de 1.500.000 m² de área construída e mais de 3.800 unidades habitacionais entregues, a WR Engenharia é reconhecida como uma referência no setor imobiliário cearense. Além de projetos residenciais, a empresa possui um portfólio de 20 empreendimentos comerciais, 13 educacionais e 10 na área da saúde, consolidando-se como um dos maiores players do mercado regional. Também fazem parte de seu portfólio nove shoppings centers e quatro empreendimentos no segmento de entretenimento e lazer.



Foto: Divulgação Nova campanha da WR Engenharia

Natal de todos

A CDL Jovem Fortaleza, em parceria com o Instituto Pensando Bem, realiza mais uma edição do tradicional Natal na Favela, que neste ano chega à sua 7ª edição. A ação, que tem como objetivo levar alegria e solidariedade a famílias da Favela do Inferninho, em Vila Velha, acontece amanhã no bairro, a partir das 17h, no Instituto Pensando Bem.

A iniciativa tem como missão garantir um jantar de Natal para 25 famílias da comunidade, além de promover um momento especial com a distribuição de presentes e confraternização.

Em 2024, o evento promete ser ainda mais emocionante, com a participação ativa da CDL Jovem Fortaleza e do Instituto Pensando Bem, que contam com o apoio de voluntários e doadores para viabilizar a ação.

“Este é um evento muito importante para todos nós da CDL Jovem Fortaleza. Estamos falando de um gesto simples, mas de grande impacto para essas famílias. O Natal é uma época de compartilhar, e queremos que todos os envolvidos sintam a alegria de contribuir com um momento de união e esperança para as pessoas da comunidade”, afirmou Guilherme Colares, presidente da CDL Jovem Fortaleza.

Para Rutenio Florenço, CEO do Instituto Pensando Bem e coordenador de ESG da CDL Jovem Fortaleza, a ação vai além do apoio material.

“Nosso trabalho não é apenas levar o jantar, mas promover um impacto real na vida dessas pessoas. O Natal é uma data de transformação, e queremos que todas as famílias da Favela do Inferninho sintam o verdadeiro espírito natalino. A parceria com a CDL Jovem Fortaleza tem sido fundamental para expandirmos esse projeto e atingirmos um número ainda maior de beneficiados”, destacou.

Os interessados em ajudar podem participar de diversas maneiras. Há a possibilidade de apadrinhar uma família por R$ 120, garantindo o jantar de Natal completo. Além disso, as doações a partir de R$ 60 também são bem-vindas, sendo este valor responsável por cobrir 50% do custo do jantar de uma família.

Serviço

Data: 20 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 17h

Local: Instituto Pensando Bem – Beco do Céu, Rua Pedro Sampaio, 1040 – Vila Velha



Maioridade

Começa hoje a Mostra das Artes 2024, do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), que comemora os 18 anos do espaço gerido pela Secult Ceará, em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM). O evento celebra o passado, o presente e o futuro em três dias com mais de 30 atrações, entre apresentações artísticas e atividades culturais, oficinas, teatro, exposições e shows.

Sonhe e realize

A agência Daxx lançou a primeira campanha nacional do Mêntore Bank, para marcar sua chegada a Sâo Paulo. Criado no Ceará, em 2021, pelo empresário Vanderson Aquino, o banco celebra a expansão digital por novos mercados, tendo o seu fundador como um dos protagonistas do filme publicitário.

Na peça, Vanderson aparece ao lado de três personalidades cearenses: Preto Zezé, presidente da Cufa (Central Única das Favelas), a escritora Socorro Acioli, e o cantor e compositor Marcos Lessa. Todos doaram os seus cachês para projetos sociais.

Em andamento a partir deste mês, a campanha, que se estenderá ao longo de 2025, traz uma mensagem de inspiração e realização: "Sonhe e realize", um projeto dividido por histórias de sonhos realizados e o papel transformador do Mêntore Bank na vida das pessoas.

“‘Sonhe e realize’ é muito mais do que uma campanha publicitária; é uma celebração de sonhos concretizados, de trajetórias inspiradoras e do potencial de transformação que cada um carrega. Essa é a essência do Mêntore Bank: impulsionar pessoas e empresas a alcançarem seus objetivos”, destaca Vanderson Aquino.

