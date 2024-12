A sombra da desigualdade

Foto: Divulgação/Petz Sérgio Zimerman, CEO da Petz

A futurologia não é nada acadêmica, mas dá ibope. Muito ibope também no mundo do marketing, com o nome charmoso de Tendências. Nesta última coluna do ano, resolvemos pensar em tendências e um desses relatórios chamou a nossa atenção.

Trata-se do Global Trends América Latina, elaborado pela consultora francesa Ipsos. Ele explora uma realidade com a qual nos acostumamos a conviver e sobre a qual o universo do marketing pouco ou nada fala: a persistente sombra da desigualdade social.

As pesquisas da Ipsos com consumidores latino-americanos começam a revelar o que a consultora destaca como "Perda do Futuro", que significa que grande parte da população sente que as oportunidades de progresso são cada vez mais limitadas, se comparadas com as das gerações anteriores.

Mas o que isso tem a ver com o marketing? Tudo.

Quem melhor definiu esse ano a lógica de que um país capitalista com renda concentrada, seja de esquerda ou de direita, não serve para ninguém foi o empresário Sérgio Zimerman, fundador e presidente da rede de produtos para animais Petz, que faturou a bagatela de R$ 3,8 bilhões em 2023.

Em uma entrevista recente ao portal Uol, Sérgio disparou: "Rico tem que pagar mais imposto do que pobre". Sérgio está defendendo o dele com uma lógica mais do que cartesiana. Se um governo tira impostos de quem ganha menos, essas pessoas vão consumir mais, o que favorece, além delas mesmas, o varejo, a indústria, o setor de serviços e, é claro, o marketing e a publicidade.

Tim-tim e que a gente possa falar mais sobre isso em 2025. (Texto: Daniel Oiticica)

Lapônia 40 graus

A agência Making Soluções assina a nova decoração de fim de ano do Aeroporto de Fortaleza, cujo destaque é um Papai Noel praiano e foco na cultura regional nordestina.

Além do bom velhinho versão verão, o projeto conta com urso na praia, um túnel de led e árvore de redes. A ideia central do projeto foi criar ambientes instagramáveis em pontos estratégicos do aeroporto.

Forma e conteúdo

A Empório Brownie celebrou o Natal com novas embalagens assinadas por Auxi Silveira, da Studio Drawxi. O artista se inspirou em cores vibrantes e elementos tradicionais natalinos para criar um design que uniu beleza e funcionalidade, valorizando o produto.

De pai para filho

O Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri apresenta a exposição Cinema Impresso, do artista cratense Solon Ribeiro. A mostra conta com um acervo de fotogramas cinematográficos herdado de seu pai, Eduardo Solon, que esteve guardado em um cofre por mais de 30 anos.

Solon faz uma releitura desses fotogramas organizando uma nova sintaxe visual para eles.

O barro é tudo

O Laboratório de Design Social da Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do projeto Varal, lançou o catálogo "O Barro é Tudo", para celebrar a arte e a resiliência dos artesãos e artesãs de Moita Redonda, comunidade de Cascavel.

O catálogo é resultado da parceria entre o Varal e a Kuya - Centro de Design do Ceará. Os artistas de Moita Redonda também são destaque no livro da Caravana UFC 70 anos, lançado na semana passada na Reitoria da Universidade, e de um dos documentários do projeto.

Promoção no mundo do aço

O Grupo Aço Cearense tem novo coordenador de Marketing. Magnum Sampaio assume o cargo, promovido para liderar projetos estratégicos. O profissional já havia trabalhado no rebranding do grupo e de suas quatro marcas e na primeira campanha publicitária nacional que marcou os 45 anos de operação do grupo.