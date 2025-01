Fuja dos amadores

Foto: Freepix Com dicas práticas sobre precificação para micro e pequenos negócios, novo ebook do Movimento Empreender é gratuito

Afinal a crise é momento de apostar e crescer correndo riscos ou é tempo de prudência e de baixar as velas de nossos negócios? Essa pergunta vale muitos trocados e é o nó górdio de qualquer gestor de uma marca e, é claro, de um negócio.

Muitos empreendedores, na dúvida, entram para a toca e não arriscam um movimento mais ousado. Ocorre que somente na baixa é que nascem os saltos. Aproveitar a direção do vento e apostar é o que divide os grandes feitos dos medianos (não quis falar medíocres).

Esse paradoxo é parecido com aquele sucesso da música nordestina: "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come". Em suma, apostar ou não na comunicação no momento de crise? Aumentar o share nos tempos difíceis ou fazer como uma avestruz? Trata-se de uma estratégia muito tênue.

Claro que não dá pra estourar a boca do balão, mas não dá pra cortar verbas de forma indiscriminada. A solução é otimizar e gastar bem. Desaparecer do mapa é a pior opção. Para quem fica ausente, a retomada da visibilidade é uma ladeira extremamente íngreme. Permanecer na mente do consumidor, claro, de forma positiva, é a única chave para abrir as portas da recuperação.

Lembrando que uma marca, um produto, uma empresa que sobrevive a uma crise, torna-se muito mais forte ao superá-la. Sem precisar desenhar, não existe saída sem publicidade e marketing e, neste momento, nada de amadores, procurem agências de qualidade, profissionais e equipes experientes, afinal de contas, você entraria num Boeing pilotado por um amador de garagem com uma camiseta engraçadinha?

Navegar é preciso

O RioMar Fortaleza lançou seu novo site, que traz um design renovado, mais funcional e intuitivo.

Desenvolvido pela Cappen, com base em pesquisas, o projeto oferece uma navegação mais fluida, novo layout e organização dos conteúdos para facilitar o acesso a informações como eventos, promoções, programação cultural e detalhes sobre as lojas do shopping.

Segundo o Grupo JPCM, dono do empreendimento, a nova plataforma reforça a integração com o aplicativo mobile do shopping e prioriza a acessibilidade.

“O site é responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela, e inclui recursos como o ‘Leitor de Sites’, que realiza audiodescrição, e o ‘Leitor de Conteúdo’, que lê textos completos em páginas específicas”, informa, com exclusividade para a coluna.

Novo site do shopping RioMar Fortaleza, mais completo e intuitivo Crédito: Divulgação

Para ser feliz

Fortaleza sediará o primeiro curso do Norte e Nordeste de formação de Diretores de Felicidade, entre 20 e 22 de março. Izabela Holanda, diretora da IH Consultoria e Desenvolvimento Humano, é a responsável pelo curso, que forma profissionais para o cargo já adotado na Ambev, Heineken e Chilli Beans.

“Hoje as empresas percebem que para criar um ambiente agradável e ter bons resultados, não só oferecer um bom salário e fazer um calendário de eventos durante o ano, o colaborador precisa estar engajado e confortável. A diretoria de felicidade não é apenas um cargo, é a oportunidade de revolucionar a cultura de empresas e criar resultados de alta qualidade com times motivados e felizes”, explica Izabela Holanda, diretora da IH Consultoria e Desenvolvimento Humano.



O Diretor de Felicidade tem como principal responsabilidade promover e monitorar o bem-estar dos colaboradores, implementando ações e melhorias que resultem em maior engajamento, produtividade e felicidade no ambiente de trabalho. Entre suas principais funções estão:

Avaliação do clima organizacional: Realizar pesquisas e coletar feedbacks para medir a satisfação dos colaboradores.

Desenvolvimento de políticas de bem-estar.

Promoção de uma cultura positiva: Estimular valores que favoreçam a colaboração, o respeito mútuo e o reconhecimento.

Mediação de conflitos: Atuar na resolução de desentendimentos internos, visando manter um ambiente harmonioso e produtivo.

Organização de eventos de engajamento: Planejar atividades que fortaleçam o espírito de equipe e a motivação dos colaboradores.

Capacitação de líderes: Oferecer treinamentos para que os gestores possam apoiar de forma mais eficaz suas equipes.

Essas ações não apenas aumentam a satisfação no trabalho, mas também contribuem para a melhoria da produtividade e redução da rotatividade de funcionários, trazendo benefícios diretos para a empresa.



