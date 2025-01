Canto de Ossanha (versão publicitária)

Foto: HBO/Divulgação Documentário "Os Afro-Sambas: o Brasil de Baden e Vinicius" será lançado durante 26º Festival do Rio

O poeta-diplomata Vinicius de Moraes teve vários parceiros musicais na sua vida. Um dos mais singulares foi o genial violonista Baden Powell. Juntos, eles construíram uma série de canções fantásticas denominadas de 'afrosambas".

No meio dessas canções, uma se destaca: Canto de Ossanha. Mas, o que isso tem a ver com publicidade e marketing? Ora pois, tudo tem a ver com publicidade e marketing, mas os versos do Canto de Ossanha são um convite à reflexão: "...o homem que diz dou, não dá, porque quem dá mesmo, não diz..." Reparem a aderência ao mais sofisticado dos conceitos da comunicação, o do não dito.

Os semiólogos sabem isso de cor, mas poucos o utilizam e caem na lâmina d'água da obviedade. O produto que precisa ser desenhado para ser compreendido ou é ancorado em títulos e textos batidos, está mal das pernas. Uma campanha que tem a necessidade de se afirmar com personagens bizarros, com melancias no pescoço e óculos engraçados, está mais do que fadada ao fracasso. Capisce?

Uma boa campanha deve respeitar o que por ela é abordada. Um bom texto deve reconfigurar nossa cabeça. Um bom anúncio deve provocar algo em nós, mesmo que venda pneu ou sanduíche. Desconfie (sem trocadilho) desse jogo de peças marcadas.

Desconfie, "porque quem é mesmo é não sou", afinal a propaganda que diz bom, não é, porque é bom mesmo não diz, ou melhor, não precisa dizer. Pelo menos assim, textualmente. Vale a pena refletir, com uma cerveja gelada, ao som de um sambinha do Vinicius.

Nossas memórias



A segunda temporada do Memória O POVO começou a ser disponibilizada na plataforma O POVO . O projeto apresenta uma série de entrevistas com personalidades que representam a pluralidade expressada nas páginas do O POVO ao longo dos últimos 97 anos. Realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque, terá 24 episódios, às quartas e domingos.

Em um bate-papo informal e intimista com o jornalista Cliff Villar, Diretor Corporativo do Grupo de Comunicação O POVO, homens e mulheres que ajudaram a construir a história econômica, política e cultural do Ceará, em suas diferentes áreas de atuação, revivem as lembranças mais íntimas de suas vidas, falam sobre suas trajetórias e acontecimentos marcantes de suas vidas, revelam quais são suas saudades, como gostariam de ser lembrados daqui a cem anos e cantam alguma canção que os tenha marcado de alguma forma.

O primeiro episódio tem como protagonista Custódio Almeida, o filósofo e professor que se tornou reitor de uma das mais importantes instituições de ensino superior do Brasil, a Universidade Federal do Ceará (UFC), com 70 anos de existência, celebrados em 2024.

Entre muitas histórias, Custódio conta por que escolheu seguir a carreira acadêmica, como a filosofia surgiu na sua vida, quem foi o filósofo que o marcou e como está tentando deixar sua marca nas transformações que lidera à frente da UFC. Na hora de cantar, Custódio não desafinou ao escolher um clássico eternizado na voz de Maria Bathânia.

São muitos os momentos emocionantes e supreendentes desta da segunda temporada, como o episódio com Ricardo Bezerra, que conta os bastidores do surgimento do histórico álbum “Maraponga”, de sua autoria, lançado em 1978, com direção musical assinada por ele, Raimundo Fagner e Hermeto Pascoal, e participações especialíssimas de Amelinha, Nivaldo Ornelas, Mauro Senise, Jacques Morelembaum, Serginho Boré, Sivuca, Robertinho de Recife, Marcio Malard, Bernado Bessler, Luiz Paulo Peninha, Itiberê, Cláudio Araújo e Zé Carlos.

