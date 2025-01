2025, que tal um reposicionamento?

Foto: Hanna Sokolova-Stekh/DW Fronteira entre Mokrany, em Belarus, e Domanov, na Ucrânia, recebe diariamente ucranianos das áreas ocupadas pela Rússia

Os anos são como pessoas. Alguns têm seu nome, no caso seu número, marcado para sempre na linha do tempo da história.

Por outro lado, a maioria dos anos são coadjuvantes, condenados ao ostracismo. 1492 para sempre será lembrado pela chegada de Cristovão Colombo ao novo mundo que hoje denominamos América. 1789, a queda da Bastilha na França mudou o ocidente.

1945, as bombas sobre o Japão inauguraram a Era Atômica na civilização. Aqui no Brasil, temos os manjados 1500 com a chegada dos portugueses nas terras indígenas e é claro, 1808, um dos maiores anos da historia do país com a chegada da corte no Rio, abertura dos portos, criação do Banco do Brasil e outros avanços incríveis para a ex-colônia.

Também tivemos por aqui uma sequência de anos com golpes de Estado como o 1889, com os militares derrubando a monarquia, o 1930 com a ascensão de Vargas e o 1964 com o golpe que instituiu uma ditadura de duas décadas.

Nós, publicitários, utilizamos essas datas associando-as a produtos, gerações e efemérides. O marketing clusteriza em gerações e as dispõe com conceitos estéticos e comportamentais.

Faz parte de nosso trabalho. Somos assim, parte de um seleto grupo de profissionais, junto com jornalistas, sociólogos e historiadores, que elencamos e classificamos esses pobres períodos de 365 dias.

Hoje, já estamos em 2025 e, se olharmos para trás, 2024 foi um ano normal, anêmico. Dele, lembraremos das partidas de Olivetto, Ziraldo e Silvio Santos.

Lembraremos também que rapidamente nos esquecemos da pandemia e que normalizamos a matança de mulheres e crianças na Ucrânia, nas escolas em Gaza e nas periferias das metrópoles brasileiras.

Uma pergunta para abrir o ano, por que nós ignoramos a realidade do mundo se, afinal, o mercado e os consumidores fazem parte dele?

Top, top, top

O Colégio Farias Brito lançou a campanha "Over The Top no IME" para celebrar o resultado dos seus alunos nas provas de admissão do Instituto Militar de Engenharia. No ranking exibido na campanha, o Farias Brito aparece em primeiro, com 151 aprovados.

Em seguida vem São Paulo, com 141. Em terceiro, o Rio de Janeiro, com 57. Depois Paraná com 21 e Goiás com 20 aprovados.

2 em 1

As construtoras Diagonal e Victa anunciaram o lançamento do Grupo Diagonal, que englobará as duas empresas, além de duas novas marcas que serão lançadas este ano.

João Fiuza segue como presidente, liderando todo o grupo, e João Ximenes Fiuza assume a vice-presidência, além de permanecer como diretor comercial da Victa.

Deu Match

A agência Match tem novos profissionais. Marina Lins assume como Diretora de Criação. Com 12 anos de experiência, trabalhou anteriormente nas agências Ampla e Nômade.

Para a área de Atendimento Flávia Oliveira assume como diretora. Em 18 anos no setor, Flávia tem no currículo o Grupo Pão de Açúcar, Vivo Nordeste, Moura Dubeux, entre outras empresas.

Encontro Bárbaras

O POVO celebra no próximo dia 24 de janeiro o Encontro Bárbaras. Na programação está o lançamento da revista Bárbaras, com entrevistas e reportagens sobre representatividade, igualdade de gênero, desafios e conquistas do universo feminino, além de artigos com mulheres de diferentes setores da sociedade cearense.

O evento será realizado no Espaço O POVO de Cultura e Arte (Av. Aguanambi, 282) e contará também com palestras e debates.

Para não perder

Termina amanhã, sexta-feira, dia 3 de janeiro, no Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a exposição "Mino por inteiro", em homenagem ao cartunista, que reúne um amplo universo de suas obras, com curadoria de Flávio Paiva, coordenação de acervo e digitalização de Régis Alcântara e expografia de André Scarlazzari, Patrícia Passos e equipe. A mostra, inaugurada em setembro, recebeu quase 10 mil visitantes.