De acordo com o site Glassdoor, a média salarial de um Diretor de Felicidade no Brasil gira em torno de R$ 7.000, com variações consideráveis dependendo do porte da empresa e da localização. Em algumas empresas, o salário pode chegar até R$ 40.000 mensais.



Embora o cargo de Diretor de Felicidade ainda seja recente, ele tem atraído profissionais, especialmente da área de Recursos Humanos. No entanto, não existe uma formação específica para esse cargo.

"Esse cargo surgiu recentemente, e muitas empresas buscam pessoas com experiência em gestão de pessoas. Não há uma trajetória de formação definida para essa função", explica Izabela Holanda, diretora da IH Consultoria e Desenvolvimento Humano.

Para quem deseja seguir essa carreira, Izabela criou a primeira turma de certificação em CHO (Chief Happiness Officer) do Norte e Nordeste, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de março, na Digital College, em Fortaleza. As inscrições podem ser feitas aqui.



Claro pop

A Claro informa com exclusividade para a coluna que fechou o patrocínio Master do Sana 2025, evento de cultura pop/geek, que mistura shows, exposições, palestras e games, de 24 a 26 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará.

Oferecerá aos participantes banda larga fixa e telefonia/dados móveis com um serviço de cloud gaming, o Claro gaming GeForce NOW by Abya.

O serviço permite o acesso a uma biblioteca de mais de 1.900 títulos, incluindo 130 gratuitos. Entre os jogos disponíveis estão Fortnite, Call Of Duty, Counter Strike, Assassin's Creed e Ciberpunk.

A Claro disponibilizará aparelhos para que o público, com o apoio de promotores treinados, possam testar e vivenciar a emoção dos games com tecnologia de última geração.



Além das ativações na Arena Claro Gamer, a Claro também oferecerá um espaço instagramável para os visitantes poderem registrar seus momentos e se divertir no evento. E, para completar a experiência, a operadora levará uma cabine de vento, onde os participantes poderão brincar e ganhar brindes.

Já para quem gosta de dançar, também haverá um espaço dedicado ao Just Dance, um dos jogos de dança mais populares do mundo. Os visitantes poderão se divertir e mostrar seus passos de dança em uma experiência única e divertida.



Caju zero açúcar

A Impulsione é a responsável pela divulgação do Siará Zero, da Indústria de Bebidas Asa Branca Crédito: Divulgação

A Impulsione foi a agência escolhida para a divulgação do lançamento do Siará Zero, refrigerante de caju zero açúcar da Asa Branca.

O produto estará disponível em embalagens de 1 e 2 litros e 300ml. "Nosso caju zero é a combinação perfeita entre inovação tecnológica e respeito às nossas raízes culturais", afirma Diego Albuquerque, diretor Comercial da Asa Branca.

Segundo ele, o desenvolvimento do Siará Zero foi possível com investimentos em pesquisa e tecnologia, para criar um produto com adoçantes naturais e baixa caloria, sem alterar o sabor característico da fruta.

Com comprovante de residência

A agência Next assina a nova edição da campanha de Residentes Ceará do Beach Park, que oferece descontos para os moradores do estado, até o dia 2 de fevereiro.

Com a promoção, o público residente pode comprar entradas por R$ 170, além de ganhar 10% de desconto para o Arvorar, novo parque temático do Beach Park, localizado a 20 minutos do complexo.

Um dos destinos turísticos mais desejados do País e tendo o Aqua Park, considerado o melhor parque aquático das Américas (TripAdvisor 2024), o Beach Park conta com quatro resorts Crédito: Divulgação

Sua Música cresce 40% em 2024

A Sua Música, plataforma de streaming líder no Nordeste, concluiu 2024 com um balanço positivo, consolidando sua posição de destaque no mercado musical brasileiro.

Com investimentos estratégicos, parcerias de sucesso e um engajamento inédito com o público, a empresa alcançou resultados históricos e projeta um futuro ainda mais promissor.

Com mais de 50 marcas parceiras em projetos de mídia e branded content, a Sua Música registrou um crescimento de 40% em suas receitas de publicidade em comparação a 2023, ano que já havia sido considerado recorde para a companhia.

O desempenho coloca a empresa no 5º ano consecutivo de aumento no faturamento, destacando sua capacidade de inovação e adaptação às tendências do mercado.

Para 2025, a plataforma já lançou o projeto “Verão 2025”, que conta com uma série de conteúdos exclusivos e parcerias para celebrar a estação mais esperada do ano.

Com cotas abertas para marcas que desejam se associar às experiências autênticas do verão nordestino, a novidade promete conectar o público às músicas, festas e tendências que fazem do Nordeste o grande destino de verão no Brasil.