O projeto é composto por três filmes veiculados nos intervalos da Globo News, materiais impactantes para Out Of Home e aeroportos, além de um amplo plano de ação digital com conteúdos exclusivos para redes sociais, como Instagram e YouTube.

Com o crescimento da instituição e entrada em novos mercados, o Mêntore Bank reafirma seu compromisso com a inclusão e o desenvolvimento.

Para a marca, "Sonhe e realize" é um convite para que cada um transforme seus sonhos em realidade, com o apoio de um banco que acredita no potencial das pessoas.



Foto: Divulgação/Wilian Olivato Socorro Acioli ao lado de Vanderson Aquino, fundador do Mêntore Bank, que lança sua primera campanha nacional ao lado da escritora

Novos desafios, novos talentos

Estão abertas, até 23 de dezembro, as inscrições para o curso Novos Talentos, promovido pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com O POVO. O programa capacita estudantes de Jornalismo com aulas práticas e teóricas e é o principal canal de entrada no Grupo O POVO. Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve estar cursando a partir do 3º semestre de Jornalismo.

Convenção e Experiência

Inspirada nos grandes festivais de rock e na experiência única que eles proporcionam aos participantes, a Cimento Apodi, indústria de cimento, concreto e argamassas, adotou essa temática como plano de fundo para a sua Convenção de Vendas 2024, realizada entre os dias 10 e 13 de dezembro.

Com o tema “Cliencentrismo na Veia”, o objetivo foi demonstrar a todos os colaboradores como oferecer a melhor experiência ao cliente, por meio da vivência prática da equipe de vendas e de outros colaboradores de áreas estratégicas da empresa.

"A alusão aos grandes festivais tem como objetivo destacar que o cliente deve estar no centro de tudo e que todos nós, independentemente da área, somos responsáveis por essa jornada de experiência. No fim, somos todos vendedores e temos a responsabilidade de proporcionar a melhor experiência para nossos clientes", ressalta Fabio Takano, gerente de marketing da Apodi.

Este ano, além de envolver os participantes diretamente, colaboradores de áreas estratégicas foram convidados a compartilhar suas visões sobre a importância do trabalho de suas equipes no processo de melhoria da jornada do cliente, ressaltando que essa responsabilidade vai muito além do time de vendas e se estende a toda a organização.

Além desse evento principal realizado no dia 12 no Espaço Gran Mareiro, na Praia do Futuro, a Convenção de Vendas contou com uma programação diversificada, incluindo uma visita à planta de Quixeré, proporcionando um dia de imersão para o time de vendas, que teve a oportunidade de conhecer ou relembrar cada detalhe do processo produtivo da empresa.

Também foi realizada uma visita guiada à concreteira em Fortaleza, onde os participantes puderam observar de perto as inovações e os processos que tornam a produção da Apodi um diferencial no mercado. Além disso, houve um treinamento com a equipe de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, promovendo integração e troca de conhecimento com outras áreas.

“A Cimento Apodi reforça, por meio de iniciativas como essa, a valorização do time de colaboradores e o compromisso com a excelência e o foco no cliente, envolvendo todos os funcionários em uma cultura de melhoria contínua”, enfatiza Sergio Mauricio, CEO da companhia.

Foto: Divulgação Equipe da Apodi em sua Convenção de Vendas

Enfim... férias!

Com apresentação de Zeca Camargo, a GAV Resorts, empresa do setor de multipropriedade, lançou o programa "Enfim...Férias!", que apresenta destinos turísticos em uma série de 16 episódios.

O projeto, em parceria com o Grupo Bandeirantes, leva os telespectadores a conhecerem mais sobre o modelo de multipropriedade, assim como atividades e experiências que podem ser vivenciadas durante a estadia.

Entre os destinos estão os resorts localizados em Salinópolis - Salinas Premium, Salinas Exclusive e Salinas Park, e o recente lançamento da rede, o Porto Alto, situado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas (PE). Mais detalhes podem ser acompanhados através dos canais oficiais da GAV Resorts.