Outro episódio divertido e especial é o que conta com a presença do casal Evandro Colares e Eliziane Alencar (pela primeira vez uma dupla no projeto), líderes da Advance, uma das mais importantes e premiadas agências de propaganda do Brasil, que relembram como se conheceram e o nascimento do projeto em comum, além de cantarem cada um sua canção preferida.

Confira os convidados da segunda temporada do Memória O POVO

Episódio 1 - Custódio Almeida

Episódio 2 - Ana Miranda

Episódio 3 - Romeu Duarte

Episódio 4 - Cláudia Leitão

Episódio 5 - Tales de Sá Cavalcante

Episódio 6 - Lorena Nunes

Episódio 7 - Ricardo Bezerra

Episódio 8 - Ana Márcia Diógenes

Episódio 9 - Paulo Fraga

Episódio 10 - Gonzaga Mota

Episódio 11 - Zé Tarcísio

Episódio 12 - Regina Ribeiro

Episódio 13 - Inácio Arruda

Episódio 14 - Silas de Paula

Episódio 15 - Duda Brígido

Episódio 16 - Célio Fernando Bezerra Melo

Episódio 17 - Evandro Colares e Eliziane Alencar

Episódio 18 - Charliany Morais

Episódio 19 - Fátima Sudário

Episódio 20 - Neuma Figueirêdo

Episódio 21 - Cacique Pequena

Episódio 22 - Ivonilo Praciano

Episódio 23 - Ângela Gutierrez

Episódio 24 - Márcia Alcântara

Custódio Almeida, reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), é o convidado do primeiro episódio da segunda temporada do Memória O POVO Crédito: Divulgação

Ciência e Marketing

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC realiza hoje, às 18h, o workshop Produção Científica Internacional: publicações de qualidade e indicadores bibliométricos.

Voltado à área de comunicação e marketing, terá como facilitadora a professora Lídia Marôpo, do Instituto Politécnico de Setúbal e da Universidade Nova de Lisboa.

O evento é gratuito na Sala JOR 03, do Centro de Humanidades - Área II (Av. da Universidade, 2762 - Benfica).

A ministrante possui doutorado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.



Nova direção

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB) tem novo presidente. Wladson Sidney assume o cargo na próxima terça-feira (14), às 18h, no 5 Elementos Pub. O CEO da agência de Talentos Sancho Gestão de Carreiras, vai concentrar sua gestão na ampliação para o interior do estado e na realização do Prêmio Top de Vendas.

O valor de ser coerente

O Colégio Ary de Sá veiculou um campanha com várias peças se posicionando contra a utilização do celular em sala de aula. Lembrando que em vários estados está vetada a utilização dos aparelhos dentro das escolas públicas e privadas.

Por aqui não é diferente, os colégios estão sendo orientados a adotar a medida. A Advance, agência que tem a conta do Ary, foi ágil e se posicionou a respeito do tema polêmico e ainda com a importante ressalva da utilização somente para fins pedagógicos. Um gol de posicionamento e de coerência.

Campanha do colégio Ary de Sá, da Advance, a favor da proibição dos celulares em sala de aula Crédito: Divulgação

Falcão popular

A agência FeMMari Comunicação Infinita celebra os resultados da campanha Cearensidade, para a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), com o humorista Falcão. Veiculada em 2024, provocou um crescimento exponencial nas redes sociais da Acesu. Em apenas três dias, seu perfil institucional saltou de menos de 3 mil seguidores para mais de 20 mil.

“A legião de fãs do Falcão é muito fiel. Sua imagem permitiu que alcançássemos um público expressivo, conectando emoção e engajamento com a marca”, destaca Mari Nascimento, jornalista e sócia-fundadora da FeMMari Comunicação Infinita.



Presença no Rádio

Com spots diários veiculados durante 60 dias no horário nobre das 07h às 08h, a campanha atingiu uma audiência média de 35.171 ouvintes por minuto. Ao longo de 30 dias, foram 110.641 ouvintes únicos, totalizando 221.282 ouvintes impactados. Essa estratégia consolidou a mensagem regionalista, ampliando o alcance da campanha e promovendo engajamento com o público local.