Os planos ousados prometem construir mais um ano de êxitos e quebra de recordes. “O Nordeste não é só um destino, mas também o coração musical e cultural do país nessa época, e o mercado publicitário está cada vez mais atento e buscando essa energia e autenticidade,” afirma Marcela d'Arrochella, Sócia e Diretora Comercial do Sua Música.



Pinheiro patrocina o Limafolia

O Limofolia, uma das mais tradicionais micaretas do Ceará, comemora 30 anos e tem o Supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho, como seu patrocinador máster. Em 2025, a festa terá como atrações Tony Salles na sexta-feira, 17 de janeiro, e É O Tchan no dia seguinte.

O Supermercado Pinheiro da cidade é também o ponto de entrega dos abadás. O evento acontece na Avenida Francisco Remígio, em uma estrutura especial para os foliões, que podem garantir seus acessos através do Bloco Corujão, bem como do Camarote VIP.

Limoeiro do Norte vem sendo uma praça estratégia para o Supermercado Pinheiro. Prova disso é a Arena do Bom, em Limoeiro do Norte, inaugurada em dezembro.

O complexo esportivo localizado atrás da loja da cidade possui oito quadras para a prática de beach tênis, futevôlei e vôlei de praia. O empreendimento dispõe ainda de restaurante e espaço kids, visando a consolidação como um local para a família. Além disso, a cidade também tem duas salas do Cine Bom Vizinho.

“Estamos muito contentes em estar junto dessa importante festa. Temos como premissa participar ativamente do desenvolvimento das cidades onde atuamos, promovendo ações ou estando presente em grandes iniciativas. É o caso do Limofolia, micareta tradicional, que atrai turistas e ajuda economicamente o município”, explica Alexandre Pinheiro, diretor Comercial do Supermercado Pinheiro.



Cerus Bank fortalece sua marca

A instituição promove iniciativas como Cerus Connect e participa ativamente de grandes eventos do setor condominial.

Em 2024, o Cerus Bank consolidou sua presença no mercado por meio de uma estratégia focada em participação ativa em eventos e na promoção de iniciativas exclusivas. Essa abordagem reforça o compromisso da instituição em agregar valor ao setor condominial e em manter-se alinhada às principais tendências e novidades do mercado.

As duas edições do Cerus Connect, realizadas na Paraíba e no Amazonas, foram destaques importantes da agenda. Criando um ambiente propício à troca de conhecimento, ao networking e à construção de parcerias, os eventos reuniram clientes e parceiros estratégicos, fortalecendo as relações e impulsionando o crescimento do setor.

O Cerus Bank também marcou presença em eventos, como o Prêmio Condomínios 2024, a Expocondomínios e o CondoExpert.

“Os eventos são uma extensão do nosso compromisso com os clientes e com o mercado. Participar ativamente dessas iniciativas é uma forma de acompanhar as inovações, gerar valor e contribuir com o fortalecimento do setor. Nosso objetivo é estar sempre próximos de quem confia no Cerus Bank”, destaca Sarah Castro, diretora comercial do Cerus Bank.

Brisanet firma parceria com a Max

A Brisanet dá mais um passo para se consolidar como uma provedora de soluções completas para a conectividade e o entretenimento das residências.

A partir da nova parceria firmada com a plataforma Max, a telecom passa a ter em seu portfólio um dos principais produtos de streaming do mercado, ampliando as opções de lazer para seus clientes.

A Max oferece experiência premium com uma biblioteca que reúne mais de 41 mil horas de programação e 4.590 títulos. Entre os destaques estão produções renomadas como Harry Potter, A Casa do Dragão, O Senhor dos Anéis, Game of Thrones e Duna: A Profecia.

A plataforma também é reconhecida por transmissões ao vivo de grandes eventos esportivos, como a UEFA Champions League e o Campeonato Paulista de Futebol.

Além do conteúdo robusto, o plano Standard do Max permite acesso em Full HD, criação de até cinco perfis por conta, uso simultâneo em dois dispositivos e a realização de 30 downloads para visualização offline.

Com a parceria, a Brisanet reforça o compromisso de ampliar seu leque de produtos, aliando a estabilidade da sua internet fibra óptica à qualidade dos serviços de streaming.

“Nosso objetivo é oferecer mais do que conexão. Queremos proporcionar um ambiente em que nossos clientes tenham acesso a entretenimento de alta qualidade, de forma prática e completa”, afirma Jordão Estevam, diretor Comercial da Brisanet.