Alcance nas Ruas e Transportes

A Cearensidade também marcou presença nas ruas e no transporte público, impactando milhões:

Outdoor: Impactou mais de 50 milhões de veículos em 60 dias.

Backbus: Média de 60 mil impactos diários, totalizando 1,8 milhão por mês.

Painéis de LED: Cerca de 340 mil impactos mensais.

Monitores em ônibus: 4.439.200 impactos em terminais e veículos.

Terminais de ônibus: 66.060.504 pessoas impactadas nos sete terminais.

A Força das Parcerias

A campanha contou com a adesão de grandes marcas nacionais e estaduais, como: Solar Coca-Cola, Grupo Maratá, Alvoar Lácteos (Betânia), Ambev, M. Dias Branco, Marilan, J.Macêdo, Bauducco, Aurora, Italac, Três Corações (Santa Clara), Ypê, Seara, Imac (Casa Garcia), Fribal, Isis, DPA Lactalis Brasil, Granja Regina, Frosty, FrutBiss, ASA, Pannemix, Tijuca Alimentos, Kicaldo, IMF Lince e Emape. A união dessas marcas reforçou a importância de valorizar o comércio local e estimulou conexões entre as comunidades cearenses.

Um Movimento de Identidade e Conexão

“A Campanha Cearensidade é um marco na história da Acesu, consolidando a associação como uma referência em conectar marcas, consumidores e identidade local. Mais do que números, é um movimento que permanece no coração de cada cearense”, finaliza Mari.



Falcão protagonizou campanha da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), que foi um sucesso nas redes sociais da instituição Crédito: Divulgação

Assaí Atacadista e Ifood

A loja do Assaí Montese, localizada na Avenida dos Expedicionários, é a primeira unidade do Ceará a integrar a parceria entre o Assaí e o iFood. Desde novembro de 2024, os(as) clientes da região do Grande Montese – que abrange bairros como Jardim América, Vila União, Demócrito Rocha, Itaoca, Damas, Parreão e Bom Futuro – podem realizar compras pelo aplicativo diretamente do Assaí Montese com a conveniência de receber os produtos em casa.

A operação no Ceará faz parte de uma expansão nacional que triplica o número de lojas disponíveis do Assaí no iFood. Agora, 45 unidades da rede em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Salvador, Brasília e Fortaleza passaram a oferecer o serviço. Com essa ampliação, o Assaí reforça seu compromisso de tornar as compras mais práticas, acessíveis e econômicas para seus mais de 40 milhões de clientes mensais.

"Buscamos facilitar o dia a dia de nossos(as) clientes, oferecendo mais uma opção de compra no ambiente digital, sem abrir mão do nosso compromisso com preços acessíveis", afirma Denilson Costa, Diretor Regional do Assaí. "Sabemos que muitos(as) deles(as) têm preferências distintas: uns preferem o atendimento presencial, enquanto outros valorizam a praticidade do delivery. Com o iFood, conseguimos atender melhor todos esses perfis".

Juá anuncia expansão

O ano de 2024 marcou um período de avanços significativos para a Juá, empresa cearense que segue em destaque no segmento produtos de limpeza no Brasil. A companhia registrou um crescimento expressivo de 33%, impulsionado por investimentos estratégicos em inovação, incluindo a aquisição de equipamentos voltados para a robotização de processos.



Um levantamento realizado pela Super Varejo apontou que a Juá figura em segundo lugar no ranking de crescimento dentre das empresas do setor de lava roupa em pó em todo o país.



Com perspectivas otimistas para 2025, a empresa está em processo de expansão, ampliando sua atuação tanto dentro quanto fora do Ceará.



"Estamos formando novas parcerias que trarão uma evolução significativa para nossas projeções de crescimento no próximo ano. A qualificação de pessoas é outro foco, pensando na mão de obra existente e na contratação de novos colaboradores na área comercial e de produção", destaca Assis Mangueira, presidente da empresa.



Com investimentos sólidos e parcerias em formação, a Juá, nascida no interior do Ceará, reafirma seu compromisso com o crescimento sustentável, mirando novos horizontes e consolidando seus bons resultados no mercado de lava-roupas em pó.